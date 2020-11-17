Сумасшедшая ставка 20 рублей увеличилась в 11 000 раз. Спасибо судьям!

20 рублей в наше время – это не деньги. Их не всегда хватает даже на батон хлеба. Но порой эту мелочь можно превратить в сотни тысяч рублей. В рубрике «Удачная ставка» мы расскажем о гениальном трюке, который провернул клиент БК «Фонбет». Везунчик зашёл на сайт букмекера и составил сумасшедший экспресс из четырёх матчей футбольной Лиги чемпионов.

Вряд ли это было спланировано заранее. Ведь 3 ноября игрок сделал ставку за восемь минут до начала первых трёх матчей, а решающая четвёртая встреча проходила на следующий день. Автор экспресса выбрал для прогноза коварные пари на точный счёт, поэтому итоговый коэффициент взлетел до фантастических 11 475.00. Счастливый квиток по новой традиции мы приложили в конце текста.

Фантастическая ставка в 95 рублей выиграла 1,6 млн. И сожгла все нервы! Чудо случилось на 1900-й минуте. Точнее, на 10-й компенсированной минуте одного матча. Вы когда-нибудь о чём-то подобном слышали?

На помощь пришёл VAR

Уже в первый день экспресс находился на грани катастрофы. В матче «Мидтьюлланн» – «Аякс» на табло горел нужный счёт 1:2, но со стартового свистка прошло лишь 18 минут! Оставалась целая вечность.



За это время команды создали несколько опасных моментов, а гости даже забили гол. Тушите свет? Не тут-то было! На помощь пришёл теперь уже любимый VAR, который отменил взятие ворот. Восстановить бы нервные клетки.

Зашёл даже странный счёт

В параллельном матче «Реал» принимал «Интер». Здесь требовались удивительные 3:2, а ведь в 2020 году мадридцы ни разу не сыграли с таким счётом на своём поле. Неужели у автора был тот самый альманах с результатами?



Поведя 2:0, «Реал» расслабился и получил два гола. «Интер» мог сообразить и третий мяч, но гостям не повезло. На 80-й минуте мадридцы снова вышли вперёд и удержали победу. Мешок денег уже показался на горизонте.

Арабские шейхи тянули до последнего

В оставшемся матче 3 ноября грозный «Манчестер Сити» долго возился с упрямым «Олимпиакосом». В этой встрече наш герой выбрал достаточно логичные 3:0. Однако принадлежащий арабским шейхам клуб как будто не хотел выигрыша экспресса.



К 80-й минуте на табло горели унылые 1:0, впору было хвататься за голову. «Манчестер Сити» с минимальным счётом вёл у команды, состав которой в 11 раз дешевле. И всё же в концовке (на 81-й и на 90-й) «горожане» забили дважды, приблизив клиента БК к невероятному успеху.

VAR и снова VAR

Засыпать с мыслью о том, что три из четырёх ставок экспресса уже зашли, непросто. А если учесть общий коэффициент и возможный выигрыш, то наш герой практически наверняка боролся с бессонницей.



4 ноября «Челси» принимал «Ренн». Для превращения 20 рублей в 229 тысяч рублей хозяева должны были забить три безответных мяча. Уже на 10-й минуте немецкий судья помог соотечественнику. Феликс Цвайер назначил пенальти, а Тимо Вернер не промахнулся.



На 39-й минуте отличился Тэмми Абрахам, но здесь VAR сработал против автора экспресса (хотя в итоге окажется, что за). Гол англичанина отменили.



Однако связка судья – нападающий моментально сработала снова. Цвайер указал на точку, Вернер исполнил. До чуда оставался один шаг, а напряжение нашего героя ничем не уступало целым электростанциям.

На 50-й минуте Абрахам забил, и снова потребовалось вмешательство VAR. После видеопросмотра судья засчитал гол, на табло загорелись идеальные и долгожданные 3:0. В порыве эмоций смешались облегчение, эйфория и тревога.



А переживать было из-за чего. Два неплохих момента не реализовал «Челси», а потом забил «Ренн». На секунду в глазах потемнело, но Цвайер даже без видеопросмотра отменил гол из-за офсайда. Фух, пронесло!



Эти 40+3 минуты при 3:0 на табло стали самыми долгими в жизни… и наконец раздался финальный свисток. Крошечные 20 рублей мигом превратились в 229 500! Ставка нашего героя останется в истории как один из самых больших выигрышных экспрессов (по коэффициенту) из четырёх матчей. В этом есть и заслуга букмекера. В БК «Фонбет» можно составить экспресс с любым коэффициентом — предела нет.

А когда ваши ставки выигрывали из-за VAR? Пишите в комментариях.