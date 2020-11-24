«Металлург» — «Ак Барс». Прогноз: Мозякин и Зарипов возьмут выходной, Кошечкин подтащит

В пяти предыдущих встречах магнитогорцев и казанцев забрасывалось не больше четырёх шайб.

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.40, успех «Металлурга» идёт за 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября 2020 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.16. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Металлург» Магнитогорск — «Ак Барс» Казань (25.11.2020)

Третий месяц регулярного чемпионата КХЛ подходит к концу. Сборная России триумфально съездила в Финляндию, выиграв молодёжным составом первый этап Евротура. 10 ноября лига вернулась в дело. Играют каждый день, отдыхать некогда. Около четырёх недель остаётся до Кубка Первого канала, следом подоспеет молодёжный чемпионат мира.

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На среду, 25 ноября, запланированы всего три матча, но посмотреть будет на что. В 17:00 мск в Магнитогорске «Металлург» начнёт выяснять отношения с «Ак Барсом». Соперники входят в топ-6 Восточной конференции, хотя настроение у них сейчас вряд ли хорошее. Причины серьёзные.

«Лисы» продолжают разочаровывать. С момента возвращения Ильи Воробьёва на тренерский мостик результаты выглядят совсем слабо. В девяти последних встречах случилось семь поражений. Обыграли только «Трактор» (4:1) и «Барыс» (2:1 Б), который сейчас выглядит бледно и проигрывает всем подряд.

Потихоньку сползли в турнирной таблице на шестое место, отпустив конкурентов. До «Авангарда» и «Трактора» по пять очков, до «Ак Барса» — девять. Сам Воробьёв продолжает жаловаться на всё что угодно: то шайба в ворота не идёт, то кто-то из игроков ошибся, то судьи отработали плохо.

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Бросков у магнитогорцев действительно много, да только почти все они сугубо разминочные. Очень много набросов от синей линии и бросков от бортов. Такая модель имеет смысл при постоянном давлении на «пятачке», однако с этим гораздо хуже. Как правило, вратари не испытывают проблем с обзором и спокойно забирают шайбу. А если что, добраться до отскоков всё равно не удаётся.

В общем, в семи из восьми предыдущих поединков забросили не больше одной шайбы. Показатель не просто плохой — стыдный. Ведь подбор исполнителей более чем крепкий. А качество хоккея находится на низком уровне. Неудивительно, что букмекеры считают ММг аутсайдером даже на своём льду.

Справедливости ради, тут у хозяев будут шансы зацепиться. Они отдыхали на сутки больше, причём во второй раз сыграют дома. А вот «Ак Барс» проведёт восьмой матч за 16 суток. График убийственный. Казанцы сохранили лидерство в конференции, но накануне потерпели чувствительное поражение в Москве.

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На «ВТБ-Арене» не смогли испортить праздник «Авангарду» (0:3). Всё абсолютно по делу. Девять бросков за стартовые 40 минут — это несерьёзно. Казанцы с самого начала владели шайбой, но никак не могли перевести её в остроту. Большинство разочаровало, а соперник оказался напористее и конкретнее.

Все три шайбы получились трудовыми. Первая — с добивания, вторая — после подставления на пятачке, третья — добивание после отскока от лицевого борта. Конёк «ястребы» забрали, в защите отработали достойно, в нужный момент подтащил вратарь. Свежести подопечным Дмитрия Квартальнова явно не хватало.

Понятно, что «барсы» будут злы и мотивированны, но ведь силы и энергию тоже надо где-то брать. Думается, хоккей получится вязким и закрытым. «Металлург» забивает по праздникам и раскрываться не рискнёт: семь поражений в девяти играх, на таком фоне не до веселья. Воробьёв наверняка станет плясать от печки.

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А гостям просто будет сложно стабильно создавать моменты на фоне усталости. Между прочим, пять предыдущих очных встреч получились низовыми. На тотал меньше 4.5 шайбы дают отличный коэффициент 2.16. Больше того — линия позволяет взять ТМ 5 гола за нестыдные 1.72.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Металлург» — «Ак Барс» 25 ноября 2020 года

«Металлург» ужасен — семь поражений в девяти матчах, колоссальные проблемы с результативностью. «Ак Барс» сохраняет первое место на Востоке, но сил осталось немного. Казанцы проведут восьмой поединок за 16 суток, график жуткий. Возьмём тотал меньше 5 шайб за 1.72. Гости наелись, хозяева по умолчанию забивают редко. А в пяти предыдущих очных встречах забивалось не более четырёх голов.

Ставка: тотал меньше 5 шайб за 1.72.