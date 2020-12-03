«Атлетик» — «Сельта». Прогноз: Яго Аспас, Икер Муньяин и Нолито удивят букмекеров

«Сельта» забивает в Бильбао уже семь матчей подряд. Такое даже «Реалу» и «Барселоне» не под силу.

4 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Сельта». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.23. Успех «Сельты» оценён букмекерами коэффициентом 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» Бильбао — «Сельта» 4 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Сельта» 4 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.36, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.30. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.04.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Испании «Атлетик» — «Сельта» (4.11.2020)

Футбольный сезон добрался до декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартует 12-й тур.

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В Бильбао «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Сельтой», начало — в 23:00 мск. Баски выступают в соответствии с ожиданиями: в полном порядке дома, слабо на выезде. Картина довольно типичная. Как результат — 13 очков в 10 турах и девятое место в турнирной таблице. Плотность высокая, до топ-4 всего четыре балла.



Категорически не хватает стабильности. Позади почти три месяца сезона, а подопечные Гаиски Гаритано до сих пор не набирали очки в двух матчах Ла Лиги подряд. Если добывают победу, за ней непременно следует поражение. И ведь нельзя сказать, что календарь оказался сложным. Вовсе наоборот.



Красно-белые пересеклись только с «Севильей» — выиграли со счётом 2:1. Остальные участники Лиги чемпионов от Испании впереди. Проигрывали исключительно середнякам и аутсайдерам: «Гранаде» (0:2), «Кадису» (0:1), «Алавесу» (0:1), «Осасуне» (0:1) и «Вальядолиду» (1:2). С такими результатами до еврокубков не добраться.

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Единственный обнадёживающий факт — почти все неудачи состоялись на выезде. Дома уступили только «Кадису». Соперник нанёс три удара в сторону ворот за 90 минут, владел мячом 28% времени. С 48-й минуты играл вдесятером, с середины второго тайма — вдевятером. А единственный мяч «Атлетик» забил в свои ворота. Чертовски обидно, но бывает.

Остальные три игры в родных стенах баски забрали. Про «Севилью» мы уже сказали, а с «Леванте» (2:0) и «Бетисом» (4:0) разобрались всухую. Дальше начинается самое интересное. Дело в том, что клуб из Виго забивал в Бильбао в семи предыдущих случаях. Таким даже топ-клубы не могут похвастать.



Правда, пропускал он, как правило, ещё больше. Предыдущая победа на «Сан-Мамесе» в рамках Примеры датирована аж 2006 годом. Да и сейчас «Сельта» явно находится не в лучшем состоянии. Старт сезона провалили напрочь, быстро сменили тренера. Неделю назад добыли-таки первую победу.

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На своём поле обыграли «Гранаду» (3:1). Счёт оставался равным вплоть до 81-й минуты, однако нужно отметить, что «кельты» смотрелись предпочтительнее и создали заметно больше. Благодаря тому успеху они поднялись на 18 строчку в турнирной таблице. 10 очков в 11 матчах, меньше только у «Леванте» и «Уэски».



Понятно, что после смены тренера иногда случаются всплески результатов, однако в Бильбао выиграть редко кому удаётся. Статистика очных встреч подтверждает это мнение. И всё же зацепиться за ничью гостям по силам, а на П1 с нулевой форой дают скромный коэффициент 1.60. Потому предпочтём тотал больше 2 мяча за 1.73.



На наш взгляд, планка тотала занижена. Баски достаточно забивают дома, а с «Сельтой» на своём поле они добираются до отметки в два гола на протяжении девяти встреч. У «кельтов» в пяти предыдущих турах и вовсе доезжала ставка «обе забьют». Так что пару-тройку мячей мы тут наверняка увидим.

Прогноз и ставки на матч 12-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Сельта» 4 декабря 2020 года

«Сельта» недавно сменила тренера и наконец-то добыла первую победу в сезоне, но всё ещё находится в зоне вылета. «Атлетик» добыл три победы в четырёх домашних матчах, а на своём поле не проигрывал «кельтам» в Примере аж с 2006 года. Правда, клуб из Виго забивает в Бильбао на протяжении шести поединков. Пожалуй, тотал больше 2 мяча за нестыдный коэффициент 1.73 смотрится надёжно. 2-3 гола наверняка увидим.

Ставка: тотал больше 2 мяча за 1.73.