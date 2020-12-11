«Сочи» не проигрывает на своём поле на протяжении 14 матчей, а красно-белые много пропускают.

«Сочи» — «Спартак». Прогноз: Казарцева и Еськова не будет, но Тедеско отстанет от «Зенита»

12 декабря состоится матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак». Начало встречи — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Спартака» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех «Сочи» оценён букмекерами коэффициентом 3.78. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 18-го тура РПЛ «Сочи» — «Спартак» 12 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Сочи» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.28, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.54. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.04.

Анализ и прогноз матча 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» Москва (12.12.2020)

Первый круг Российской Премьер-Лиги остался позади. Амбиции участников окончательно определены, на аутсайдеров, фаворитов и середняков рассчитались. Скоро наступит зимняя пауза. До неё нужно провести два тура, после чего родной чемпионат России уйдёт в отпуск. Вернётся в самом конце февраля.

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Программа 18-го тура чемпионата России упакована в три дня. В субботу, 12 декабря, состоятся три матча. В 16:30 мск «Сочи» на стадионе «Фишт» начнёт выяснять отношения со «Спартаком». Пока очные встречи соперников неизменно заканчиваются судейскими скандалами, причём ошибки и сомнительные решения случались в обе стороны.



В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счётом 1:0, а в первом туре нынешнего первенства дело закончилось ничьей (2:2). Главного арбитра Василия Казарцева по итогам той игры отстранили, хотя к отвечавшему за VAR Алексею Еськову вопросов было даже больше. Леонид Федун угрожал снятием красно-белых с чемпионата, но, естественно, до этого не дошло.



С тех пор много воды утекло. Клубы находятся в верхней половине турнирной таблицы РПЛ, хотя конкурентами их не назвать. «Спартак» при помощи недельного цикла на подготовку закрепился в тройке лидеров: 35 очков в 17 турах. «Зениту» уступают только по дополнительным показателям, ЦСКА отстаёт на два пункта.

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Впрочем, весной все окажутся в равном положении: «Зенит», «Локомотив» и ЦСКА со свистом вылетели из еврокубков, а пробившийся в плей-офф Лиги Европы «Краснодар» увяз в середине таблицы и в борьбу за чемпионство вряд ли вмешается. Соответственно, крайне важно не отпустить конкурентов до зимней паузы. Осталось два тура.



Удивительно, что букмекеры отдают гостям настолько заметное преимущество. «Сочи» своё дело знает — даже без Кристиана Нобоа остались на плаву, стабильно набирая очки. Теперь эквадорец вернулся и дважды успел выйти в стартовом составе. В пяти предыдущих турах потерпели всего одно поражение.



Да и там всё решалось на тоненького — 0:1 с «Уралом», хотя могли остаться в большинстве на первых же минутах, если бы арбитр решился показать прямую красную карточку Игорю Калинину. После этого на своём поле одолели «Ахмат» (2:0), который сейчас представляет серьёзную силу.

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Подопечные Владимира Федотова располагаются на седьмом месте в турнирной таблице с 27 очками, до идущего четвёртым «Динамо» всего три пункта. На своём поле вообще не проигрывали аж с 1 марта, когда получили 1:3 от тульского «Арсенала». С тех пор — девять побед и пять ничьих при отсутствии неудач. Мощно.



Статистика серьёзная, а ведь «Спартак» в последнее время не блещет. Сперва серия из трёх матчей без побед, затем тяжёлые 2:0 с «Ротором», где волгоградцы смотрелись не хуже. И неделю назад долго мучились со вторым составом «Тамбова». Моменты создавали с большим скрипом, три мяча из пяти забили в концовке, когда гости рассыпались (5:1).



«Сочи» гораздо опаснее. И самое главное — хозяева забивали в 10 из 11 последних встреч, а подопечные Доменико Тедеско в обороне позволяют соперникам достаточно. Собственно, отыграть на «ноль» смогли только в одном из восьми последних поединках. Потому логичнее играть против линии.

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Классический 1Х идёт за крепкий коэффициент 1.80, обе забьют — за 2.04. Ставка посмелее — ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.31. Без забитого мяча южане остаются по большим праздникам, так что возврат нам практически гарантирован. «Спартак» вполне способен добыть победу, но пропустить всё же придётся.

Прогноз и ставки на матч 18-го тура чемпионата России «Сочи» — «Спартак» 12 декабря 2020 года

Котировки букмекеров вызывают удивление. «Спартак» не выигрывал три тура, после чего испытал заметные трудности с «Ротором» и «Тамбовом». «Сочи» гораздо сильнее предыдущих оппонентов, а главное — подопечные Владимира Федотова не проигрывают в родных стенах с марта. И за 11 последних матчей лишь однажды остались без гола. Красно-белые способны победить, но пропустить им наверняка придётся. На ноль в последнее время москвичи играют по большим праздникам.



Ставка: ИТБ 1 гола «Сочи» за 2.31.