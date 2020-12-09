«Селтик» — «Лилль». Прогноз: гордые шотландцы напоследок хлопнут дверью в Лиге Европы

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«Селтик» — «Лилль», 10 декабря 2020 года, прогноз и ставка на матч Лиги Европы, смотреть онлайн

«Селтик» — «Лилль». Прогноз на матч ЛЕ 10.12.2020
Алексей Серяков
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«Лилль» обеспечил себе выход в плей-офф и наверняка сыграет в Глазго вторым составом.
Ставки / Прогнозы 0

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Селтик» — «Лилль». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лилля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.25. Успех «Селтика» оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Поставить на ничью предлагают за 3.75.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» 10 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.63, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.42. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Селтик» Глазго — «Лилль» (10.12.2020)

Лига Европы. Группа H. 6-й тур
10 декабря 2020, четверг. 23:00 МСК
Селтик
Глазго, Шотландия
Не начался
Лилль
Лилль, Франция

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги Европы по традиции упакована в один день. 10 декабря «Селтик» в Глазго сразится с «Лиллем», начало — в 23:00 мск. Это группа Н, где интриги нет и в помине. Остался лишь один вопрос — кто выйдет в плей-офф с первого места в квартете, а кто — со второго.

Шотландцы набрали всего одно очко и при любых раскладах останутся последними. Пражская «Спартака» выглядела лучше и скопила шесть баллов, однако этого тоже не хватит. У «Милана» 10 очков, а у «Лилля» — 11. Следовательно, победа в Глазго гарантирует «догам» первую строчку в группе.

Французы в полном порядке: ни разу не проиграли, только на своём поле с «Миланом» забили меньше двух мячей (1:1). Лидируют они по праву, вопросы вызывает только мотивация. Гостевой матч Лиги Европы при уже решённой турнирной задачей довольно часто становится обузой. А уж тем более — при невероятно плотном календаре.

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А ведь силы подопечным Кристофа Галтье непременно потребуются. В воскресенье они обыграли «Монако» в чемпионате Франции (2:1), удержавшись на второй строчке. Плотность турнирной таблицы непривычно высокая: до «ПСЖ» всего два балла, а сзади накатывает целая группа преследователей.

Уже в выходные играть с «Бордо». На таком фоне ждать всех сильнейших на поле в Шотландии смысла нет. Ротация кажется неизбежной, главное сейчас — обойтись без травм и сохранить свежесть. А вот «Селтик» на своём поле отбывать номер просто не умеет, хотя сейчас находится в плохом состоянии.

С Лигой Европы всё понятно. Самое обидное, что забивают исправно — отличились в каждом матче, в двух случаях вообще вели 2:0. А вот оборона просто кошмарная. 17 пропущенных голов за пять туров, лишь однажды вытащили из сетки меньше трёх мячей. Было это как раз во Франции (2:2).

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Гораздо хуже, что в чемпионате Шотландии положение близко к катастрофе. Второе место с отставанием от «Глазго Рейнджерс» аж в 13 очков. Есть, правда, две игры в запасе, однако подопечные Стивена Джеррарда набрали потрясающий ход и обходятся без осечек. Похоже, вторая строчка окажется потолком.

Раз так, «кельты» наверняка постараются хоть немножко подсластить пилюлю. За счёт родного поля и разности мотиваций их шансы кажутся как минимум не ниже, потому будем играть против линии. На 1Х дают нестыдный коэффициент 1.73, варианты посмелее — П1 с нулевой форой за 2.36 и ИТБ 1.5 гола «Селтика» за 2.28.

Прогноз и ставки на матч 6-го тура Лиги Европы «Селтик» — «Лилль» 10 декабря 2020 года

«Лилль» снял все вопросы в Лиге Европы: выход в плей-офф гарантирован, а значимость первой строчки невысока. Гораздо важнее обойтись без травм и сохранить свежесть для Лиги 1, где «доги» занимают второе место. «Селтик» в нынешнем сезоне выступает слабо, но благодаря своему полю и разности мотиваций наверняка наберёт очки.

Ставка: «Селтик» не проиграет за 1.73.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Mark Runnacles/Getty Images

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