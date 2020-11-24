«Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Прогноз: Моуринью, Кейн и Сон начали, а М'Вила добавит

25 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.34. Успех «Олимпиакоса» оценён букмекерами коэффициентом 10.75. Поставить на ничью предлагают за 5.75.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Манчестер Сити» 25.11.2020

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Ман Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.91. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.09.

«Олимпиакос» — «Ман Сити»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 25 ноября 2020 года

Ноябрьская международная пауза наконец-то завершилась, на несколько месяцев о сборных можно забыть. Возвращаемся к клубным делам, благо что впереди невероятно интенсивный отрезок. Уик-энд по традиции отдали на откуп национальным первенствам, во вторник возвращается Лига чемпионов.

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Половина группового этапа осталась позади, впереди четвёртый тур. 25 ноября в Пирее «Олимпиакос» на стадионе «Георгиос Караискакис» сразится с «Манчестер Сити», начало — в 20:55 мск. Понятно, что англичане считаются у букмекеров явным фаворитом, вот только они вряд ли станут выпрыгивать из штанов.



Дело в том, что выход в плей-офф уже фактически обеспечен. С группой «горожанам» повезло, соперники попались скромные. Три победы в трёх турах с общим счётом 9:1, во всех случаях забивали строго по три мяча. Один в первом тайме, ещё два — после перерыва. Как по часам.



Итог — чистое первое место в квартете. У «Порту» шесть очков, у «Олимпиакоса» три, у «Марселя» ничего. Остались формальности, а уже 28 ноября предстоит принимать «Бёрнли» в чемпионате Англии. То есть на восстановление будет 2,5 дня, а ведь выезд предстоит далеко не самый близкий.

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Почти наверняка тренерский штаб оставит кого-то из лидеров дома. Позади международная пауза, впереди интенсивный отрезок. Перелёт в Грецию на мало что решающую игру в такой ситуации — скорее обуза. Ожидаем полуторный состав. Всё же АПЛ для Гвардиолы сейчас гораздо важнее.



Там лимит осечек выбили с запасом. Шутка ли — всего 10 голов в восьми турах, отрицательный баланс мячей и 12-е место в турнирной таблице! «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» оторвались уже на восемь пунктов. Ещё пара оплошностей в ближайшие недели — и вернуться в чемпионскую гонку станет крайне сложно.



Накануне «горожане» проиграли «Тоттенхэму» (0:2). Естественно, имели полное территориальное преимущество и гораздо чаще били по воротам. В то же время нельзя сказать, что имели огромное количество опасных моментов. Напротив, лондонцы оборонялись уверенно, а у чужой штрафной действовали вполне конкретно.

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Как видно, с результативностью беда. Серхио Агуэро залечил травму, но в выходные остался в запасе. Вот ему игра в Греции, пожалуй, будет кстати: почувствовать ритм, разбегаться. А в остальном разность мотиваций кажется колоссальной. «Олимпиакос» на своём поле по умолчанию опасен, а тут ещё и ослабленный оппонент.



Грекам крайне желательно цеплять очки, чтобы сохранить реальные шансы на второе место в группе. С организованностью и дисциплиной у них проблем нет. Думается, перегруз в линии в пользу фаворита чрезмерен. Если б «Ман Сити» был свеж и мотивирован, то наверняка снова разгромил бы греков. Но сейчас ситуация иная.



Потому сыграем против линии. Вариантов достаточно, мы бы выбирали между П1 с форой (+1.5) за 1.99 и ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» за 2.14. Ждём аккуратного футбола в невысоком темпе: хозяева не рискнут раскрываться с таким соперником (тем более без травмированного Матьё Вальбуэна), а гостям гораздо важнее обойтись без травм. Что-то вроде 0:1 или 1:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Олимпиакос» — «Манчестер Сити» 25 ноября 2020 года

«Горожане» добыли три победы в Лиге чемпионов и уверенно лидируют, а вот в АПЛ дела идут кошмарно. На таком фоне визит в Грецию — скорее обуза. Думается, Гвардиола оставит нескольких лидеров в Англии, после международной паузы им нужен отдых. Главная задача — обойтись без травм, даже ничья станет нормальным результатом. Ждём академичного футбола в невысоком темпе, при котором гости ограничатся одним-двумя мячами.

Ставка: ИТМ 2 гола «Манчестер Сити» за 2.14.