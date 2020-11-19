«Ньюкасл» — «Челси». Прогноз: Вернер, Зиеш и Ковачич прижмут Стива Брюса к воротам

21 ноября состоится матч 9-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Челси» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех «Ньюкасла» оценён букмекерами коэффициентом 6.60. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.75.

Коэффициенты букмекеров на матч 9-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» 21 ноября 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.62. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.82.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Челси» (21.11.2020)

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, впереди невероятно интенсивный отрезок: завершения группового этапа еврокубков, национальные первенства. Уже в пятницу состоялись несколько встреч.

Дзюба на пороге величия. Артём близок к трём важнейшим рекордам России Черчесов не справится без Дзюбы. В сборной Артём лучше Месси и близок к Роналду, а в клубе скоро установит историческое достижение.

Но это была лишь разминка. Всё самое интересное состоится в выходные. На субботу, 21 ноября, в АПЛ запланированы четыре поединка. Наиболее ранний из них стартует 15:30 мск в Ньюкасле-апон-Тайне. Местный «Ньюкасл Юнайтед» на стадионе «Сент-Джеймс Парк» сразится с «Челси».



Дела у синих идут замечательно. Переход Эдуарда Менди наконец-то добавил надёжности в обороне, а с атакой всё и так было прекрасно. Как итог — четыре разгромные победы подряд, а в шести последних поединках пропустили лишь однажды. Хотя уровень соперников оказался вполне достойным.



В Лиге чемпионов красота, семь очков в трёх турах и первое место в группе. Вопрос о выходе в плей-офф практически снят, поскольку «Ренн» и «Краснодар» отстают на шесть пунктов. Скатали нулевую ничью с «Севильей», разгромили в России «Краснодар» (4:0), после чего не оставили шансов на своём поле «Ренну» (3:0).

Кто сломается теперь? У «Ливерпуля» эпидемия травм, но Клопп не останется без трофеев Почти весь состав в лазарете не помеха мерсисайдцам.

В АПЛ тоже порядок. Единственное поражение потерпели во втором туре от «Ливерпуля» (0:2) с очередным привозом Кепы, удалением в первом тайме и незабитым пенальти Жоржиньо. Сейчас синие идут на серии из двух разгромных побед, досталось «Бёрнли» (3:0) и «Шеффилд Юнайтед» (4:1). До этого была ничья с «МЮ» на «Олд Траффорд» (0:0).



В сухом остатке — 15 очков в восьми турах и пятое место. Отставание от лидирующего «Лестер Сити» составляет всего три пункта. А главное — минимальное количество кадровых проблем. Кай Хаверц подхватил коронавирус, но с того момента прошло две недели. То есть вернётся он со дня на день. Да ещё и получил дополнительный отдых, так как не летал в сборную. Красота.



«Ньюкасл» своё дело тоже знает. Стабильно набирает очки благодаря примитивному футболу Стива Брюса, располагаются в середине турнирной таблицы. Пока всё идёт к очередному финишу в районе 12-16 позиции, что при имеющихся возможностях более чем устроит владельцев.

Разумеется, «Челси» фаворит. Вот только «сороки» хорошо играют с лондонцами. Две победы в пять последних очных встречах и три поражения с разницей в один мяч. Кроме того, у гостей представительство в сборных оказалось куда шире, а вот большинство футболистов хозяев неспеша готовились к очередному туру.



На наш взгляд, лезть в большие форы опасно. П2 с форой (-1) за 1.83 — нормально, дальше уже слишком рискованно. Альтернатива — Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.77, «Ньюкасл» много не пропускает. Также здорово выглядит тотал больше 10.5 угловых за 2.17. Ставка доезжала в трёх предыдущих очных встречах.



«Сороки» отдадут территорию, фавориту придётся много атаковать флангами. Лондонцы в последнее время хорошо преодолевают центр поля, так что давление будет нагнетаться исправно.

Прогноз и ставки на матч 9-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» 21 ноября 2020 года

«Челси» перед паузой набрал замечательный ход. Состав близок к оптимальному, бардак в обороне наконец-то исчез. «Ньюкасл» тем временем удерживает привычную планку: примитивный футбол, середина турнирной таблицы. Хозяева отдадут территорию и насытят центр, лондонцам придётся много использовать фланги. Возьмём тотал больше 10.5 угловых за 2.17. В трёх предыдущих очных встречах ставка доезжала.



Ставка: тотал больше 10.5 угловых за 2.17.