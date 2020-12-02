Провал Конте или отставка Зидана? Лучший клуб Восточной Европы устроил триллер в группе ЛЧ

Пять возможных пар и девять раскладов, а на кону — огромные деньги. Гуманитариям вход воспрещён!

После пятого тура основного этапа Лиги чемпионов в группе В сложилась любопытная ситуация – все четыре команды претендуют на выход в плей-офф турнира. Мы подробно разберём возможные расклады и оценим шансы соперников на попадание в топ-2 квартета.

Пока с восемью очками лидирует «Боруссия» из Мёнхенгладбаха. Далее идут донецкий «Шахтёр» (7 баллов), мадридский «Реал» (7) и «Интер» (5). В заключительном туре «Реал» примет «Боруссию М», а «Интер» – «Шахтёр».

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При равенстве очков в первую очередь учитываются личные встречи. Тут и начинается самое интересное! В них «Реал» лучше «Интера», но хуже «Шахтёра». А у «Боруссии М» всё наоборот – опережают «горняков», однако уступают чёрно-синим.



При любом развитии событий «Интер» не станет первым, а «Боруссия М» – последней. На второй и третьей строчках может оказаться кто угодно. Таким образом, только «жеребята» гарантировали себе евровесну.



Добавляют мотивации и огромные призовые. Каждая победа в группе даёт € 2,7 млн, а выход в 1/8 финала – ещё € 9,5 млн. На фоне кризиса важность этих денег в разы увеличивается.



Теперь включаем математику. Матч идёт на три результата. В группе пройдут две игры, поэтому у нас есть девять комбинаций (3х3). Исключён только один вариант, когда в плей-офф ЛЧ выйдут «Шахтёр» и «Интер». Остаются пять возможных пар.

«Боруссия М» + «Шахтёр»

Четыре комбинации дают расклад, когда «Боруссия М» и «Шахтёр» выходят в плей-офф ЛЧ. Для этого в Мадриде и Милане гостям нужно не проиграть. Во всех сценариях в ЛЕ отправится «Реал», а «Интер» вылетит.

«Реал» + «Боруссия М»

При двух раскладах в плей-офф ЛЧ отправятся «Реал» и «Боруссия М». Для первого варианта нужна победа хозяев в Мадриде и ничья в Милане, для второго – мирный исход в столице Испании и выигрыш «Интера».

«Реал» + «Интер», «Реал» + «Шахтёр», «Боруссия М» + «Интер»

Любая из указанных пар возможна при синхронных победах двух выбранных команд. Тогда в Лигу Европы отправится «Боруссия М (два первых варианта) или «Шахтёр» (третий вариант).

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Шансы команд группы В на выход в плей-офф Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, наилучшие шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов у «Реала». Поставить на «сливочных» можно с коэффициентом 1.28 (73% вероятности).



Далее идут «Интер» (коэффициент 1.62, 58%) и «Боруссия М (1.85, 50%). Главный аутсайдер группы В – «Шахтёр». Сделать ставку на «горняков» можно за 5.00 (19%).

Удивительно, насколько высоко букмекеры оценивают «Реал». За пять последних матчей у «сливочных» лишь одна победа. При этом команда Зидана проиграла достаточно средним соперникам – «Алавесу», «Шахтёру» и «Валенсии». Уже вовсю идут слухи о возможной отставке главного тренера мадридцев.



Также бросается в глаза явная недооценка «Шахтёра». По статусу и возможностям «горняки», конечно, уступают конкурентам, зато впечатляют результатами.



Коллектив Луиша Каштру дважды одолел «Реал» и не уступил «Интеру», пусть и во многом благодаря низкой реализации нерадзурри. «Шахтёр» может сэкономить силы в чемпионате Украины и выдать матч жизни в Милане.

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Коэффициенты на «Боруссию М» и «Интер» выглядят куда адекватнее. Для «жеребят» возможный выход в плей-офф станет великолепным достижением, здесь давления нет. А вот Антонио Конте рискует потерпеть очередную неудачу на европейской арене и остаться с клеймом тренера лишь для внутренних турниров.



Букмекеров можно понять. Анализировать силу соперников в такой запутанной группе невероятно сложно, поэтому в своих оценках эксперты в основном полагаются на статус команд и стоимость составов. А тут преимущество миланцев и мадридцев очевидно.



А как вы считаете, кто выйдет в плей-офф из этой группы? Пишите в комментариях.