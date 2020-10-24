А ещё Месси и Роналду ждали в чемпионате Беларуси. Роналду должен был плакать, а Месси — забивать рукой или в свои. Но никому не повезло.

Роналду после Шейк мог встречаться с… Месси? Самые дикие ставки на героев «эль класико»

24 октября в 7-м туре Примеры пройдёт матч «Барселона» – «Реал». Встреча начнётся в 17:00 мск. Мы напомним о самых странных ставках на героев этого противостояния и расскажем о лучшем бонусе букмекеров. Заключить пари на матч «Барселона» – «Реал» можно без риска для денег – получите беспроигрышную ставку на «эль классико».

«Барселона» – «Реал»: как и где смотреть бесплатно в прямом эфире матч 24 октября

Матч 7-го тура Примеры «Барселона» – «Реал» пройдёт 24 октября на стадионе «Камп Ноу». Посмотреть «эль класико» в прямом эфире можно будет бесплатно на официальном сайте и в приложениях БК «Фонбет». Начало трансляции – в 17:00 мск.

Самые необычные ставки на героев «эль классико»

Бывшие и нынешние игроки испанских грандов неоднократно становились главными действующими лицами в самых необычных предложениях букмекеров.

Ниже рассмотрим интересные ставки на Рамоса, Суареса, Зидана, Кумана и, разумеется, на Месси и Роналду.

На ЧМ-2014 в матче Италия – Уругвай Луис Суарес укусил Джорджо Кьеллини. Один норвежец угадал этот исход с коэффициентом 175.00 и выиграл около $ 900. Суарес получил длительную дисквалификацию и сменил «Ливерпуль» на «Барселону».

На том же ЧМ-2014 близок к трофею был будущий партнёр и друг Суареса – Лионель Месси. С коэффициентом 201.00 принимались ставки на то, что лидер «Барселоны» забьёт рукой в финале. Второй «руки бога» мир не увидел, а Аргентина в решающем матче уступила Германии в дополнительное время – 0:1.

В 2015 году ирландский букмекер ошарашил мир сумасшедшим предложением. Компания предлагала поставить на то, с кем будет встречаться Криштиану Роналду после разрыва с Ириной Шейк. С коэффициентом 251.00 в списке был и Лионель Месси.

Букмекеры принимают ставки на то, что Роналду начнёт встречаться с Месси

Летом того же года букмекеры считали, что Серхио Рамос может сменить клуб. Испанский защитник выступает за «Реал» с сезона-2005/2006 и уже стал легендой «сливочных», но аналитики не исключали трансфер.

Главным претендентом на покупку Рамоса называли «Манчестер Юнайтед» (коэффициент 3.25), также среди кандидатов значились «Манчестер Юнайтед» (11.00), «Челси» (13.00) и «Ювентус» (17.00). Серхио остался в «Реале», поэтому зашла ставка за 1.25.

В 2017 году у Роналду родились близнецы Ева и Матео. Аналитики одной из БК предложили коэффициент 101.00 на то, что кто-то из новорожденных сыграет в официальном матче за «Реал» или «Манчестер Юнайтед».

В ноябре того же года перед товарищеским поединком Россия – Аргентина БК «Фонбет» предложила коэффициент 250.00 на то, что Месси забьёт в свои ворота. Та встреча завершилась со счётом 0:1 благодаря голу Серхио Агуэро.

Несколько раз букмекеры выставляли линию на слёзы Роналду. Коэффициенты предлагались самые разные: от 2.55 до 20.00. Такие ставки были, например, на матче «Реал» – «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов сезона-2017/2018 и на поединке Украина – Португалия в отборе к Евро-2020.

На ЧМ-2018 с крошечным коэффициентом 1.07 шла жёлтая карточка Роналду за симуляцию. На турнире в России Криштиану получил два предупреждения – за отмашку в матче с Ираном и за неспортивное поведение — с Уругваем.

11 марта 2019 года Зинедин Зидан вернулся в «Реал» в качестве главного тренера. Коэффициентом 2.87 оценивалось чемпионство «сливочных» в сезоне-2019/2020. В итоге Рамос и компания взяли титул, опередив «Барселону».

Прошедшей весной мир захватил коронавирус. Чемпионат Беларуси был единственным действующим в Европе. Букмекеры не растерялись и предложили коэффициент 101.00 на переходы Месси и Роналду в этот турнир до конца 2020 года.

Перед стартом текущем сезона несколько специалистов претендовали на пост главного тренера «Барселоны». Наставником каталонцев стал Рональд Куман, на назначение которого давали коэффициент 7.50.

Кто спасёт остатки карьеры Месси? Даже букмекеры не знают следующего тренера «Барселоны» Президент «Барселоны» потратил миллиард за пять лет, но сделал команду слабее. Тренеры не хотят здесь работать и выдвигают свои условия.

Главная трансферная сага минувшего лета и начала осени – возможный уход Месси из «Барселоны». Фаворитом в борьбе за аргентинца называли «Манчестер Сити» (коэффициент 1.55), но Месси всё же решил остаться в родном клубе (2.35).

«Барселона» – «Реал»: прогноз и ставка с бонусом на матч 24 октября

«Барселона» – фаворит предстоящего «классико». Поставить на каталонцев можно за 2.10. Выигрыш «Реала» оценён коэффициентом 3.70, а ничья доступна за 3.80.

В прошлом туре Примеры обе команды проиграли с одинаковым счётом 0:1 – «Барселона» уступила «Хетафе», а «Реал» не справился с «Кадисом».

Три предыдущих «класико» получились низовыми: 1:0 в пользу «Барселоны», нулевая ничья и 2:0 победа «Реала». Прогноз на тотал меньше 2,5 за 2.15 достоин рассмотрения.

Желающим сорвать куш можно задуматься о ставке на конкретный результат. «Фонбет» подготовил специальную акцию по этому поводу. Если «Барселона» и «Реал» сыграют вничью 0:0, по всем неудачным пари на точный счёт будет возврат денег.

Предыдущее «эль классико» на «Камп Ноу» как раз завершилось со счётом 0:0. Низкая результативность «Барселоны» и «Реала» в последних матчах Примеры повышает шансы на выигрыш или возврат – используйте страховку от безголевого матча и дайте свой прогноз на итоги встречи.