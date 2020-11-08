Гвардиола и Клопп стоят в сторонке, «Бавария» лучше. Кто выиграет Лигу чемпионов-2020/2021

Половина группового этапа Лиги чемпионов уже позади: играли каждую неделю, уровень амбиций каждой команды потихоньку прояснился. Впереди международная пауза, после которой предстоит провести ещё три тура. Самое время изучить котировки букмекеров в поисках хорошего коэффициента.

Гвардиола идёт без потерь, но «Манчестер Сити» уже не главный фаворит

По итогам жеребьёвки группового этапа главным фаворитом считался «Манчестер Сити», на который давали коэффициент 5.00. То есть в случае успеха с 1000 рублей можно получить 5000 рублей. Следом шли «Бавария» (5.50), «Ливерпуль» (7.00), «ПСЖ» (10.0), а также «Реал» и «Барселона» (по 12.0).

«Валенсия» — «Реал». Прогноз: Зидан, Бензема и Куртуа отправят Черышева на дно Ла Лиги «Летучие мыши» набрали одно очко в четырёх последних турах. Зона вылета близко.

Прошло пять недель, расклад заметно изменился. Подопечные Хосепа Гвардиолы добыли три победы из трёх возможных с общим счётом 9:1. И фактически сняли вопрос о выходе в плей-офф: идущий третьим «Олимпиакос» отстаёт на шесть очков. Однако у букмекеров появился новый фаворит.

Дело в двух факторах. Прежде всего, сами «горожане» провели старт сезона далеко не лучшим образом. В чемпионате Англии дела идут слабо: много осечек, а победы одерживаются исключительно с большим трудом. В Лиге чемпионов, будем откровенно, повезло с группой. «Порту», «Олимпиакос» и «Марсель» имеют очевидный потолок.

И второй момент. Он гораздо прозаичнее. Слишком уж хороша «Бавария»! Она смяла в родных стенах мадридский «Атлетико» (4:0), набрала максимально возможные девять очков при разнице мячей 12:3 и опережает занимающий третью строчку «Локомотив» на семь баллов. Подопечные Ханса-Дитера Флика способны включиться на 10-15 минут и превратить 2:2 в 6:2. «Ред Булл Зальцбург» не даст соврать.

«Милан» — «Верона». Прогноз: даже у Златана Ибрагимовича с Чалханоглу бывают неудачные дни Россонери точно уйдут на перерыв лидером Серии А, но есть шанс оторваться

После октябрьской международной паузы немцы действительно напоминают машину. Восемь побед в восьми играх, во всех случаях забивали как минимум два раза. Берут три очка даже там, где действуют заметно ниже привычного уровня. То есть имеют солидный запас. Напрягает только травма Киммиха, но серьёзных проблем удалось избежать. В худшем случае он пропустит два месяца.

Потому вполне логично, что главным претендентом на триумф в Лиге чемпионов является «Бавария». На действующего победителя турнира дают коэффициент 3.50, обычно на групповом этапе фаворит оценивается в районе 5.00-6.00. Ставки на «Манчестер Сити» принимаются за 5.50.

«Ливерпуль» нельзя сбрасывать со счетов даже без ван Дейка, «ПСЖ» разочаровал

Тройку замыкает «Ливерпуль», на него дают всё тот же коэффициент 7.00. Мерсисайдцы лишились Вирджила ван Дейка, причём надолго. Потеря лучшего центрального защитника команды (а скорее — всего мирового футбола) — это очень серьёзно. Впрочем, подопечные Юргена Клоппа показывают хорошие результаты.

«Арсенал» — «Астон Вилла». Прогноз: Артета с Лено учтут ошибки «Ливерпуля» и «Лестера» «Львы» потерпели два поражения подряд, пропустив семь мячей за 180 минут.

Они выдали пять побед подряд и тоже максимально уверенно чувствуют себя в Лиге чемпионов. Опережают ближайших преследователей на пять очков, лидируют в чемпионате Англии. Понятно, что c парой центральных защитников Матип-Гомес обыграть ту же «Баварию» будет неимоверно сложно, к тому же камерунец травматичен.

Потому большое количество слухов по поводу приобретения центрбека вполне логичны. Уже всплывало имя Эсекьеля Гарая (свободный агент), а зимой красные могут пошуметь на трансферном рынке. Всё остальное у них есть: Алисон хорош, Диогу Жота штампует гол за голом, привычные лидеры никуда не делись.

Между топ-3 и всеми остальными наблюдается заметный разрыв. Пятёрку замыкают «Барселона» и «ПСЖ», на которых дают по 14.0. Каталонцы ожидаемо проводят неровный сезон, а вот парижане вообще рискуют пролететь мимо плей-офф. Кадровых проблем у них достаточно, в трёх турах набрали всего три очка.

У «Манчестер Юнайтед» с «РБ Лейпциг» по шесть баллов, так что положение у действующего финалиста Лиги чемпионов затруднительное. Лимит ошибок он исчерпал. Из положительного стоит отметить календарь — два из трёх оставшихся матчей парижане проведут на своём поле. Плюс съездят на «Олд Траффорд».

«Динамо» — «Локомотив». Прогноз: с «Атлетико» было легче. Николич снова споткнётся в РПЛ «Динамо» за семь домашних матчей забило девять мячей, а пропустило всего два.

За пределами пятёрки фаворитов остались «Ювентус» (15.0), мадридский «Реал» (17.0), «Челси» (18.0), «Манчестер Юнайтед» (20.0), «Атлетико Мадрид» (24.0). Вторую десятку открывают «Севилья» (25.0) и дортмундская «Боруссия» (27.0). С одной стороны, эти команды нельзя списывать со счетов, на короткой дистанции они способны удивить.

С другой, лидерам списка они определённо уступают. Тут многое будет зависеть от жеребьёвки в плей-офф, травм и работы главных тренеров. «Челси», например, разобрался с вратарём и сразу заметно добавил: Эдуард Менди выручает, защита перестала нервничать, победа идёт за победой. Красота.

А что там наши? Хоть кто-то верит в «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар»?

Шансы российских клубов изначально оценивались скромно. «Зенит» после жеребьёвки групповой стадии занимал 20-е место в списке претендентов с коэффициентом 250.0, «Локомотив» и «Краснодар» находились в конце третьего десятка. На них давали по 500.0.

Сине-бело-голубые зацепили лишь одно очко в трёх турах, умудрившись проиграть даже «Брюгге» на своём поле. Тем не менее букмекеры считают их шансы наивысшими среди всех российских клубов. 600.0 — столько же у «Брюгге» и «Ред Булл Зальцбург». Не опустить руки после такого старта будет непросто.

«Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз: увы, Гвардиола. Клопп сохранит первое место в АПЛ Пять побед подряд, Жота разогрелся. Действующий чемпион Англии набрал ход.

А вот «Краснодар» и «Локомотив» входят в группу главных аутсайдеров турнира. На них дают по 1000.0. С таким же коэффициентом можно поставить на киевское «Динамо», «Мидтьюлланн» и «Ференцварош». «Быки» набрали всего одно очко, до лидеров шесть пунктов. Шансы на плей-офф минимальны, а вот побороться за третью строчку с «Ренном» более чем реально.

«Железнодорожники» пока выступают в Лиге чемпионов лучше остальных. Два очка в трёх турах, чистое третье место в квартете. С «Баварией» всё понятно, у «Атлетико» четыре балла, а у «Ред Булл Зальцбург» — один. Шансы на евровесну более чем осязаемы.