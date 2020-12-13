«Сельта» — «Кадис». Прогноз: страшный сон «Реала» и «Барселоны» огорчит экс-клуб Смолова

14 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Сельты» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.79. Успех «Кадиса» оценён букмекерами коэффициентом 5.00.
Коэффициенты букмекеров на матч 13-го тура Примеры «Сельта» — «Кадис» 14 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис» 14 декабря не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.36, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.66. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.80. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.23.
Анализ и прогноз матча 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Кадис» (14.12.2020)
Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В пятницу в испанской Примере стартовал 13-й тур.
Всё самое интересное состоялось в выходные. На понедельник, 14 декабря, осталась одна игра. В Виго «Сельта» на стадионе «Балаидос» сыграет с «Кадисом», начало — в 23:00 мск. Соперники находятся в противоположных частях турнирной таблицы чемпионата Испании, но есть нюанс.
Бойкий новичок элитного дивизиона вовсю штурмует зону еврокубков. 18 очков в 12 поединках, шестое место. К середине декабря скопил солидную коллекцию скальпов — досталось «Реалу» (1:0) и «Барселоне» (2:1), отобрал очки у «Вильярреала» (0:0), а ещё выиграл в Бильбао (1:0).
При доле везения мог бы зацепиться с «Севильей»: вёл в счёте, но пропустил два мяча после 90-й минуты и остался ни с чем (1:3). Единственный однозначный провал случился в гостях у мадридского «Атлетико» (0:4), где помешал быстрый гол. Жоау Фелиш оформил дубль, добавив к нему результативную передачу.
Подопечные Альваро Серверы — предельно обученный и колючий коллектив, который прекрасно знает свои сильные и слабые стороны. Контроль мяча ему не нужен, зато с дисциплиной и характером здесь проблем нет. Здорово отлажены стандарты, хорошие контратаки. Плюс опытный Альваро Негредо, у которого три гола и три результативные передачи за 577 минут.
Даже удивительно, что букмекеры отдают «Сельте» столь весомое преимущество. Она, конечно, встрепенулась после смены тренера и начала подавать признаки жизни. Выиграла впервые с середины сентября, а потом повторила успех. Соперники оказались крепкими — 3:1 с «Гранадой» и 2:0 в Бильбао.
В то же время переоценивать результаты не стоит. В первом случае вплоть до 81-й минуты счёт оставался равным, хотя «кельты» имели преимущество. А с «Атлетиком» они слабо провели первый тайм, но после перерыва забили два гола с трёх моментов. На дистанции поддерживать такую реализацию сложно.
Клуб из Виго наконец-то выбрался из зоны вылета. Формально занимает лишь 17-е место, но это условность. Отставание от идущей седьмой «Гранады» составляет только два очка, пара-тройка удачных матчей позволят ворваться в верхнюю часть турнирной таблицы. Такими темпами бороться за выживание хозяевам не придётся.
И всё же перекос в линии кажется чрезмерным. На наш взгляд, лобовая победа «Сельты» должна идти в районе двойки. Кратковременные всплески после смены тренера — явление привычное, а ведь соперник опасен. Кроме того, из-за дисквалификации выпал Джейсон Мурильо, который провёл 11 матчей в Ла Лиге от звонка до звонка.
Без основного центрального защитника будет тяжелее, потому мы бы отталкивались от аутсайдера. Аккуратная ставка — Ф2 с форой (+1) за 1.59. Варианты посмелее — классические Х2 за 2.15 и гол гостей за 1.75. «Кадис» много не забивает, но свой гол находит исправно. Хорошие стандарты и экспериментальная связка в центре обороны «кельтов» должны помочь гостям отличиться.
Прогноз и ставки на матч 13-го тура Ла Лиги «Сельта» — «Кадис» 14 декабря 2020 года
Букмекеры переоценивают хозяев: они добавили после смены тренера, добыли две победы и выбрались из зоны вылета, но колючий «Кадис» крайне опасен. Он уже собрал внушительную коллекцию скальпов, а у «кельтов» не будет основного центрального защитника Мурильо. Стандарты у гостей отличные, опытный Альваро Негредо всегда готов что-то придумать. Отыграть на «ноль» «Сельте» будет сложно.
Ставка: «Кадис» забьёт за 1.75.
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