«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Металлурга» идёт за 2.84.
Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября 2020 года
Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (25.11.2020)
Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.
На среду, 25 ноября, запланированы всего три матча, но посмотреть будет на что. В 17:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники входят в топ-6 Восточной конференции, хотя настроение у них сейчас вряд ли хорошее. Причины серьёзные.
«Лисы» продолжают разочаровывать. С момента возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик результаты выглядят совсем слабо. В девяти последних встречах случилось семь поражений. Обыграли только «Трактор» (4:1) и «Барыс» (2:1 Б), который сейчас выглядит бледно и проигрывает всем подряд.
Потихоньку сползли в турнирной таблице на шестое место, отпустив конкурентов. До «Авангарда» и «Трактора» по пять очков, до «Ак Барса» — девять. Сам Воробьёв продолжает жаловаться на всё что угодно: то шайба в ворота не идёт, то кто-то из игроков ошибся, то судьи отработали плохо.
Бросков у магнитогорцев действительно много, да только почти все они сугубо разминочные. Очень много набросов от синей линии и бросков от бортов. Такая модель имеет смысл при постоянном давлении на «пятачке», однако с этим гораздо хуже. Как правило, вратари не испытывают проблем с обзором и спокойно забирают шайбу. А если что, добраться до отскоков всё равно не удаётся.
В общем, в семи из восьми предыдущих поединков забросили не больше одной шайбы. Показатель не просто плохой — стыдный. Ведь подбор исполнителей более чем крепкий. А качество хоккея находится на низком уровне. Неудивительно, что букмекеры считают ММг аутсайдером даже на своём льду.
Справедливости ради, тут у хозяев будут шансы зацепиться. Они отдыхали на сутки больше, причём во второй раз сыграют дома. А вот «Ак Барс» проведёт восьмой матч за 16 суток. График убийственный. Казанцы сохранили лидерство в конференции, но накануне потерпели чувствительное поражение в Москве.
На «ВТБ-Арене» не смогли испортить праздник «Авангарду» (0:3). Всё абсолютно по делу. Девять бросков за стартовые 40 минут — это несерьёзно. Казанцы с самого начала владели шайбой, но никак не могли перевести её в остроту. Большинство разочаровало, а соперник оказался напористее и конкретнее.
Все три шайбы получились трудовыми. Первая — с добивания, вторая — после подставления на пятачке, третья — добивание после отскока от лицевого борта. Конёк «ястребы» забрали, в защите отработали достойно, в нужный момент подтащил вратарь. Свежести подопечным Дмитрия Квартальнова явно не хватало.
Понятно, что «барсы» будут злы и мотивированны, но ведь силы и энергию тоже надо где-то брать. Думается, хоккей получится вязким и закрытым. «Металлург» забивает по праздникам и раскрываться не рискнёт: семь поражений в девяти играх, на таком фоне не до веселья. Воробьёв наверняка станет плясать от печки.
А гостям просто будет сложно стабильно создавать моменты на фоне усталости. Между прочим, пять предыдущих очных встреч получились низовыми. На тотал меньше 4.5 шайбы дают отличный коэффициент 2.16. Больше того — линия позволяет взять ТМ 5 гола за нестыдные 1.72.
Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября 2020 года
«Металлург» ужасен — семь поражений в девяти матчах, колоссальные проблемы с результативностью. «Ак Барс» сохраняет первое место на Востоке, но сил осталось немного. Казанцы проведут восьмой поединок за 16 суток, график жуткий. Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.72. Гости наелись, хозяева по умолчанию забивают редко. А в пяти предыдущих очных встречах забивалось не более четырёх голов.
Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.72.
- 24 ноября 2020
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:30
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
-
06:30
- 23 ноября 2020
-
20:00
-
19:00
-
18:39
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:32
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:15
-
08:01
-
08:00