«Брюгге» — «Зенит». Прогноз букмекеров: Семак и компания залягут на дно Лиги чемпионов

2 декабря «Зенит» в пятом матче группового турнира Лиги чемпионов на выезде сыграет в Бельгии с «Брюгге». Для клуба из Санкт-Петербурга этот матч – последний шанс остаться в борьбе за путёвку в Лигу Европы. Начало матча – в 23:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на «Матч ТВ».

Анализ и прогноз матча «Брюгге» — «Зенит» (02.12.2020)

После 4 туров в группе F для «Зенита» сложилась плачевная ситуация. Мы все ждали, что питерцы смогут побороться за плей-офф, но за два тура до финиша у команды Сергея Семака не осталось даже математических шансов на продолжение борьбы в Лиге чемпионов.

Ситуация осложняется тем, что и в Лигу Европы попасть будет проблематично. До 3-го места, которое занимает «Брюгге», три очка. Таким образом, если «Зенит» не выиграет в Бельгии, последний матч дома против «Боруссии» превратится в формальность.



Букмекеры давали много авансов «Зениту», но сейчас их терпение лопнуло. Даже в игре с «Брюгге» команда Семака не фаворит. Поставить на победу бельгийцев в букмекерской компании «Фонбет» можно с коэффициентом 2.20. Это примерно 44% вероятности. Сделать ставку на «Зенит» можно за 3.20 (29%). На ничейный исход предлагают коэффициент 3.55 (27%).

В первом матче этих команд в Санкт-Петербурге «Брюгге» победил со счётом 2:1. Причём победный мяч Шарль Де Кетелааре забил на 3-й добавленной ко второму тайме минуте. Собственно, эта победа и позволяет сейчас бельгийцам чувствовать себя уверенно в борьбе за Лигу Европы. Кстати, тогда «Брюгге» выступал без трёх игроков основного состава. Причина самая частая за последнее время – коронавирус.

В идеальном состоянии «Зенит» наверняка способен победить «Брюгге» хоть дома, хоть на выезде, но эта осень превращается для всех российских клубов в Европе в один сплошной кошмар. Предсезонки не было, летняя пауза составила всего пару недель. Игры идут одна за одной, а ещё и в сборные команды сине-бело-голубые отправляют львиную долю состава. Кажется, что зенитовцы уже смотрят на футбольный мяч с отвращением. Ноги не бегут, голова не думает – это не вина «Зенита», а его беда. Неделю назад команда ничего не смогла противопоставить «Лацио», упустив последний шанс побороться за плей-офф. Теперь очередной «последний шанс». Но у нас в этой еврокубковой кампании 0 побед в 16 матчах. Так что ставить на «Зенит» в этой ситуации могут, наверное, только его отчаянные фанаты.



На что тогда ставить? Можно рассмотреть ставку на ничью. Это не самый плохой вариант: «Зенит» не выиграл в последних 5 матчах Лиги чемпионов, у «Брюгге» в 10 играх всего одна победа – в Питере. Ничья бельгийцев устроит, вряд ли они лелеют надежды на плей-офф.



На то, что обе команды забьют, аналитики «Фонбет» предлагают коэффициент 1.60, и это тоже неплохая возможность для ставки. «Зенит» забил в 3 матчах из 4, не смогли сине-бело-голубые поразить только ворота «Боруссии». Зато и дома, и на выезде питерцы забили «Лацио», а это не самая простая задача. С «Брюгге» в этом плане должно быть попроще. С обороной нашего клуба дела грустные – в 4 матчах 8 пропущенных мячей, то есть в среднем 2 за игру. Поэтому передняя линия «Брюгге» тоже получит свои шансы, и уж один из них наверняка реализует.

Что до тотала матча, то на ТБ 2.5 гола предлагают коэффицент 1.70, а на ТМ 2.5 – 2.15. С одной стороны, обе команды провели по 3 верховых игры из 4. С другой – «Брюгге» дважды не смог забить «Боруссии», а в игре с «Лацио» забил только один, хотя у итальянцев в этой игре из-за вспышки коронавируса выступал практически резервный состав. «Зенит» же в принципе в этой Лиге чемпионов не забивает больше одного гола. Да и в нападении у Семака проблемы. Малком лечится, Дриусси и Азмун только-только начали играть после травм. Остаётся Дзюба… Но и Артёму уже, кажется, хочется поскорее завершить 2020 год. Поэтому можно подумать над ставкой на низ.

Ну и о точном счёте 1:1 заодно. По оценке аналитиков, это самый вероятный исход встречи, коэффициент на него 7.00. И он вполне укладывается в наши рассуждения выше. Обе забьют, ничья, низовой матч. Из других вероятных вариантов букмекеры выделяют ставку на победу «Брюгге» со счётом 2:1 (коэффициент 9.50) или 1:0 (10.00).

Есть ли у «Зенита» шансы? Хочется верить, что да, и команда Семака ещё поборется за евровесну. Но всё идёт к тому, что питерский клуб заляжет на дно в Брюгге. Символично получается. Будем надеяться на то, что это окажется только притянутым сравнением. Удачных ставок!