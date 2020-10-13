Украина — Испания, Латвия U21 – Россия U21 и другие матчи. На что ставить 13 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 13 октября.

На что ставить в футболе 13 октября

Российская молодежная сборная сыграет матч года для себя. После того, как поляки потерпели поражение от Сербии, путь на Евро-2021 для нашей команды открыт. Нужно всего лишь обыграть на выезде аутсайдера группы – команду Латвии. Начало встречи – в 17:00 мск.

Стартует 4-й тур в Лиге наций. Интересное противостояние ждет нас в Киеве, где Украина примет Испанию. В этой же группе сыграют Германия и Швейцария. Начало обеих встреч – в 21:45.

Не забываем и о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 13 октября

В КХЛ сегодня только одна игра – «Ак Барс» в Казани примет «Трактор». Начало этого противостояния – 19:30 мск. Кроме того, можно ставить на игры ВХЛ, МХЛ, чемпионатов Дании, Финляндии и Австрии.

На что ещё ставить 13 октября

На теннисном турнире в Санкт-Петербурге сыграют Андрей Рублев и Карен Хачанов. Рублеву предстоит матч с опасным канадцем Вашеком Поспишилом, а Хачанову в соперники достался австралиец Джеймс Дакворт.

В баскетбольной Евролиге начинается очередной тур, но уже ясно, что встреча питерского «Зенита» с «Басконией» не состоится. Из-за вспышки коронавируса питерцы сели на карантин и, вероятно, получат техническое поражение со счетом 0:20. Кроме Евролиги, пройдут 4 матча в Еврокубке, но без участия наших клубов.

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!