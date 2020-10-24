Хабиб – Гэтжи, «Барселона» — «Реал» и другие матчи. На что ставить 24 октября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 24 октября.

На что ставить в футболе 24 октября

Главный матч субботы – конечно же, «эль класико». Встреча «Барселоны» и «Реала» начнется в 17:00! Но и кроме нее будет, на что посмотреть.



В РПЛ интереснейший матч «Краснодар» — «Спартак», а «Зенит» после провала в Лиге чемпионов примет «Рубин». Кроме того, «Локомотив» сыграет с «Ротором», а у «Динамо» дебютирует Сандро Шварц. Первый его соперник – «Сочи».

В Англии «МЮ» примет «Челси», в другой день эта вывеска стала бы центральной, а тут она теряется в массе крутых игр. В Германии Рурское дерби – «Боруссия» Д против «Шальке». Кроме того, «РБ Лейпциг» сыграет с «Гертой», тоже очень интригующее противостояние.



В чемпионате Италии ждем дебюта Алексея Миранчука в Серии А – «Аталанта» сыграет с «Сампдорией», а во Франции «ПСЖ» примет «Дижон». И это только самые громкие вывески дня, матчей огромное количество, ставьте в свое удовольствие!



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 24 октября

В КХЛ сегодня 2 матча. «Авангард» примет «Автомобилист», а «Нефтехимик» — «Локомотив».

На что ещё ставить 24 октября

Главное событие года в мире единоборств – Хабиб Нурмагомедов выйдет в октагон на турнире UFC 254, он сразится с Джастином Гэтжи. Начало – не раньше 23:00 мск. Еще один интересный бой на этом ивенте – Александр Волков против Уолта Харриса.



Интересный матч в мужской волейбольной Суперлиге – «Кузбасс» примет идущее без поражений московское «Динамо».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!