«Краснодар» — «Севилья», «Лацио» — «Зенит» и другие матчи. На что ставить 24 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 24 ноября.

На что ставить в футболе 24 ноября

Событие дня – Лига чемпионов, вернее, две игры наших клубов в ней. «Краснодар» примет «Севилью», а «Зенит» на выезде сыграет с «Лацио». Для южан любые очки будут неплохим результатам, а питерцам, если они хотят побороться за выход из группы, нужна победа.

Кроме того, киевское «Динамо» сыграет дома с «Барселоной», «Челси» — с «Ренном», а «Боруссия» из Дортмунда – с «Брюгге». «МЮ» постарается реабилитироваться за поражение в Стамбуле в домашнем матче с «Башакшехиром», «ПСЖ» примет «РБ Лейпциг», а «Ювентус» — «Ферецварош».



Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 24 ноября

В КХЛ большой игровой день – 7 матчей. Выделим встречи «Торпедо» — «Автомобилист», «Йокерит» — «Динамо» Москва и СКА – «Барыс».

На что ещё ставить 24 ноября

На теннисном турнире в Сан-Паулу Теймураз Габашвили сыграет с бразильцем Томазом Беллуччи.



Очень интересный матч в мужской волейбольной Суперлиге: питерский «Зенит» сыграет с новосибирским «Локомотивом».



Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!