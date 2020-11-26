ЦСКА – «Фейеноорд», «Лилль» — «Милан» и другие матчи. На что ставить 26 ноября

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 26 ноября.
На что ставить в футболе 26 ноября
Сегодня у нас Лига Европы и важнейший матч для ЦСКА. В домашнем матче с «Фейеноордом» команде Гончаренко нужна победа, другой результат поставит под большое сомнение выход в плей-офф.
Из других встреч выделим встречу «Лилля» и «Милана». Златан Ибрагимович и компания постараются реабилитироваться за разгром в домашней встрече. Кроме того, «Лестер» сыграет в Португалии с «Брагой», «Рейнджерс» — с «Бенфикой», а АЕК Массимо Карреры примет луганскую «Зарю».
Не забываем о киберфутболе. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.
На что ставить в хоккее 26 ноября
В КХЛ 7 матчей. Интересное противостояние в Москве, где «Динамо» примет «Локомотив». Также выделим встречу «Сочи» — ЦСКА и игру в Нижнем Новгороде, где «Торпедо» примет «Йокерит».
На что ещё ставить 26 ноября
Суперматч в баскетбольной Евролиге! ЦСКА принимает мадридский «Реал», который лишился Факундо Кампаццо. Нелёгкие испытания ждут и «Зенит» с «Химками». Питерцы едут в Каунас в гости к «Жальгирису», а химчане на выезде сыграют с «Альбой».
В женской волейбольной Лиге чемпионов «Динамо-Ак Барс» сыграет с чешским клубом «Оломоуц».
Ну и никто не отменял ставки на киберспорт. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.
Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!
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