«Барселона» — «Леванте». Прогноз: Месси, Гризманн и Коутиньо вынудят Кумана оправдываться

13 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.29. Успех «Леванте» оценён букмекерами коэффициентом 9.70.

Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура Примеры «Барселона» — «Леванте» 13 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте» 13 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 1.29, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.68. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 6.60. Если обе команды забьют, сыграет ставка 1.57.

Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Леванте» (13.13.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартовал 13-й тур.

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Всё самое интересное случится в выходные. На воскресенье, 13 декабря, запланированы четыре поединка. Самый поздний из них стартует в 23:00 мск. «Барселона» на легендарном стадионе «Камп Ноу» будет выяснять отношения с «Леванте» в надежде вырваться из середины турнирной таблицы.



Каталонцы по-прежнему не знают, что такое стабильность. За мощным отрезком из трёх разгромных побед подряд последовали два провала. Сперва умудрились проиграть «Кадису» (1:2), совершив две жуткие ошибки в обороне. Мячом владели 83%, угловых подали больше дюжины.



Вот только КПД оказался минимальным. Больше того — единственный мяч в свои ворота отправил футболист хозяев. А во вторник сине-гранатовые на своём поле получили 0:3 от «Ювентуса» в Лиге чемпионов. Итальянцы забили два гола к середине первого тайма, после чего с чистой совестью действовали вторым номером.

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Подопечные Рональда Кумана держали Джанлуиджи Буффона в тонусе, но подавляющее большинство ударов наносились из-за пределов штрафной площади. Опытнейший вратарь их уверенно нейтрализовывал, а выйти на убойную позицию хозяева не могли. Разгромное поражение оставило без первого места в группе.



Надо переключаться на внутреннее первенство, где дела складываются паршиво. Всего 14 очков в 10 поединках — неплохо для середняка, никуда не годится для обладателя чемпионских амбиций. Результативность в порядке — 20 мячей. Вот только распределяется она крайне неровно. А в защите бардак — пропустили уже 11 голов.



Лазарет потихоньку пустеет, но по-прежнему не будет Фати, Пике, Дембеле и Серхи Роберто. Шустрого француза, например, заметно не хватало с «Ювентусом», да и Фати здорово добавлял огонька. Лионель Месси всё ещё включается от случая к случаю в самопроизвольном порядке, а больше растормошить болото некому. Затих Гризманн — и голы пропали.

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Соперник вроде бы скромный. «Леванте» находится в зоне вылета, но это условность. Во-первых, «лягушки» отстают от сине-гранатовых всего на три очка, ведь плотность таблицы в Ла Лиге запредельная. Во-вторых, они не проигрывают на протяжении шести туров. Пять ничьих и разгром «Хетафе» (3:0) в большинстве неделю назад.



Статистика очных встреч также не внушает оптимизма. В семи последних случаях сине-гранатовые потерпели три поражения — многовато. Самое удивительное, что букмекеры не сомневаются в высокой результативности, выставляя на тотал меньше 3.5 мяча дивный коэффициент 2.14.



Вот результаты пяти предыдущих очных встреч — 2:1, 1:3, 1:0, 3:0, 1:2. «Леванте» в девяти последних турах вообще лишь один раз выдал верх. Как раз с «Хетафе», где аж с седьмой минуты действовал в большинстве. Да и «Барселона» в нынешнем сезоне в атаке блещет по праздникам.

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Между прочим, линия позволяет взять тотал меньше 4 гола за нестыдный коэффициент 1.71. За 11 последних матчей сине-гранатовые преодолели эту отметку лишь однажды, выдав 5:2 с «Бетисом». Впрочем, нужно учитывать, что четыре из семи голов тогда состоялись после того, как севильцы остались в меньшинстве. В общем, возьмём ТМ 4 мяча.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Леванте» 13 декабря 2020 года

Планка тотала удивляет. «Леванте» выдал лишь один верх в девяти предыдущих турах — 3:0 с «Хетафе», где с седьмой минуты действовал в большинстве. «Барселона» слишком нестабильна в атаке, да и очные встречи в последнее время ограничиваются двумя-тремя мячами. Тотал меньше 4 гола за 1.71 выглядит надёжно.

Ставка: тотал меньше 4 гола за 1.71.