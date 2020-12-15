«Бавария» — «Вольфсбург». Прогноз: Левандовски и Мюллер накидают авоську любимому клиенту

16 декабря состоится матч 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.37. Успех «Вольфсбурга» оценён букмекерами коэффициентом 9.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги «Бавария» — «Вольфсбург» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург» 16 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.32, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.54.

Анализ и прогноз матча 12-го тура чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В немецкой Бундеслиге добрались до 12-го тура.

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Программа закроется во вторник, 16 декабря, пятью поединками. Четыре из них начнутся в 22:30 мск. В Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» «Бавария» будет выяснять отношения с «Вольфсбургом». Вывеска более чем приятная, ведь соперники на данный момент находятся в топ-4.



Действующий чемпион Германии после ноябрьской паузы сбавил обороты на фоне плотного календаря и нескольких кадровых потерь. Альфонсо Дэвис вернулся в строй, а вот отсутствие Йозуа Киммиха бросается в глаза в близких матчах. Также выпали Хави Мартинес и Леон Горецка, то есть в средней линии намечается недобор.



В четырёх предыдущих турах подопечные Ханса-Дитера Флика добыли всего одну победу. Над «Штутгартом», 3:1. В трёх оставшихся случаях довольствовались результативными ничьими. 1:1 с «Вердером» (могли и проиграть, соперник слабо реализовывал моменты), 3:3 с «РБ Лейпциг» (по делу) и 1:1 с «Унионом».

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С берлинцами снова ничего толком не получилось. Имели подавляющее территориальное преимущество, однако в остроту переводили его реже привычного. Следует признать, что результат выдался справедливым. На фоне нескольких осечек группа лидеров Бундеслиги сильно уплотнилась.



Теперь чистое первое место занимает «Байер», у которого 25 очков. На один балл отстают мюнхенцы и «РБ Лейпциг», а вот «Вольфсбург» замыкает четвёрку сильнейших с 21 очком. Соперник достойный, сумевший выжать максимум из вылета в квалификации Лиги Европы от АЕК Массимо Карреры.



Дальше играли в недельном цикле, что позволяло сохранять свежесть. «Волки» до сих пор ни разу не проиграли в чемпионате Германии. Проблема одна — слишком уж много мирных исходов. Целых шесть. И голов по местным меркам маловато — 18 штук, худший показатель в топ-8 Бундеслиги.

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Состав близок к оптимальному — нет только опорника Гилявоги и атакующего полузащитника Мехмеди. Вроде бы «Вольфсбург» имеет шанс воспользоваться проблемами фаворита и зацепиться, но есть проблема. Это один из самых любимых соперников «Баварии» в последние годы.



Мюнхенцы выигрывают вне зависимости от состояния, имён тренеров и места проведения. В 12 предыдущих очных встречах оказались сильнее 11 раз при одной ничьей. В подавляющем большинстве случаев забивали не меньше трёх мячей. Плюс своё поле и потеря лидерства — эти факторы должны добавить мотивации и концентрации.



Мы бы выбирали между П1 с форой (-1.5) за 1.85 и П1 в первом тайме и матче за 1.84. «Вольфсбург» в трёх последних случаях проигрывал чемпиону всухую, но сейчас подопечные Флика слишком много пропускают. Думается, фаворит выдаст агрессивный дебют и быстро получит преимущество, а затем доведёт дело до победы. Что-то в духе 3:1 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии «Бавария» — «Вольфсбург» 16 декабря 2020 года

«Бавария» после ноябрьской международной паузы одержала лишь одну победу в четырёх турах Бундеслиги, упустив первое место в таблице. Надо исправляться, благо что соперник удобный. В 12 предыдущих очных встречах «Вольфсбург» набрал ровно одно очко. Думается, потеря первого места раззадорит чемпиона. Сенсации не ждём.



Ставка: победа «Баварии» в первом тайме и матче за 1.84.