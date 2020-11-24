Первый круг мы уже отыграли. Ставки на РПЛ после 15 туров: ЦСКА, «Зенит» или «Спартак»?

РПЛ достигла середины пути. Позади 15 туров. В завершающем туре первого круга все лидеры синхронно сыграли вничью. «Зенит» с «Ахматом» (2:2), ЦСКА с «Сочи» (1:1), «Спартак» с «Динамо» (1:1). Этим воспользовались «Ростов», «Локомотив» и «Краснодар», которые свои матчи выиграли и приблизились к лидерам. Плотность в таблице зашкаливает, самое время посмотреть, кому и что предрекают букмекеры по итогам сезона.

Вне топ-5 шансов нет. ЦСКА – лидер, но фаворит – «Зенит»

Коэффициенты букмекеров практически не поменялись в сравнении с теми, что были после 14-го тура. ЦСКА на одно очко опережает «Зенит» и на 3 – «Спартак», но петербуржцы по-прежнему фавориты в глазах букмекеров. Поставить на чемпионство «Зенита» можно за 2.00, а на «армейцев» предлагают коэффициент 3.20.

«Спартак» не смог выиграть уже третий матч кряду и эксперты несколько понизили шансы команды Доменико Тедеско. Раньше они составляли 4.00, сейчас – 5.00. Плюсы у «Спартака» прежние – нет игр на еврокубковом фронте. Впрочем, все идет к тому, что к весне освободятся все или почти все наши клубы.

«Динамо» в матче со «Спартаком» впервые потеряло очки под руководством Сандро Шварца. Команда идет 4-й с отставанием в 5 баллов от лидера. И букмекерам футбол, поставленный Шварцом, нравится. Проверка красно-белыми успешно пройдена – и шансы бело-голубых увеличили сразу в 2 раза – с 30.00 до 15.00.

«Локомотив» и «Краснодар» отрыв от лидера немножко отыграли – сейчас он составляет 8 и 11 очков, соответственно. Поставить на любой из этих клубов можно за 100.00. А вот на «Ростов», который хоть идет выше, но находится в стадии перестройки, коэффициент 150.00. Но статистика вещь упрямая. За последние годы только раз команде, которая завершила первый круг вне топ-5, удавалось прорваться в медали. Это был «Спартак» в сезоне-2017/2018.

«Уфа» и «Ротор» обречены. Если «Тамбову» не надоест играть

В 15-м туре важнейшую для себя победу одержали «Химки». Команда Игоря Черевченко победила «Уфу» и оторвалась от 15-го места уже на 7 очков. Букмекеры видят в числе главных кандидатов на прямой вылет «Уфу» и «Ротор», на то, что любой из этих клубов напрямую отправится в ФНЛ, можно поставить за 1.40.

Правда, есть одно «но». Ни для кого не секрет, что у «Тамбова» огромные финансовые проблемы, команда готова бойкотировать матчи. Пока у тамбовчан на 4 очка больше, чем у «Ротора», идущего 15-м. Но букмекеры предлагают коэффициент 2.5 на вылет команды, которая играет свои матчи в Саранске. Кроме горстки энтузиастов, этот клуб никому не нужен.

На вылет «Химок» можно поставить за 5.00, такой же коэффициент и на «Арсенал». Ну и можно поставить на «Урал» за 7.00. Остальным, по мнению аналитиков, вылет уже не грозит.

Лучший бомбардир – из «Зенита» или «Спартака»

Да, именно так думают букмекеры. Борьба в гонке бомбардиров суперплотная, лидируют Артем Дзюба и Кристиан Нобоа из «Сочи». Но если на зенитовца коэффициент 3.00, то на сочинца – 15.00! Против эквадорца играют и травма, и позиция на поле – все-таки он не игрок острия атаки, а делает свою работу в центре поля.

Кто еще в претендентах? Сердар Азмун выпал на несколько недель из-за ангины, но у него 6 голов и коэффициент 4.00. Здесь же и несколько спартаковцев – на Эсекьеля Понсе и Джордана Ларссона коэффициент 7.00, а на получившего травму Александра Соболева 10.00. Правда, у Соболева на гол меньше, чем у партнеров – 5 против 6.

За 10.00 можно поставить и на Маркуса Берга с Николой Влашичем – у этой пары легионеров тоже по 6 голов. А вот на Александра Кокорина коэффициент все выше – 30.00. На счету форварда всего 1 мяч, да и игрой спартаковец не блещет.

Первый тур завершен – но никаких каникул у команд не будет. Уже 28 ноября начнется 16-й тур. В нем ЦСКА сыграет в гостях против «Рубина», «Зенит» отправится в Тулу, «Спартак» примет «Ротор», а в Ростове местный клуб сыграет с «Динамо». Удачных ставок!