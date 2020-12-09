«Динамо» З — ЦСКА. Прогноз: потеряно всё, кроме чести. Чалов и Влашич сохранят лицо

Только хорватский клуб до сих пор ни разу не пропустил на групповом этапе Лиги Европы.

10 декабря состоится матч 6-го тура группового этапа Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Динамо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех ЦСКА оценён букмекерами коэффициентом 3.52. Поставить на ничью предлагают за 3.80.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Динамо З» — ЦСКА 10 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.74.

Анализ и прогноз матча 6-го тура Лиги Европы «Динамо» Загреб — ЦСКА Москва (10.12.2020)

Групповые этапы еврокубков вышли на финишную прямую. Пять туров позади, остался последний. Время собирать камни. Интриг осталось не так много, целый ряд клубов уже потерял турнирную мотивацию. Вскоре Лига чемпионов и Лига Европы уйдут на зимнюю паузу, а нам придётся сосредоточиться на внутренних первенствах.

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Программа шестого тура Лиги Европы по традиции упакована в один день. В четверг, 10 декабря, в Загребе «Динамо» на стадионе «Максимир» сразится с ЦСКА, начало — в 23:00 мск. Соперники не имеют турнирной мотивации: хозяева обеспечили себе первое место в группе К, гости потеряли шансы на продолжение борьбы.



Сказать что-то ещё о еврокубковом сезоне ЦСКА сложно, а главное — незачем. Подбирать слова бесполезно: три очка в далеко не самой мощной группе — это полноценный провал. Даже со всеми скидками на невезение и слабую реализацию. В лучшем случае российский клуб обойдёт «Фейеноорд» и займёт третье место. Для этого нужно побеждать самим и ждать поражения голландцев в Австрии.



Мы ещё раз убедились, насколько значим для красно-синих Марио Фернандес. До его травмы скатали ничьи с «Вольфсбергом» и «Динамо», а на момент замены с «Фейеноордом» было 0:0. Дальше — сплошной кошмар. Фланг стал провисать в обороне, а главное — нехватка российского бразильца сильно сказывалась в позиционном нападении.

«Реал» — «Боруссия» М. Прогноз: Серхио Рамос спасёт Зидана от вылета из Лиги чемпионов С большой долей вероятности обеим командам для выхода в плей-офф хватит ничьей.

Фернандес вернулся с «Химками» (2:2), уровень давления сразу резко вырос. Очки снова потеряли, но преимущество имели подавляющее. Пожалуй, выздоровление второго номера — одна из немногих хороших новостей за последнее время. В остальном всё совсем грустно: пять матчей после ноябрьской паузы — ни одной победы.



Из еврокубков вылетели, в РПЛ сперва потеряли единоличное лидерство, а теперь вообще отстали от «Зенита» и «Спартака». Виктор Гончаренко вновь оказался под колоссальным давлением, а ведь впереди ещё «Урал» и «Ростов». Но сперва — путешествие в Хорватию к одной из самых удивительных команд Лиги Европы.



«Динамо» не просто обошлось без поражений в пяти турах Лиги Европы и гарантировало себе первое место в группе К. Оно даже ни разу не пропустило на групповом этапе. Других таких команд в турнире нет: «Хоффенхайм» вытащил из сетки один мяч, все остальные — как минимум по три.

«Мидтьюлланн» — «Ливерпуль». Прогноз: мудрый Клопп побережёт лидеров, датчан это не спасёт Первое место в группе D красным обеспечено, можно проверить в деле резерв. АПЛ сейчас важнее.

Самое удивительно, что качество футбола сложно назвать высоким. В двух матчах хорваты оставались в большинстве: «Вольфсберг» получил удаление ещё в первом тайме, «Фейеноорд» — на 73-й минуте. В паре случаев им откровенно повезло, хотя смотрелись хуже соперников. Достаточно вспомнить игру в Москве.



Реализация феноменальная. Скажем, неделю назад с «Фейеноордом» забили два гола с четырёх ударов в сторону ворот. Подопечные Дика Адвоката осаждали чужую штрафную, но остались ни с чем. Надо сказать, что с обороной у клуба из Загреба порядок: хорошие центральные защитники и Доминик Ливакович, ставший первым номером сборной Хорватии после того, как Даниэль Субашич завершил международную карьеру.



Букмекеры отдают заметное преимущество хозяевам, однако мы сыграем против линии. ЦСКА потерял всё, кроме чести. Звучит громко, но Виктор Гончаренко сейчас находится не в том положении, чтобы махнуть рукой на матч Лиги Европы в угоду двум оставшимся до паузы турам чемпионата России.

«Бавария» — «Локомотив». Прогноз: мюнхенцы не пощадят Николича, Гильерме и Райковича в ЛЧ Для сохранения шансов на Лигу Европы российскому клубу нужно побеждать в Германии.

ЦСКА остаётся только хлопнуть дверью. В принципе, терять абсолютно нечего и эта ситуация должна раскрепостить футболистов. А уж Марио Фернандес непременно придумает что-то на чужой половине. Динамовцам сильно везло, но ведь в какой-то момент удача должна потребовать вернуть долг.



По уровню исполнителей российский клуб как минимум не хуже, так что Х2 за 1.81 выглядит нормально. Альтернатива — ИТБ 1 гола ЦСКА за 1.87. Теперь красно-синие могут позволить себе не думать о тактике и сыграть в удовольствие. Ждём от них проявления злости. Пора бы уже хорватам пропустить.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Динамо» З — ЦСКА 10 декабря 2020 года

«Динамо» — единственный клуб, до сих пор не пропустивший на групповом этапе Лиги Европы. Хорватам очень сильно везёт: в двух матчах они оставались в большинстве на заметный срок, ещё в паре случаев натурально отскочили. В какой-то момент удача от них отвернётся. ЦСКА потерял шансы на продолжение борьбы и должен раскрепоститься, а возвращение Марио Фернандеса добавит креатива. В общем, от провала уйти не удастся, но хлопнуть дверью напоследок вполне реально.

Ставка: ЦСКА не проиграет за 1.81.