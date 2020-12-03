«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Прогноз: с Лигой чемпионов Гвардиола разобрался, дело за АПЛ

5 декабря состоится матч 11-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.13. Успех гостей оценён букмекерами в 22.00. А ставки на ничью принимаются с коэффициентом 10.25.

Букмекерские коэффициенты на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Ман Сити» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.45. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.04.

Анализ и прогноз матча 11-го тура чемпионата Англии «Ман Сити» — «Фулхэм» (05.12.2020)

В Лиге чемпионов уже сыграли пятый тур, на подходе и Лига Европы, интриг остаётся всё меньше. Групповой этап еврокубков подходит к своему логическому завершению, а это значит, что скоро график станет посвободнее и появится лишнее время на восстановление. Ну а пока играют нон-стопом, некоторые внутренние первенства вернутся уже в пятницу.

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В чемпионате Англии такими темпами добрались до 11-го тура. Программа откроется 5 декабря сразу четырьмя поединками, поскольку пятничный поединок «Астон Виллы» и «Ньюкасла» перенесли из-за вспышки коронавируса. Среди прочих в субботу «Манчестер Сити» сыграет с «Фулхэмом» на стадионе «Этихад», начало — в 18:00 мск.



Подопечные Хосепа Гвардиолы выступают в Лиге чемпионов весьма продуктивно. После пяти сыгранных матчей в активе 13 набранных очков и первое место. Отрыв от главного преследователя «Порту» составляет три пункта, а от «Олимпиакоса» и «Марселя» сразу по 10. Первая строчка в квартете обеспечена, поскольку португальцы уступают по очным встречам.



«Горожане» на неделе в матче пятого тура гостили в Португалии и скатали с действующим чемпионом страны ничью (0:0). Голов забито не было, но стоит отметить, что гости нанесли целых 18 ударов по воротам, а хозяева только два. Теперь клуб из Манчестера может забыть о еврокубках до февраля.

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Можно со спокойной душой приниматься за родную английскую Премьер-лигу, ведь там положение куда менее радостное. После десятого тура «Манчестер Сити» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав всего 15 очков. Есть ещё игра в запасе, но отставание от лидирующих «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» внушительное — уже шесть пунктов. Пора догонять.



«Фулхэм» сейчас смотрится чуть лучше, нежели на старте сезона, но проблем по-прежнему хватает. В последних шести турах лондонский клуб забил восемь мячей и даже добыл две победы, но пропустил при этом столько же. В прошлой игре на выезде неожиданно удалось обыграть одного из лидеров «Лестер Сити» (2:1).



Благодаря тому успеху «дачники» выбрались из зоны вылета и заползли на безопасную 17 строчку. Всего у них семь очков в активе, при этом конкуренция тут будь здоров. «Шеффилд» забарахлил и порядком отстал, но у «Вест Бромвича» всего лишь на один пункт меньше, а у «Бёрнли» — на два. Бордовые ещё и игру в запасе имеют.

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«Манчестер Сити», как правило, на своём поле считается фаворитом с любым соперником. Однако с учётом того, что Гвардиола в Португалии сильно перетасовал состав и сделал всего лишь одну замену по ходу матча, дав тем самым лидерам отдохнуть, никаких вариантов, кроме уверенной победы, мы здесь не видим.



Против лондонцев играет ещё и статистика личных встреч. В последних девяти играх с «горожанами» у них девять поражений с кошмарным счётом 3:27. Это, конечно, не «Бёрнли», ведь моменты создаёт команда Скотта Паркера исправно, но шансов всё равно маловато.



На наш взгляд, стоит проверить проверить ставку «П1 + тотал меньше 4.5 мяча» за вполне приемлемый коэффициент 1.77. Вряд ли стоит ожидать ещё одной крупной победы, важнее поберечь силы и избежать травм. Но и сюрпризов не ждём. Нас устроит и 4:0, и даже 3:1.

Прогноз и ставки на матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 декабря 2020 года

«Манчестер Сити» на своём поле, как правило, фаворит в матче с любым соперником. А тут ещё и кадровых проблем нет — все лидеры, кроме Агуэро, в порядке. «Фулхэм», конечно, выглядит чуть лучше, чем на старте сезона, но чуда не ждём. Разница в уровне исполнителей колоссальна, а проблем с запасом сил возникнуть не должно. В Лиге чемпионов в середине недели не утруждались.



Ставка: победа «Манчестер Сити» + тотал меньше 4.5 мяча за 1.77.