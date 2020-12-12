ЦСКА — «Урал». Прогноз: Влашич, Дзагоев и Акинфеев не отпустят «Зенит» со «Спартаком»

13 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ ЦСКА — «Урал». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев. Поставить на победу ЦСКА в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.38. Успех «Урала» оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ ЦСКА Москва — «Урал» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ ЦСКА — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.91. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» (13.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

«Зенит» — «Динамо». Прогноз: Шварц не выполнит просьбу Степашина, Семак и Дзюба закроются В семи из восьми предыдущих очных встреч доезжала ставка «обе забьют — нет».

Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В воскресенье, 13 декабря, состоятся четыре матча. Два из них стартуют в 19:00 мск. В Москве ЦСКА на стадионе «ВЭБ Арена» сразится с «Уралом» в надежде прервать неудачную серию. С момента предыдущей победы прошло пять недель.



Состоялась она ещё до ноябрьской международной паузы, когда на своём поле одолели «Ростов» (2:0). Да и там надо сказать спасибо Игорю Акинфееву, потащившему пенальти при счёте 1:0. Дальше — как отрезало. Три ничьи и три поражения в шести поединках, хотя грандов среди соперников не было.



Разделили очки с «Сочи» (1:1, были близки к поражению), «Фейеноордом» (0:0, тайм играли в большинстве) и «Химками» (2:2, вот тут действительно не повезло). Проиграли «Рубину» (0:1), «Вольфсбергу» (0:1) и загребскому «Динамо» (1:3). В принципе, во всех случаях действительно действовали заметно ниже привычного уровня.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита» «Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

Из Лиги Европы вылетели со свистом. Даже решили поберечь силы и отправились в Хорватию без Влашича, Марио Фернандеса, Дзагоева, Эджуке и Магнуссона. Исход немного предсказуем — проиграли по всем статьям. Моменты стали создавать только после счёта 0:2, много ошибались в защите.



В чемпионате России сперва упустили чистое первое место, а потом отстали от «Зенита» и «Спартака». После 17 туров они оторвались на два очка, а в радиусе трёх баллов находится «Динамо». Неудивительно, что на таком фоне активизировались слухи о скором уходе Виктора Гончаренко с поста главного тренера.



По данным СМИ, многое решат оставшиеся до зимней паузы матчи — с «Уралом» и «Ростовом». Екатеринбуржцы, между прочим, недавно выдали серию из пяти игр без поражений. Потом, правда, по всем статьям влетели «Зениту» в Санкт-Петербурге (1:5), но с ними это случается довольно часто.

«Реал» — «Атлетико». Прогноз: Суарес и Фелиш оставят Зидана без победы в дерби Мадрида «Реал» выиграл два важнейших матча подряд, но третий за неделю — это перебор.

«Шмели» чувствуют себя вполне уверенно: 11-е место, пять очков отрыва от зоны стыков. На первый взгляд котировки букмекеров кажутся странными. ЦСКА не выигрывал с начала ноября, а на его победу дают смешной коэффициент 1.38. Но тут нужно учитывать два фактора: отдохнувших лидеров и историю противостояния.



Дело в том, что с момента выхода в элитный дивизион уральцы ни разу не обыгрывали красно-синих. Три ничьи и 13 поражений в 16 поединках. Цифры угрожающие, идти против них сложно. Больше того — в десяти последних случаях «Урал» отличился ровно один раз. А ведь меньше ЦСКА в РПЛ пропускает только «Зенит».



Напрягает только дисквалификация Игоря Дивеева, который превратился в лидера обороны. В Хорватии с первых минут появился Виктор Васин, а на замену вышел Вадим Карпов. Кроме того, в общую группу наконец-то вернулся Бруно Фукс, но после долгого простоя выпускать его в основе на минусовой температуре рискованно.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Сошников и Мамин смяли «Авангард», разберутся и с ярославцами «Локомотив» в порядке, но шесть предыдущих очных встреч остались за красно-синими.

В общем, мы бы выбирали между П1 всухую за 2.16 и П1 + тотал меньше 3.5 мяча за 1.96. «Урал» много не пропускает, ужас в Санкт-Петербурге — первый сбой в сезоне. А ЦСКА в последнее время голы даются с трудом. Ждём тут чего-то в духе 1:0 или 2:0.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата России ЦСКА — «Урал» 13 декабря 2020 года

«Урал» — любимый клиент красно-синих. После выхода в элитный дивизион екатеринбуржцы пересекались с ЦСКА 16 раз, результат — три ничьи и 16 поражений. Больше того — в десяти предыдущих очных встречах они забили ровно один мяч. «Армейцы» сейчас не блещут, но натужную победу в один-два мяча на своём поле наверняка оформят.



Ставка: победа ЦСКА всухую за 2.16.