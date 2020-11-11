«Ливерпуль» и «Ман Сити» долго запрягают, «Лестер» снова первый. Ставки на АПЛ

Английская Премьер-лига набирает обороты. Сыграно уже 8 туров, и пока не видно тотального доминирования «Ливерпуля» и «Манчестер Сити». Пока гранды раскочегаривают свои машины, на вершину взобрался «Лестер». Есть ли у «лис» шансы повторить сказку сезона-2015/2016? Кто уже обречен на путевку в Чемпионшип? Кто забьет больше всех? Букмекеры дали свои прогнозы на итоги АПЛ.

В борьбу Клоппа и Гвардиолы не вмешается никто

Да, у «Ливерпуля» и «Ман Сити» хватает проблем на старте. Команда Клоппа после 8 туров идет на 3-м месте, один балл уступая «Лестеру». «Сити» и вовсе на 10-й строчке, правда, у команды Пепа Гвардиолы на один матч меньше. По потерянным очкам «горожане» идут на 6-й позиции. Однако букмекеры пока уверены в том, что лидеры подвинут конкурентов и будут разбираться между собой, кто сильнее.



Шансы грандов аналитики оценивают почти одинаково – поставить на чемпионство «Ливерпуля» можно с коэффициентом 2.60, на «Ман Сити» — за 2.70. Нас ждет потрясающее противостояние!



Кто может вмешаться? Судя по букмекерским коэффициентам, скорее всего, никто. Выше других шансы «Челси» (коэффициент 9.00) и «Тоттенхэма» (10.50). Подопечные Лэмпарда набрали 15 очков и идут на 5-м месте, у Жозе Моуринью и его команды 17 баллов и 2-е место.



Вероятность чемпионства «Лестера», который лидирует, набрав 18 очков в 8 матчах, эксперты оценили коэффициентом 25.00. Низковаты шансы. Но это уже выше, чем у «МЮ» и «Арсенала», заваливших старт чемпионата. Команда Сульшера идет на 14-м месте, имея, правда, матч в запасе. Коэффициент на чудесное преображение «Юнайтед» 25.00. А вот в тренерский гений Микеля Артеты букмекеры совсем не верят. 11-е текущее место и коэффициент 70.00.

За место в Лиге чемпионов будет драка

Да, позиции «Ливерпуля» и «МЮ» незыблемы, коэффициент на то, что любой из этих клубов войдет в топ-4, мизерный – 1.06. А вот за оставшиеся два места в четверке должна разгореться нешуточная борьба. На «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.55, на «Тоттенхэм» — за 1.70.



В отличие от котировок на чемпионство, аналитики оценивают шансы «МЮ» попасть в четверку выше, чем у «Лестера». На «Красных дьяволов» коэффициент 3.00, а вот шансы «лис» эксперты оценили всего лишь коэффициентом 3.70. И тут не так уж далеко «Арсенал», на его игру в Лиге чемпионов в следующем сезоне можно поставить с коэффициентом 5.50.

«Фулхэм» вне зоны вылета, но должен покинуть элиту

В ставках на тех, кто вылетит, букмекеры видят двух фаворитов. Это «Фулхэм» (коэффициент 1.32) и «Вест Бромвич» (1.42). При этом интересно, что «дачники» даже не в зоне вылета после 8 туров. У «Фулхэма» 4 очка и 17-я строчка. «Вест Бром» идет 18-м, набрав 3 балла.



За 1.90 можно поставить на «Бернли», у которого 2 очка, но одна игра в запасе. А вот вероятность того, что вылетит главный неудачник старта АПЛ «Шеффилд Юнайтед», аналитики оценили коэффициентом 2.30. В «Шеффилд» верят, несмотря на 1 очко в 8 матчах.



Из ближайших конкурентов «Ньюкасл», на вылет которого можно сделать ставку с коэффициентом 5.00. Пока «сороки» набрали 11 баллов и идут на комфортном 13-м месте. За 5.50 можно поставить на «Брайтон», у которого сейчас 6 очков и 15-е место.

Салах – фаворит гонки бомбардиров. Но возможны варианты

После 8 туров в гонке бомбардиров сразу 4 лидера. Эти парни идут по графику 1 матч – 1 гол. Мохаммед Салах, Джейми Варди, Доминик Калверт-Льюин и Сон Хын Мин. Кто будет лидером по итогам сезона?



Пока букмекеры оценивают выше всех шансы Салаха, поставить на него можно с коэффициентом 4.00. Его главный конкурент – Харри Кейн, который пока отстает на один мяч. Шансы лидера «Тоттенхэма» и сборной Англии эксперты оценили коэффициентом 4.50. На Джейми Варди можно поставить с коэффициентом 7.00.

За 11.00 можно сделать ставку на Тимо Вернера. Пока немецкий бомбардир «Челси» забил только 3 гола, но в него верят эксперты. С таким же коэффициентом можно поставить на Калверта-Льюина и Сон Хын Мина.



Пьер-Эмерик Обамеянг пока и вовсе забил только дважды, но коэффициент на его победу довольно низок – 15.00. За 20.00 можно поставить на игрока «Ливерпуля» Садио Мане (4 гола), а за 22.00 – на Рахима Стерлинга (2 гола).



А что вы думаете об итогах сезона АПЛ? Кто станет чемпионом, а кто покинет элиту? Кто забьет больше всех? Напишите свои прогнозы в комментариях.