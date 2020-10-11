«Металлург» — ЦСКА. Прогноз: Никитин, Окулов и Шалунов отомстят Воробьёву за 2:4 в Москве

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА. Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.97, успех «Металлурга» идёт за 3.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА 12 октября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 12 октября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.77, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — ЦСКА (12.10.2020)

Позади пять недель регулярного чемпионата КХЛ, хотя пандемия коронавируса, естественно, наложила свой отпечаток. Раз в пять дней хоккеистам приходится проходить тесты, но от проблем это не спасло. Трудности успели коснуться практически все клубы лиги, разница лишь в степени тяжести.

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Впрочем, первенство продолжается. Понедельник, 12 октября, вполне тянет на пир хоккея. Столь насыщенных дней в лиге не было уже давненько. Сразу восемь матчей, в том числе и чертовски интересные. Например, в 17:00 мск в Магнитогорске местный «Металлург» начнёт выяснять отношения с ЦСКА.

«Лисы» на старте сезона исправно набирали очки, хотя по качеству хоккея не впечатляли. Теперь календарь пошёл серьёзнее, но команда никак не хочет сбиваться с заданного графика. На стыке сентября и октября произошёл небольшой спад, зато дальше дела наладились. Четыре победы в пяти матчах.

Строго говоря, две из них получились на тоненького. Едва спаслись в Ярославле от второго состава «Локомотива» (4:3 Б) и дожали «Автомобилист» благодаря двум голам в большинстве и прекрасному выходу Юхо Олкинуоры со скамейки запасных. Финн отразил все 26 бросков и затащил буллиты (4:3 Б).

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Ещё два успеха получились разгромными — по 4:1 с «Нефтехимиком» и СКА, хотя петербуржцы явно заслуживали большего. И близкое поражение от всё того же «Автомобилиста» (2:3). Сергея Мозякина по-прежнему нет (травма), Тейлор Бек никак не может поправить прицел, разочаровывает Андрей Нестрашил. Но это не мешает.

Ведь вратари в полнейшем порядке, плюс разошёлся Сергей Плотников. Магнитогорцы потихоньку оторвались от преследователей, закрепившись в топ-5 Восточной конференции. Правда, ближайший соперник очень хорош. Он сметает всё на своём пути и вполне тянет на финального босса.

Речь про ЦСКА. Москвичи идут на серии из семи побед, все — в основное время (одна, правда, техническая). В пяти из шести случаев забрасывали как минимум четыре шайбы, только московское «Динамо» получило две. При этом уровень оппозиции более чем серьёзный: колючая «Северсталь», «Йокерит», «Спартак», «Авангард», «Динамо» и «Салават Юлаев». Никаких аутсайдеров и пассажиров.

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Ну и главное. Красно-синие имеют к ММг личные счёты, ведь именно они нанесли предыдущее поражение. Между прочим, единственное за весь регулярный чемпионат в основное время. Да ещё и крайне обидным образом: подопечные Игоря Никитина вели со счётом 2:1, но подчистую уступили заключительный отрезок и получили три шайбы.

Там, конечно, начудил Александр Шарыченков, но «Металлург» действительно смотрелся заметно лучше. Теперь на стороне подопечных Ильи Воробьёва свой лёд и лишний день отдыха, однако букмекеры всё равно считают гостей фаворитом. И спорить с ними совсем не хочется.

Шарыченков действует на удивление стабильно. Ларс Юханссон вот-вот вернётся в строй, однако опытный россиянин в последнее время заметно добавил. Оборона привычно хороша, фирменные атаки сходу регулярно доводятся до ума. Плюс желание вернуть должок обидчику за то самое единственное поражение.

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Брать ли П2 за 1.97 — дело вкуса. Вратари у «лис» классные, они вполне могут сделать разницу. Мы бы выбирали между Х2 + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.70 и ИТМ 2 гола «Металлурга» за 1.90. Думается, для Игоря Никитина желание ответить на то поражение будет делом принципа, так что свободы форварды хозяев не дождутся.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» Мг — ЦСКА 12 октября 2020 года

«Металлург» приятно удивляет, стабильно набирая очки даже в случае не самой удачной игры. Однако больно уж хорош сейчас ЦСКА. Семь побед подряд, лишь в одном случае забросили меньше четырёх шайб. Плюс личные счёты: единственное поражение в основное время красно-синие потерпели именно от «лис». Полагаем, для гостей победа будет делом принципа.

Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.70.