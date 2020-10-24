Экспресс на UFC 254: Волков, Анкалаев и Хабиб сделают турнир триумфальным для России!

24 октября в Абу-Даби пройдет вечер смешанных единоборств UFC 254. Главным боем станет поединок за звание чемпиона UFC в легком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Кроме того, Александр Волков сразится с Уолтом Харрисом, а Магомед Анкалаев – с Ионом Куцелабой.

Прямую трансляцию всех боёв турнира можно будет посмотреть в официальном приложении UFC Fight Pass, а также в видеосервисах Wink и More.tv и на телеканале UFC ТВ, который также доступен у оператора «Триколор». Трансляция будет и на «Рен-ТВ».

Хабиб проиграет американцу удушающим. Самые лютые ставки на бой UFC Гэтжи — Нурмагомедов Эта статья для тех, кто ставит ради развлечения и не боится проиграть. Есть даже коэффициент 251.0!

Конечно, главное внимание приковано к бою Хабиба, это понятно. На этот поединок придется и основной поток ставок. Но мы предлагаем рассмотреть экспресс из побед российских бойцов на UFC 254. Кажется, для такой ставки есть все основания.

Анализ и прогноз боев UFC 254 (24.10.2020)

Первым из россиян в октагон выйдет средневес Магомед Анкалаев. Его соперник – молдаванин Ион Куцелаба. Начало боя – не ранее 21:10 мск.

Анкалаев – явный фаворит боя, по оценке букмекеров. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.30, а на Куцелабу аналитики предлагают коэффициент 3.66. Ничья крайне маловероятна, сделать ставку на нее можно с коэффициентом 60.00.

Прежде всего, Магомед Анкалаев – это боец с хорошей ударной техникой, он здорово владеет лоу-киками. Но не стоит недооценивать и борцовские навыки Анкалаева. Кроме того, он помощнее Куцелабы. Единственный шанс молдаванина в этом бою – точное попадание, благо бить Ион умеет. И все-таки универсализм Магомеда должен дать свои плоды.



Не будем забывать и о том, что это бой-реванш. Анкалаев уже побеждал Куцелабу. После серии ударов россиянина рефери остановил бой, что вызвало гнев молдаванина. Куцелаба заявил, что он зашатался специально, чтобы усыпить бдительность оппонента. Правда это или нет – теперь уже никто точно не скажет. Но кажется, ставка на досрочную победу Анкалаева с коэффициентом 1.76 – отличный выбор.

Следом, примерно в 22:40 мск в октагон выйдут Александр Волков и Уолт Харрис. Здесь букмекеры тоже ведут россиянина фаворитом, но не таким явным. Поставить на победу Волкова можно за 1.52, а успех Харриса оценивают коэффициентом 2.60. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 58.00.

Волкову нужно реабилитироваться за поражение от Кертиса Блейдса в июне 2020 года. Харрис свой последний бой тоже проиграл, его нокаутировал ветеран Алистар Оверим. Опыта у Волкова если и меньше, чем у Оверима, то ненамного.

Харрис обладает огромной физической мощью и полагается на свой сильнейший удар. Но и пропускает при этом Уолт немало. Волков за счет своих огромных габаритов должен удержать соперника на дистанции. К тому же, Александр хорошо бьет ногами, а вот у Харриса такого преимущества нет. Уолт проиграл Овериму, который при всем своем опыте явно медлительнее Волкова. Так почему Волков не выиграет? Мы не уверены, что это будет досрочная победа, но коэффициент 1.52 на чистую викторию россиянина очень и очень приличный.

И, наконец, бой Хабиба Нурмагомедова. Россиянин идет фаворитом поединка против Джастина Гэтжи. Поставить на Хабиба можно с коэффициентом 1.27, а на его соперника – 4.00. На ничью предлагается коэффициент 55.00. Начало – не ранее 23:00 мск.

Множество экспертов, дающих прогноз на этот бой, сходятся в одном. Гэтжи ни в коем случае нельзя уходить из центра октагона. Но мы уверены, что это у него не получится. Хабиб будет делать то, что делает всегда. Все знают, как его остановить, но ни у кого еще не получилось. Гэтжи – не исключение. Ждем, что Хабиб переведет Джастина в партер и победит сабмишном. Коэффициент на такую победу 2.30.

Ставка №1: досрочная победа Магомеда Анкалаева за 1.76.

Ставка №2: победа Александра Волкова за 1.52.

Ставка №3: победа Хабиба Нурмагомедова болевым/удушающим за 2.30.

Общий коэффициент этого экспресса 6.15. Присмотритесь, он может принести вам неплохие деньги. Ну и о патриотизме забывать не будем. Удачных ставок!