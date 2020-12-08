Черчесов – везунчик, но будет непросто. С кем сыграет Россия в отборе ЧМ-2022

Вчера в Цюрихе (Швейцария) состоялась жеребьёвка отборочного этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре. По ее итогам сборная России попала в группу Н вместе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Букмекеры уже оценили шансы россиян выйти на мундиаль и даже выиграть его! Изучаем формат отбора, соперников и букмекерские прогнозы.

Состав групп и формат отбора на ЧМ-2022

Жеребьевка, прошедшая в Цюрихе 7 декабря, разделила европейские сборные на 10 отборочных групп. 5 по 6 команд и 5 – по 5 сборных.

Группа А: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Беларусь, Эстония

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдова

Группа G: Нидерланды, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Андорра, Сан-Марино

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Армения, Лихтенштейн

Формат квалификации традиционный – с марта по ноябрь 2021 года команды сыграют в 2 круга каждый с каждым. Для Европы зарезервированы 13 путевок на ЧМ-2022. Напрямую попадут в Катар победители каждой из 10 групп.

А вот 10 командам, занявшим вторые места, придется бороться за возможность поехать на мундиаль. К этим 10 сборным добавятся два лучших по рейтингу победителя групп Лиги наций, которые не пробьются на чемпионат мира через отборочный турнир. 12 команд разобьют на три пути, таким образом в формате «Финалов четырех» мы узнаем еще 3 делегатов на ЧМ-2022 от Европы.

С кем сыграет сборная России

Можно сказать, что россиянам повезло. Из-за неудачного выступления в ноябре команда Станислава Черчесова опустилась из 2-й в 3-ю корзину при отборе. Таким образом можно было получить, к примеру, в довесок к гранду из первой корзины, сборную Польши или Швейцарии. Обошлось.



Сейчас букмекеры дают на 1-е место России в группе коэффициент 4.00. Это потенциальное второе место в шестерке. Давайте посмотрим, кто достался сборной в соперники.

Во-первых, у нас один из лучших вариантов из первой корзины. Это сборная Хорватии. Да, это действующий вице-чемпион мира, но сейчас у балканцев в самом разгаре смена поколений. Постепенно сходит со сцены поколение Модрича, а новое пока не готово на 100% тащить на себе команду. Об этом говорят и результаты. В отборочном турнире хорваты теряли очки с матчах с Уэльсом, Венгрией и Азербайджаном, а в Лиге наций проиграли 5 матчей из 6. Далеко не самый плохой вариант из первой корзины. Сравнить можно разве что со сборной Дании. В нашей группе хорваты – безусловно, фаворит, но играть и отбирать очки у них можно. Поставить на победу Хорватии в группе можно с коэффициентом 1.70.

Из второй корзины нам прилетел тоже далеко не худший вариант – команда Словакии. Конечно, все помнят поражение от этой команды на Евро-2012, те, кто постарше, вспомнят, как Словакия не пустила команду Юрия Семина на ЧМ-2006. Но сейчас у словаков тоже не самый лучший период. Марек Хамшик стареет, ему уже 34, а за его спиной пока нет такого же яркого лидера. У словаков есть футболисты, которые выступают в топ-чемпионатах, но говорить о том, что они на лидерских ролях, точно нельзя.

При этом Словакия провалила Лигу наций, заняв последнее место в квартете с Чехией, Шотландией и Израилем. На Евро-2020, правда, словаки попали, одолев Ирландию в серии пенальти и Северную Ирландию в овертайме. Поставить на победу Словакии в отборе к ЧМ-2022 можно за 7.00.

Из четвертой корзины к нам в шестерку попала Словения. Вариант рабочий, потому что команды там плюс-минус равные по классу. Конечно, будет некий налет принципиальности, мы еще не успели забыть, как словенцы не пустили на чемпионат мира в ЮАР команду Гуса Хиддинка. Сейчас у словенцев есть несколько футболистов экстра-класса. В первую очередь, это вратарь «Атлетико» Ян Облак и конкурент Алексея Миранчука в «Аталанте» Йосип Иличич. Есть и еще ряд интересных имен, но результатами словенцы не блещут. В отборе на Евро-2020 они заняли 4-е место в группе, пропустив вперед Польшу, Австрию и Северную Македонию. Зато выиграли свою группу в дивизионе С Лиги наций, опередив Грецию, Косово и Молдавию. На победу в группе словенцы будут претендовать вряд ли, но покусать могут любого. Поставить на их успех можно за 12.00.

Кипр и Мальта. Из последних по силе корзин хотелось бы соперников попроще, ведь такие были, та же сборная Гибралтара или Сан-Марино, но, видимо, все везение ушло на первые корзины. С киприотами мы играли в отборе на Евро-2020, одна победа получилась тяжелой (1:0), одна легкой (5:0). С мальтийцами же Россия никогда не пересекалась в официальных матчах. В отборе на Евро-2020 Мальта одержала одну победу над Фарерскими островами и проиграла остальные 9 матчей. Эти команды сборная Черчесова должна обыгрывать, хотя можно ждать тяжелых встреч. Но класс должен брать свое. Шансы Кипра выиграть группе эксперты оценили коэффициентом 50.00, а на Мальту и вовсе 100.00.

Букмекеры дают на то, что Россия попадет в топ-2 группы H, коэффициент 1.45. Будем надеяться, что он сыграет!

Россия в топ-20 претендентов на победу на мундиале!

Букмекеры уже давно принимают ставки на победителя ЧМ-2022 в Катаре. После жеребьевки отбора они немного обновили линию. Сборная России делит в числе претендентов 20-е место с Данией, Катаром и США. Сделать ставку на любую из этих сборных можно за 150.00. Если поставите 1000 рублей и ваш риск оправдается, получите 150 тыс. рублей на выплату!

Что до фаворитов, то главным претендентом на победу аналитики Основным видят сборную Бразилии — на неё дают коэффициент 7.00. Следом идут Франция (8.00), а также Англия, Германия и Испания (все — по 10.0). Чуть ниже оценивают шансы Бельгии, Аргентины (по 13.0), Нидерландов и Португалии (по 15.0).Десятку замыкает Италия (17.0).

За 65.0 предлагается поставить на Колумбию, Уругвай или Хорватию, а за 100.0 — на Мексику, Сербию, Турцию, Украину, Чили или Швецию.

Первые матчи отбора пройдут уже в конце марта 2021 года. Будем болеть за сборную и ждать побед! Удачных ставок!