Лига Европы — предел мечтаний. Букмекеры не верят в «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»

Вчера звершился второй тур группового этапа Лиги чемпионов. В нём российские клубы сихнронно проиграли. «Локомотив» дал бой «Баварии», но уступил 1:2, а «Зенит» и «Краснодар» рассыпались в последние 15 минут своих матчей. В итоге питерцы проиграли «Боруссии» из Дортмунда 0:2, а краснодарцы на своём поле получили 0:4 от «Челси». Что дальше, есть ли шансы у россиян побороться за плей-офф турнира? Изучаем коэффициенты букмекеров.

«Зенит» выглядит слабо. Но его шансы лучше других

«Зенит» уступил «Боруссии», пропустив два мяча в концовке встречи. Но назвать это поражение обидным нельзя: за всю игру питерцы не нанесли ни одного удара в створ ворот немецкого клуба. Семак и компания «припарковали автобус», явно надеясь сыграть вничью. Более того, в перерыве покинул поле Артём Дзюба. Раньше на такие поступки тренер не решался. Кажется, в питерском королевстве что-то неладно.

После двух туров у «Зенита» 0 очков и последнее место в группе. Лидируют неожиданно «Лацио» и «Брюгге», у них по 4 очка. У «Боруссии» 3. Шансы у питерцев ещё есть, но нужно брать как минимум 4 очка в двух играх с итальянцами. Способен ли на это российский клуб сейчас – большой вопрос.

Букмекеры предлагают коэффициент 6.50 на то, что команде Семака всё же удастся пробраться в плей-офф. Это в два раза ниже, чем даже у «Брюгге», который после жеребьёвки воспринимали аутсайдером квартета. Но бельгийцы выиграли в Санкт-Петербурге, затем набрали ещё очко в домашней игре с «Лацио». И поставить на них можно уже за 3.20. Ну а «Боруссия» и «Лацио» — главные претенденты на плей-офф. На немецкую команду аналитики предложили коэффициент 1.17, на итальянцев — 1.24. И, кажется, это отражает расклад сил в этой группе.

На победу «Зенита» в квартете коэффициент 25.00. После поражений в двух матчах могло быть и выше. Так что некоторый запас букмекеры здесь ещё оставляют.

На что может надеяться «Зенит»? На возвращение Малкома и Азмуна, а также на то, что перезагрузится Дзюба. Если Питер покажет свою игру в следующих матчах, у них еще есть шансы вмешаться в борьбу. Ну и побороться с «Брюгге» за Лигу Европы нужно однозначно.

«Краснодар» — жертва эпидемии травм

«Краснодар» смог набрать одно очко в двух турах Лиги чемпионов, команда Мурада Мусаева сыграла вничью с «Ренном» в первом туре. Собственно, сейчас «быки» с французским клубом и замыкают турнирную таблицы, а у «Челси» и «Севильи» по 4 балла.

Шансы «Краснодара» пройти в плей-офф эксперты оценили коэффициентом 9.00. В этом квартете есть два явных фаворита – «Челси» и «Севилья». На то, что англичане окажутся в топ-2, коэффициент 1.10, на испанцев – 1.13. Поставить на «Ренн» можно с коэффициентом 1.13.

В игре с «Ренном» команда Мусаева показала, что в принципе может достойно выглядеть на этом уровне. Но сейчас кадровое положение «быков» ужасающее. После каждого матча «Краснодар» теряет 1-2 игроков основы. Всё это приводит к тому, что ротации нет совсем. Конечно, получают шанс воспитанники академии клуба, но Лига чемпионов – всё-таки не место для обкатки талантов. Если травмированные восстановятся и быстро придут в форму, можно побороться за 3-е место с «Ренном» и путевку в Лигу Европы. Представить то, что российский клуб подвинет кого-то из пары «Челси» — «Севилья», — верится с трудом. Но если вы ярый болельщик «Краснодара» или просто оптимист по жизни, можно поставить на победу южан в группе с коэффициентом 20.00.

«Локомотив» выглядит лучше всех. Но «группа смерти» не оставляет шансов

Команда Марко Николича заслуживает похвал за домашний матч против «Баварии». «Железнодорожники» заставили понервничать немецкую машину, проиграли всего в один мяч, навязав борьбу действующему победителю Лиги чемпионов. И это ещё на фоне травмы Ведрана Чорлуки – лидера обороны «Локо».

Но говорить о выходе из группы объективно почти нереально. Ведь кроме «Баварии» тут еще и «Атлетико». Пока у немцев 6 очков, у испанцев – 3, а у «Зальцбурга» и «Локо» — по одному баллу. Поставить на проход команды Марко Николича в плей-офф можно за 13.00. Вот такая ирония – играют лучше всех из российских клубов, а шансы ниже всех. На «Баварию» предлагают коэффициент 1.01, а на то, что в числе двух лидеров окажется «Атлетико» — 1.10. На «Зальцбург» можно поставить за 7.00.

Что касается вероятности победы «Локо» в квартете, то здесь коэффициент космический – 100.00. Согласитесь, представить, что москвичи вдруг начнут обыгрывать и «Атлетико», и «Баварию» на выезде очень сложно. А вот за третье место бороться нужно обязательно. Тем более что с «Зальцбургом» «Локомотиву» играть дома. Если парни Николича выиграют – всё будет в их руках.

В третьем туре Лиги чемпионов 3 ноября «Локомотив» примет «Атлетико». Днём позже «Зенит» дома сыграет с «Лацио», а «Краснодар» на выезде постарается достойно выглядеть в игре против «Севильи». Пожелаем удачи российским клубам!