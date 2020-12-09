«Наполи» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Гаттузо, Инсинье и Кулибали спокойно выйдут из группы

Неаполитанцы лишь в одном из семи последних матчей пропустили больше одного гола.

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 20:55 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.07. Успех «Реала Сосьедад» оценён букмекерами коэффициентом 3.86. Поставить на ничью предлагают за 3.84.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад» 10 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.07. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.41. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад» (10.12.2020)

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги Европы по традиции упакована в один день. 10 декабря в Неаполе «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» сразится с «Реалом Сосьедад», начало — в 20:55 мск. По меркам ЛЕ вывеска изумительная, а главное — соперники не имеют ни малейших проблем с турнирной мотивацией.



Расклад похож на тот, что наблюдался в группе Н Лиги чемпионов: явный аутсайдер («Истанбул ББ») и три претендента на две путёвки в плей-офф («ПСЖ», «Манчестер Юнайтед», «РБ Лейпциг»). Хорватская «Риека» не смогла навязать вменяемую борьбу, разжившись лишь одним очком. И в любом случае останется последней.



У «Реала Сосьедад» и «АЗ Алкмар» по восемь баллов, однако испанский клуб находится выше, поскольку имеет преимущество по дополнительным показателям. Возглавляет всё это великолепие «Наполи» с 10 очками. Если АЗ в гостях одолеет «Риеку», ситуация резко обострится.

«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз: Серхио Рамос спасёт Зидана от вылета из Лиги чемпионов С большой долей вероятности обеим командам для выхода в плей-офф хватит ничьей.

Подопечным Дженнаро Гаттузо при любых раскладах хватит ничейного результата, а вот баскам в случае успеха голландцев придётся побеждать любой ценой. Ведь в первом круге «Реал Сосьедад» на своём поле уступил итальянцам со счётом 0:1. Территорией владел, много бил, однако с реализацией не задалось.



Надо сказать, что подопечные Иманола Альгуасиля после блистательного старта сезона сбавили обороты. Уже четыре матча без побед, причём грандов на пути не было. 0:0 с АЗ, 1:1 с «Вильярреалом», 2:2 с «Риекой» и 0:0 с «Алавесом». Справедливости ради, в двух последних случаях сильно не везло.



Преимущество имели подавляющее, однако мяч не хотел идти в ворота. А ведь «Алавес» с 61-й минуты действовал в меньшинстве. В общем, баски заслуженно потеряли первое место в чемпионате Испании, а теперь рискуют остаться без еврокубков. Сильно не хватает Давида Сильвы, опытнейший полузащитник пропустил как раз четыре игры.

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Без него неожиданных решений у чужой штрафной стало меньше, что облегчает задачу оппонентам. «Наполи» тем временем вошёл в тройку лидеров чемпионата Италии, оформив два разгрома подряд: по 4:0 с «Ромой» и «Кротоне». Настроение после такого должно быть отличным, плюс фактор своего поля и отсутствие необходимости куда-либо торопиться.



Словом, перевес в котировках букмекеров выглядит оправданным. Возьмём ИТМ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.90. Созидание баскам стало даваться хуже, а «Наполи» пропустил больше одного мяча лишь в одном из семи предыдущих поединков. Ждём от Гаттузо надёжности.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Наполи» — «Реал Сосьедад» 10 декабря 2020 года

«Реал Сосьедад» без Давида Сильвы заметно просел. Четыре матча — ни одной победы. «Наполи» пропустил больше одного мяча лишь в одном из семи последних поединков, оформил два разгрома подряд в Серии А и вышел на третье место. Плюс своё поле и комфортное турнирное положение — хватит ничьей. Думается, больше гола баскам вряд ли удастся забить.

Ставка: ИТМ 1 гола «Реала Сосьедад» за 1.90.