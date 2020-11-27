Тайсон может повторить свой «подвиг» в бою с Джонсом. Один укус – и вы увеличили банк в 20 раз!

Майк укусит Роя, если тот не нокаутирует его. Самые дикие ставки на бой Тайсон — Джонс

Рано утром 29 декабря по московскому времени в Карсоне (штат Калифорния, США) пройдёт бой двух легенд мирового бокса — Майка Тайсона и Роя Джонса-младшего. Начало боя – не ранее 4:00 мск 13 декабря. Прямую видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой покажет телеканал «РЕН ТВ».

Формат боя между Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим – 8 раундов по 2 минуты. Бойцы выйдут в ринг без шлемов и в 12-унциевых перчатках. Кроме того, заранее оговорили, что поединок остановят при первом же рассечении.

Победитель боя получит специальный пояс Всемирного боксёрского совета (WBC). Этот пояс получил название Frontline Battle Belt («Пояс битвы на линии фронта»), а ещё на него нанесли надпись Black lives matter.

По оценке букмекеров, фаворит — Майк Тайсон, поставить на его победу можно с коэффициентом 1.60. Это примерно 59% вероятности. Сделать ставку на успех Роя Джонса можно за 2.66 (34%). На ничью эксперты предложили коэффициент 12.50 (7%).

Эксперты считают, что бой продлится как минимум 7 раундов. Поставить на такой исход можно за 1.80. Сделать ставку на то, что всё завершится до 7-го раунда, можно с коэффициентом 1.90.

С классическими коэффициентами всё понятно, но букмекеры приготовили ряд предложений, которые позволят за одну ставку сколотить целое состояние. Разбираемся, возможно ли это.

А что? А вдруг?! Тайсон может взяться за старое и укусить Джонса

Да, Майк Тайсон вошёл в историю не только своими победами, но и скандальными выходками. Главная из них – укус Эвандера Холифилда. И с тех пор все ждут, когда же Железный Майк возьмётся за старое и отчебучит что-нибудь этакое. Вот и бой против Роя Джонса не станет исключением.

Букмекеры предлагают коэффициент 20.00 на то, что Тайсон укусит соперника. Ставишь 1000 рублей – получаешь 20 тыс. в случае успеха. Лёгкие деньги. Главное, чтобы Майк всё сделал, как нужно.

Вряд ли Рой Джонс сможет так вывести Майка, что тот решит пустить в ход не только кулаки, но и клыки. А вот вариант с элементом шоу отметать нельзя. Большие гонорары, еще несколько боев – все это волнует Тайсона. Укус во время боя, даже легкий, попадет абсолютно во все источники информации. Так почему бы этого не сделать? Возможно, даже договорившись с Роем Джонсом заранее. Конечно, это чревато дисквалификацией, но ведь и судьи могут закрыть глаза на такую шалость.

Победа Джонса нокаутом – это фантастика

Рой Джонс намного легче Майка Тайсона, а его козырь – скорость. К тому же битву подготовительных к бою видеороликов явно выиграл Майк – кажется, он в отличной форме. Джонс же выглядит не до конца подготовленным. Но видео – это только видео, всё покажет бой.

Да, Джонсу будет очень тяжело нокаутировать Тайсона, но вероятность «лаки панча» никто не отменял. Майку нужно будет войти в ритм, всё-таки он не боксировал 15 лет. Так что фантастика фантастикой, а проверить коэффициент 42.00 – именно столько дают букмекеры на победу Роя Джонса в первом же раунде – заманчиво. Ставите 1000 рублей – получаете 42 тыс. в случае успеха. Неплохо для меньше чем трёх минут боя!

Что говорят эксперты

Практически все ждут победы Тайсона, в Джонса никто не верит, даже несмотря на более молодой возраст и куда меньший перерыв в боксе. Так, Мага Исмаилов считает, что всё закончится быстрым нокаутом от Железного Майка.

«Они покажут красивое противостояние, очень быстрое. Думаю, сейчас Джонс не сможет противостоять Тайсону, которого я сейчас вижу в интернете, везде. Это сумасшедшая форма, это вновь тот самый пугающий Тайсон, железный Тайсон, которого я когда-то видел. Правда, с сединой на бороде. Думаю, он сможет нокаутировать Роя Джонса», — заявил Исмаилов.

Согласен с Магомедом и Костя Цзю.

«Я не думаю, что Джонс каким-то образом сможет остановить Майка. По той причине, что физическая сила Майка до сих пор очень мощная. Те удары, которые он наносит, могут быть и наверняка будут основополагающими, бой остановят очень быстро. Это моя точка зрения», — отметил Цзю.

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Фрэнки Эдгар считает, что Джонс потерял скорость – и Тайсон этим воспользуется.

«Я буду основываться на том, что я видел — видео их тренировок и работы по лапам. Рой выглядел так, словно он стал медленнее, а его стиль основывался на скорости. Стиль Тайсона основывался на мощи, и он выглядит так, словно он не потерял её. Так что я выбираю Тайсона», — подчеркнул Эдгар.

Известный тренер Фредди Роуч считает, что Тайсон нокаутирует соперника, потому что для него нет понятия «выставочный бой».

«Я говорил с Майком и сказал ему, что он не знает значения слова «выставочный» бой. Он посмеялся, но понял, что я имею в виду. Майк Тайсон — боец старой школы, у которого только один режим — вперёд. Я знаю, когда прозвенит гонг, он бросится на соперника. Думаю, что Тайсон нокаутирует Джонса. При этом я его предупредил, чтобы он помнил о левом в туловище — ударе, которым Рой нокаутировал Вирджила Хилла», — сказал Роач.

Не боится идти наперекор общественному мнению Александр Емельяненко. Он на стороне Роя Джонса.

«Сам жду этого поединка, чтобы взглянуть на этих бравых ребят, легенд бокса, спустя столько лет. Но шансов в этом бою вижу больше у Джонса. Он и сложные бои тянул, и в тяжелом весе боксировал, и составлял серьёзную конкуренцию тяжеловесам.

Другое дело, кто в какой форме подойдёт к этому бою. Уверен, что оба готовятся, ведь никто проиграть не хочет. Кто выиграет, тот докажет свое превосходство в ринге и навсегда останется в истории. Но преимущество у Джонса, потому что он более терпеливый. А вот случится ли нокаут, вообще непонятно.

В любом случае жалеть друг друга они не станут. Будет хороший бой, хорошая мясорубка. Сам предлагаю поставить на Роя Джонса. Думаю, Джонс выждет нужный момент и нанесёт Майку сокрушительный удар. Да, мне бы очень хотелось это увидеть», — заявил Емельяненко.

А на кого ставите вы? Вернётся ли Железный Майк в бокс триумфально или получит ещё одну оплеуху? Делайте ваши ставки!