4 тура мучений. Российские клубы снова не выиграли в Лиге чемпионов

Очередной тур Лиги чемпионов снова оставил российские клубы без побед. «Краснодар» на последних секундах встречи пропустил от «Севильи» и упустил даже ничью. «Зенит» ожидаемо проиграл «Лацио» на выезде. Обе команды потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф. На их фоне «Локомотив» выглядит прекрасно. Команда Марко Николича увезла ничью из Мадрида, сдержав атаку «Атлетико». Парадокс – в 4 турах у «Локо» ни одной победы, но есть вполне осязаемые шансы на топ-2. Чего ждать в оставшихся двух турах от наших клубов? Изучаем расклады букмекеров.

«Зенит» может залечь на дно в Брюгге

После жеребьёвки группу, которая досталась команде Сергея Семака, называли проходной. Но после 4 туров можно констатировать: питерцы просто провалились. 1 очко в 4 матчах, никаких шансов на первые 2 места, а отставание от третьей строчки, которая даёт право продолжить борьбу в Лиге Европы, составляет 3 очка.

Вариантов у команды Семака два – либо 2 декабря окончательно залечь на дно в Брюгге, либо оттолкнуться от этого самого дна. Для этого нужно обыграть одноименный клуб и сравняться с ним по очкам. А затем желательно ещё победить дома «Боруссию». Есть вероятность, что дортмундцы к тому моменту будут несильно мотивированы.

Правда, букмекеры не верят в то, что «Зенит» хлопнет дверью. Поставить на то, что сине-бело-голубые займут 3-е место в группе, можно с коэффициентом 5.00. Это примерно 19% вероятности. Обратный вариант – коэффициент 1.13 и 81%. Такие дела.

«Краснодар» набивает шишки. Но всё в его руках

Краснодарцев было очень жаль во вторник, когда они пропустили гол на 94-й минуте. Да, «Севилья» — это уровень, но моментами южане показывали неплохой футбол и создавали моменты у ворот испанцев. Сказывается то, что постепенно в состав возвращаются травмированные.

В этом квартете тоже всё ясно. «Челси» и «Севилья» уже гарантировали себе выход в плей-офф. «Краснодару» и «Ренну» осталось сыграть по 2 матча в главном еврокубковом турнире. Кто продолжит борьбу в Лиге Европы – вопрос открыт. У команд по одному очку. В плюс краснодарцам идёт то, что очная встреча будет на их поле. С другой стороны, «Ренн» сыграет дома с «Севильей», а «Краснодару» предстоит выезд в Лондон.



Букмекеры считают фаворитом гонки за билет в Лигу Европы «Ренн», но это преимущество совсем невелико. На французский клуб можно сделать ставку с коэффициентом 1.70 (56%), а на «Краснодар» — за 2.03 (44%).

«Локомотив» в борьбе! Хоть и без побед

Команде Марко Николича можно только поаплодировать. Да, побед нет, да, в Мадриде пришлось «припарковать автобус», или, как выразился Илья Геркус, «электричку». Но результат есть – две ничьи в двух матчах с «Атлетико». Марко Николич показал свой тренерский талант, а «Локомотив» в «группе смерти» не просто достойно погибает, но и борется за то, чтобы выжить.

В этом квартете все вопросы уже решила «Бавария». У мюнхенцев 12 очков и уверенное первое место. Это хорошая новость для «Локо», которому ещё предстоит выезд в Германию. У «Атлетико» 5 очков, у нашего клуба – 3, у «Зальцбурга» — 1.

Теоретически можно побороться и за выход из группы. Нужно обыграть дома «Зальцбург», а потом, глядишь, и «Бавария» выпустит глубокий резерв. Но следует понимать, что «Атлетико» предстоят игры с теми же соперниками. Шансов маловато, букмекеры оценивают их коэффициентом 11.00 (примерно 9% вероятности). Но вряд ли кто-то реально думал, что этисамые шансы будут после 4 туров.

Что касается борьбы за 3-е место, то у «Локомотива» отличная позиция в этой борьбе. Победа дома над «Зальцбургом» гарантирует место в Лиге Европы, ничья тоже позволит остаться впереди, правда, в таком случае всё решится в последнем туре. Так что задача на ближайший матч у команды Николича простая – ни в коем случае не проиграть австрийцам. Любопытно, что, несмотря на преимущество в два очка, на проход «Зальцбурга» в плей-офф можно поставить за 6.00. Кажется, аналитики немного переоценивают возможности австрийской команды.

Ну и напоследок поговорим о шансах россиян выиграть Лигу чемпионов. Да, конечно, это фантастика, тут бы хотя бы одну встречу завершить в свою пользу. И тем не менее «Локомотив» сохраняет пока шансы на триумф. Всего же в борьбе осталось 25 клубов. Поставить на «Локо» можно с коэффициентом 800.00. Таким же коэффициентом оценивают шансы «Брюгге». И это выше, чем у «Истанбула» и «Олимпиакоса», на эти клубы предлагают коэффициент 1000.00. Так что пока Россия в игре. Правда, без побед.