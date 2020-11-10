Германия — Чехия. Прогноз: упрямство Йоахима Лёва усложнит жизнь Вернеру, Кроосу и Нойеру

11 ноября состоится товарищеский матч Германия — Чехия. Начало — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Германии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех Чехии оценён букмекерами коэффициентом 8.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Букмекерские коэффициенты на товарищеский матч Германия — Чехия 11 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч Германия — Чехия 11 ноября получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76. На гол в первые 15 минут дают 2.75.

Анализ и прогноз товарищеского матча Германия — Чехия (11.11.2020)

Клубный футбол выдал мощнейший отрезок и ушёл на двухнедельный перерыв: играли практически без пауз, времени на восстановление у топ-клубов не было. Позади остались три тура в еврокубках, да и в национальных первенствах амбиции участников прояснились. Теперь время национальных сборных.

Гвардиола и Клопп стоят в сторонке, «Бавария» лучше. Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/2021 В «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» никто не верит.

Четыре тура Лиги наций отыграли, впереди ещё два. А пока — товарищеские матчи. Бессмысленные и беспощадные. Они начнутся уже 11 ноября, сыграют и несколько топ-сборных. В Лейпциге сборная Германии сразится с Чехией, начало матча запланировано на 22:45 мск.



Понятно, что по уровню исполнителей немцы имеют заметное преимущество, да ещё и будут играть на своём поле. Но в последнее время они переживают если не кризис, то как минимум заметные трудности. Йоахим Лёв упёрся в потолок, команда всё активнее топчется на месте. А конкуренты, напротив, в большинстве своём движутся вперёд.



На днях Лёв снова заявил, что не будет вызывать Томаса Мюллера, Жерома Боатенга и Матса Хуммельса. Центр обороны не блещет, но Боатенг с Хуммельсом периодически тоже допускают ошибки. А вот отсутствие Мюллера напрягает всё сильнее. Разговоры о смене поколений понятны, но форварду «Баварии» только 31 год и он невероятно хорош.

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Также не будет Марка-Андре тер Штегена, вратарю «Барселоны» предоставили отдых для завершения восстановления от травмы. Плюс выпал Йозуа Киммих, получивший повреждение. Пока бундестим только разочаровывает: всего одна победа в четырёх матчах Лиги наций, да и та над ослабленной коронавирусом Украиной (2:1). Гордиться тут нечем.



В результате немцы делят вторую позицию в группе с Украиной, отставая от Испании на один балл. Впрочем, вылет из элитного дивизиона им не грозит, Швейцария заметно отстала. Впереди матчи с Украиной и Испанией — можно разом закрыть все неудачи и занять первое место. Ведь критика в адрес тренерского штаба раздаётся всё чаще и чаще.



Понятно, что товарищеская игра с Чехией на таком фоне будет рассматриваться как дополнительная тренировка. Результат особого значения не имеет, вполне вероятна ротация. Сами чехи держат планку: это всё тот же организованный коллектив с несколькими яркими футболистами в группе атаки, которые в любой момент готовы что-то придумать.

Подопечные Ярослава Шильгавы добыли шесть очков в четырёх турах Лиги наций и расположились на второй строчке в квартете, отставание от Шотландии минимально. Статистика очных встреч намекает: в трёх случаях из четырёх аутсайдер забивал и лишь однажды уступил с разницей более чем в один мяч.



Учитывая сомнительный статус игры, логичнее отталкиваться от гостей. Мы бы выбирали между П2 с форой (+1.5) за 1.85 и ставкой «обе забьют» за 1.76. Ждём тут чего-то вроде 2:1. Немцы, скорее всего, победят, но с трудом. В обороне у них хватает проблем, так что на свой гол Чехия может рассчитывать.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Германия — Чехия 11 ноября 2020 года

Немцы сильнее по уровню исполнительского мастерства, но в последнее время находятся в кризисе. Пропускают много, ошибаются часто. Плюс остались без травмированного Киммиха. У Чехии есть сразу несколько ярких футболистов в группе атаки, способных придумать гол на ровном месте. Думается, лёгкой победы у фаворита тут не будет.



Ставка: победа Чехии с форой (+1.5) за 1.85.