«Лестер» — АЕК. Прогноз: Массимо Каррера и Чигринский приготовят сюрприз для Роджерса

10 декабря состоится матч 6-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — АЕК Афины, группа G. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу английского клуба в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.39. Успех греков оценён в 8.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.40.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Лестер» — АЕК Афины 10 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч группы G Лиги Европы «Лестер Сити» — АЕК получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.46. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.67.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Лестер Сити» — АЕК (10.12.2020)

Групповая стадия еврокубков подходит к своему логическому завершению, некоторые участники уже узнали свою судьбу. Первой уйдёт на зимний перерыв Лига чемпионов, следом заслуженный отдых получит Лига Европы. Программа заключительного тура Лиги Европы упакована в один день — 10 декабря.

«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.

ЦСКА потерял шансы на выход в плей-офф и точно завершит борьбу по итогам шести туров, но посмотреть всё равно будет на что. Например, английский «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере сразится с греческим АЕКом, начало — в 23:00 мск. Соперников рассудит бельгийская бригада арбитров.



«Лисы» уже обеспечили себе участие в 1/16 финала Лиги Европы. После пяти сыгранных туров они возглавляют группу G, набрав ровно 10 очков. Есть вероятность потерять первое место, ведь у «Браги» очков столько же, но остальные преследователи сильно отстали. Украинская «Заря» на четыре пункта, а греческий АЕК — на все семь.



В родном чемпионате Англии команда Брендана Роджерса тоже идёт с высоко поднятой головой. За 11 туров набрала 21 балл и забралась на четвёртую строчку в турнирной таблице. Конкуренция тут солидная, любая ошибка чревата. Зато до лидеров «Тоттенхэма» и «Ливерпуля» рукой подать — всего три пункта.

«Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Гаттузо, Инсинье и Кулибали спокойно выйдут из группы Неаполитанцы лишь в одном из семи последних матчей пропустили больше одного гола.

Впрочем, есть за что «Лестер» и поругать, ведь в последнее время обороты заметно снизились. За пять предыдущих игр во всех турнирах английский клуб потерпел три поражения и скатал одну ничью. Единственная победа пришлась на выездной поединок с аутсайдером АПЛ «Шеффилдом» (2:1), но стоит отметить, что победный гол гости забили уже на 90-й минуте.



При этом нельзя не заметить проблемы «лис» в обороне. На указанном отрезке они умудрились пропустить 10 мячей, что в среднем за игру составляет ровно две штуки. По три получили от «Ливерпуля» (0:3) и «Браги» (3:3), два от ещё одного аутсайдера английской Премьер-лиги «Фулхэма» (1:2) и по одному от «Зари» (0:1) с «Шеффилдом» (2:1). Несомненно, у Брендана Роджерса есть пища для размышлений.



Накануне заключительного тура в Лиге Европы в оборонительной линии команды из Лестера снова потери. Неудачно вернулся после травмы центральный защитник Чаглар Сёюнджю, получив ещё одно повреждение в Запорожье. Также в лазарет попал и крайний защитник Рикарду Перейра. А потому опять ожидаются экспериментальные связки.

«Селтик» — «Лилль». Прогноз: гордые шотландцы напоследок хлопнут дверью в Лиге Европы «Лилль» обеспечил себе выход в плей-офф и наверняка сыграет в Глазго вторым составом.

Сохранить свои ворота нетронутыми и на этот раз будет тяжело. Афинский АЕК, конечно, завалил нынешнюю еврокампанию, добыв всего три очка в пяти турах. При этом ещё и отстал от лидирующего «Олимпиакоса» на шесть пунктов в родной греческой Суперлиге. Однако отдать должное грекам всё же стоит.



Подопечные Массимо Карреры не стесняются бежать в атаку, они забивали в восьми из девяти последних игр во всех турнирах. А всего на этом промежутке у них набралось 17 голов. К предстоящему поединку в Англии команда подходит в полном составе, нет разве что дисквалифицированного крайнего защитника Эмануэля Инсуа.



Понятно, что на своей территории «Лестер» фаворит, но бой греки дать могут. В первом матче голы состоялись в обе стороны, на этот раз ждём того же. Проверим ставку «обе забьют» за вполне рабочий коэффициент 1.83.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Лестер Сити» — АЕК Афины 10 декабря 2020 года

Понятно, что на своей территории «Лестер Сити» фаворит. Однако в последнее время с обороной у него не всё так гладко, а с греками придётся играть экспериментальными связками. АЕК же забивал в восьми из девяти последних матчей, нападающие в порядке. Подопечные Массимо Карреры наверняка дадут бой в Англии и свой мяч найдут.



Ставка: обе забьют за 1.83.