«Вест Хэм» — «МЮ». Прогноз: на кону плей-офф Лиги чемпионов, Сульшеру и Погба не до АПЛ

В четырех последних домашних играх «Вест Хэм» забил восемь голов, а с обороной у манкунианцев не всё гладко.

5 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу манкунианцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.08. Успех лондонцев оценён букмекерами в 3.74. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Вест Хэм» — «Манчестер Юнайтед» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ман Юнайтед» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм» — «МЮ» (05.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, интриг остаётся всё меньше. На неделе отгремел пятый тур и в Лиге чемпионов, и в Лиге Европы, пора возвращаться к национальным первенствам. В английской Премьер-лиге такими темпами успели добраться до 11-го тура.

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Программа 11-го тура чемпионата Англии откроется 5 декабря четырьмя поединками, поскольку пятничный матч «Астон Виллы» и «Ньюкасла» перенесли из-за вспышки коронавируса. Среди прочих в субботу «Вест Хэм Юнайтед» будет принимать «Манчестер Юнайтед». Встреча начнётся в 20:30 мск и пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Лондоне.



Лондонцы в прошлом туре принимали «Астон Виллу» и одержали победу (2:1), которая стала третьей подряд. Хотя не лишним будет сказать, что гости смотрелись гораздо активнее, а хозяевам даже повезло. В середине второго тайма уже при счёте 2:1 нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс угодил в перекладину с пенальти, а в самой концовке его же гол отменили из-за еле заметного офсайда.



Впрочем, отдать должное «молотобойцам» всё же стоит, в восьми последних турах у них только одно поражение от «Ливерпуля». И целых пять побед. Уверенная серия позволила вытеснить конкурентов и забраться на пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Плотность невероятно высокая, но зато до лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» не хватает всего четырёх пунктов.

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«Манчестер Юнайтед» на днях играл в пятом туре Лиги чемпионов. Клуб принимал бессменного чемпиона Франции «ПСЖ» и уступил со счётом 1:3. В целом соперники смотрелись сопоставимо, всё решили детали. Сперва хозяева не использовали несколько стопроцентных моментов, а затем вовсе остались в меньшинстве из-за довольно спорной второй жёлтой карточки Фреду.



Теперь ситуация в группе H турнира сильно обострилась. «Истанбул Башакшехир» выпал из гонки, но «Пари Сен-Жермен», «МЮ» и «РБ Лейпциг» имеют по девять очков в своём активе. Англичан ждёт выезд в Лейпциг, но после крупной победы на «Олд Траффорд» во втором туре для сохранения второго места их устроит даже ничья.



Однако главный тренер Уле-Гуннар Сульшер наверняка проведёт ротацию в матче с «Вест Хэмом», чтобы дать некоторым лидером отдохнуть перед поездкой в Германию. Маркус Рашфорд может остаться на скамейке, ведь в прошлой игре против парижан он получил повреждение и был заменён.

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Выездная форма «красных дьяволов» в чемпионате Англии просто невероятная. Даже в текущем сезоне у них в четырёх гостевых встречах четыре победы со счётом 13:6. Но «молотобойцы» сейчас здорово играют дома, да и с более серьёзными соперникам неплохо справляются. Взять хотя бы ничью с «Манчестер Сити» (1:1) или разгром «Вулверхэмптона» (4:0).



При этом на стадион «Олимпийский» будут допущены до двух тысяч болельщиков. Цифра очень скромная для арены, имеющей более 50 тысяч посадочных мест, но хоть что-то. На наш взгляд, лондонцы вполне могут зацепиться за очки в предстоящем поединке с манкунианцами, которым сейчас нужно думать о Лиге чемпионов.



Мы бы проверили ставку «1Х» за коэффициент 1.84. Статистика личных встреч тоже на нашей стороне. За восемь последних выездов в АПЛ к «Вест Хэм Юнайтед» клуб из Манчестера одержал только две победы и потерпел три поражения.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «МЮ» 5 декабря 2020 года

«Манчестер Юнайтед» имеют отличную выездную форму в АПЛ, однако сейчас, на наш взгляд, «Вест Хэм Юнайтед» вполне может рассчитывать на очки. Дело в том, что манкунианцам нужно готовиться к выезду в Лейпциг, их ожидает игра за плей-офф Лиги чемпионов. Да и лондонцы на своём поле неплохо разбираются с серьёзными соперниками.



Ставка: «Вест Хэм Юнайтед» не проиграет за 1.84.