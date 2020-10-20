«Зенит» — «Брюгге», «Ренн» — «Краснодар» и другие матчи. На что ставить 20 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 20 октября.

На что ставить в футболе 20 октября

Главная тема дня, конечно же, Лига чемпионов. И стартуют сразу два российских клуба. В 19:55 начнут играть «Зенит» и «Брюгге», а в 22:00 дебют «Краснодара». Интересно, что стартуют «быки» матчем против такого же дебютанта – «Ренна» — на выезде.

Кроме того, в Киеве «Динамо» примет «Ювентус», правда, без Криштиану Роналду, «Барселона» проэкзаменует «Ференцварош» Сергея Реброва, «Лацио» сыграет с дортмундской «Боруссией», а ещё одна громкая вывеска дня – «ПСЖ» — «МЮ». «РБ Лейпцигу» на старте ЛЧ достался «Башакшехир», а «Челси» в Лондоне сыграет с «Севильей». Настоящее пиршество футбола!

Но не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 20 октября

В КХЛ сегодня всего одна игра: «Локомотив» в Ярославле сыграет со «Спартаком». Начало встречи – в 19:00. Можно ещё ставить на игры ВХЛ, чемпионатов Финляндии и Швеции.

На что ещё ставить 20 октября

На теннисном турнире в Стамбуле сыграет Теймураз Габашвили. Его оппонентом станет Маккензи Макдональд из США.

В баскетболе стартует очередной тур Еврокубка, но наши команды сегодня не играют. Тем не менее есть интригующие противостояния, вроде «Ховентуд» — «Венеция».

Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!