«Селтик» — «Лилль». Прогноз: гордые шотландцы напоследок хлопнут дверью в Лиге Европы

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Селтик» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Селтика» оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.75.
Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» 10 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.
Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Селтик» Глазго — «Лилль» (10.12.2020)
Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.
Программа шестого тура Лиги Европы по традиции упакована в один день. 10 декабря «Селтик» в Глазго сразится с «Лиллем», начало — в 23:00 мск. Это группа Н, где интриги нет и в помине. Остался лишь один вопрос — кто выйдет в плей-офф с первого места в квартете, а кто — со второго.
Шотландцы набрали всего одно очко и при любых раскладах останутся последними. Пражская «Спартака» выглядела лучше и скопила шесть баллов, однако этого тоже не хватит. У «Милана» 10 очков, а у «Лилля» — 11. Следовательно, победа в Глазго гарантирует «догам» первую строчку в группе.
Французы в полном порядке: ни разу не проиграли, только на своём поле с «Миланом» забили меньше двух мячей (1:1). Лидируют они по праву, вопросы вызывает только мотивация. Гостевой матч Лиги Европы при уже решённой турнирной задачей довольно часто становится обузой. А уж тем более — при невероятно плотном календаре.
А ведь силы подопечным Кристофа Галтье непременно потребуются. В воскресенье они обыграли «Монако» в чемпионате Франции (2:1), удержавшись на второй строчке. Плотность турнирной таблицы непривычно высокая: до «ПСЖ» всего два балла, а сзади накатывает целая группа преследователей.
Уже в выходные играть с «Бордо». На таком фоне ждать всех сильнейших на поле в Шотландии смысла нет. Ротация кажется неизбежной, главное сейчас — обойтись без травм и сохранить свежесть. А вот «Селтик» на своём поле отбывать номер просто не умеет, хотя сейчас находится в плохом состоянии.
С Лигой Европы всё понятно. Самое обидное, что забивают исправно — отличились в каждом матче, в двух случаях вообще вели 2:0. А вот оборона просто кошмарная. 17 пропущенных голов за пять туров, лишь однажды вытащили из сетки меньше трёх мячей. Было это как раз во Франции (2:2).
Гораздо хуже, что в чемпионате Шотландии положение близко к катастрофе. Второе место с отставанием от «Глазго Рейнджерс» аж в 13 очков. Есть, правда, две игры в запасе, однако подопечные Стивена Джеррарда набрали потрясающий ход и обходятся без осечек. Похоже, вторая строчка окажется потолком.
Раз так, «кельты» наверняка постараются хоть немножко подсластить пилюлю. За счёт родного поля и разности мотиваций их шансы кажутся как минимум не ниже, потому будем играть против линии. На 1Х дают нестыдный коэффициент 1.73, варианты посмелее — П1 с нулевой форой за 2.36 и ИТБ 1.5 гола «Селтика» за 2.28.
Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» 10 декабря 2020 года
«Лилль» снял все вопросы в Лиге Европы: выход в плей-офф гарантирован, а значимость первой строчки невысока. Гораздо важнее обойтись без травм и сохранить свежесть для Лиги 1, где «доги» занимают второе место. «Селтик» в нынешнем сезоне выступает слабо, но благодаря своему полю и разности мотиваций наверняка наберёт очки.
Ставка: «Селтик» не проиграет за 1.73.
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