ПСВ — ПАОК. Прогноз: голландцы справятся со старым знакомым «Краснодара» даже без Гётце

26 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы «ПСВ Эйндховен» — ПАОК. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ПСВ в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.75. Успех ПАОК оценён букмекерами коэффициентом 4.30. Поставить на ничью предлагают за 4.20.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы ПСВ — ПАОК 26 ноября 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «ПСВ Эйндховен» — ПАОК получится результативным: тотал больше 2.26 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.26 мяча — за 2.26. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.
Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги Европы ПСВ — ПАОК Салоники (26.11.2020)
Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам. Вторник и среда — время Лиги чемпионов, в четверг придёт черёд Лиги Европы.
Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. В Эйндховене ПСВ на стадионе «Филипс» сразится с ПАОК, начало — в 23:00 мск. Это группа Е, которая изначально казалась одной из самых интересных. Здесь есть явный аутсайдер («Омония») и трио команд посерьёзнее. Голландцы, греки и «Гранада».
Пока испанский клуб возглавляет квартет с семью очками. ПАОК отстаёт на два балла, ПСВ — на четыре, «Омония» — на шесть. Фактически плей-офф для соперников уже начался: в случае поражения шансы на выход из группы резко уменьшатся. Три недели назад в Салониках хозяева добились разгромной победы (4:1).
ПСВ открыл счёт в середине первого тайма и ушёл на перерыв лидером. А уже к исходу часа горел с разницей в два мяча. Чёрно-белые классно действовали на контратаках и выжали максимум из стандартных положений. На территорию не претендовали, зато у чужой штрафной оказались в разы конкретнее.
Впрочем, красно-белых та неудача из колеи не выбила. Они успели провести две игры в чемпионате Нидерландов: разгромили дома «Виллем II» (3:0) и скатали ничью в гостях с крепким «Твенте» (1:1). Положение остаётся рабочим — 20 очков в девяти турах, четвёртое место. До второй строчки два балла, до лидирующего «Аякса» — четыре.
Кадровых потерь у хозяев немного. С «Твенте» не сыграл Марио Гётце, у которого имеются проблемы с мышцами. Впрочем, главный тренер Роджер Шмидт отметил, что просто не хочет рисковать здоровьем немца. Видимо, если тот и сыграет с ПАОК, то немного. В лучшем случае выйдет на замену.
На своём поле ПСВ традиционно хорош. Скажем, в четырёх турах Эредевизи добыл четыре победы с общим счётом 11:1. Греческие клубы, как известно, в гостях не столь опасны, потому линия букмекеров выглядит логичной. В то же время ПАОК максимально комфортно чувствует себя при игре вторым номером.
Соответственно условия будут идеальными. Чёрно-белые отдадут территорию и будут караулить возможности убежать в контратаку. Клуб из Эйндховена действует агрессивно, однако достаточно ошибается. На таком фоне классический тотал больше 2.5 мяча за 1.71 смотрится здорово.
Вариант посмелее — 1Х + тотал больше 2.5 мяча за 2.17. ПСВ при Шмидте по умолчанию играет в атаку, тем более в родных стенах. А в шести из семи предыдущих поединков с участием ПАОК голы забивались в обе стороны. Единственным исключением оказалась гостевая игра с «Гранадой» (0:0).
Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ПСВ — ПАОК 26 ноября 2020 года
ПСВ показывает агрессивный футбол, завязанный на контроле и давлении. В Греции подопечные Роджера Шмидта уступили, опустившись на третье место в группе. Соответственно теперь нужно побеждать, иначе велик риск остаться без плей-офф. В то же время ПАОК отлично действует вторым номером и умеет проводить контратаки. Похоже, голов в Эйндховене хватит на всех.
Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.
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