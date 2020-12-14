«Лестер» — «Эвертон». Прогноз: Анчелотти не сможет выкинуть Варди и Шмейхеля из топ-3 АПЛ

16 декабря состоится матч 13-го тура чемпионата Англии «Лестер Сити» — «Эвертон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Лестера» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 3.30. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.82.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Англии «Лестер» — «Эвертон» 16 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Лестер Сити» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.23. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.62.

Анализ и прогноз матча 13-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Эвертон» (16.12.2020)

Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В чемпионате Англии добрались до 13-го тура.

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Он продолжится в среду, 16 декабря, сразу шестью матчами. Три из них стартуют в 21:00 мск. «Лестер Сити» на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» будет принимать «Эвертон». Это битва прямых конкурентов, которые вовсю претендуют в еврокубки. На данный момент они входят в топ-7.



У «лис» дела складываются лучше. Стабильности не хватает, но при игре на два фронта это ожидалось. Всё же скамейка тут не столь длинная, как у грандов. Пока полёт более чем нормальный: в Лиге Европы вышли в плей-офф с первого места в группе, а чемпионате Англии замыкают тройку.



24 очка в 12 турах, лучше только «Ливерпуль» и «Тоттенхэм» (по 25). Ожидать от подопечных Брендана Роджерса большего было бы слишком наивно. Декабрь начали замечательно. Пришли в себя после двух поражений на внутренней арене, дожали «Шеффилд Юнайтед» (2:1 с голом Варди на 90-й минуте) и разгромили «Брайтон» (3:0).

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С «чайками» получилось даже как-то слишком легко. Забили три мяча ещё до перерыва, второй тайм превратился в формальность. Правда, с «Эвертоном» почти наверняка будет тяжелее. «Ириски» после бодрого старта пережили спад, но затем состав приблизился к оптимальному и дело пошло.



В четырёх предыдущих турах набрали семь очков. Уступили только «Лидсу» (0:1), плюс не смогли дожать «Бёрнли» (1:1). Зато разобрались с «Фулхэмом» (3:2), а в субботу прервали беспроигрышную серию «Челси» (1:0). Реализовали пенальти в середине первого тайма и выстояли в оставшиеся 70 минут.



Где-то, конечно, повезло, всё же лондонцы имели ощутимое преимущество, упустили несколько хороших моментов и даже попали в штангу. Теперь у подопечных Карло Анчелотти 20 очков и седьмая строчка в турнирной таблице. До зоны Лиги чемпионов всего три балла, вся борьба впереди.

«Вердер» — «Боруссия» Д. Прогноз: долгожданный уход Фавра вдохновит Витселя, Санчо и Ройса В шести предыдущих очных встречах дортмундцы забивали как минимум два мяча.

Вроде бы «Лестер» выглядит интереснее, да и преимущество своего поля никто не отменял. Вот только очные встречи говорят за «ирисок» — три победы, ничья и два поражения в шести последних случаях. Любопытно другое: в пяти из шести предыдущих играх голы забивались в обе стороны.



Собственно, Варди с Мэддисоном в полном порядке, а у мерсисайдцев великолепен Доминик Калверт-Льюин, которому иногда помогает Ришарлисон. Хамес Родригес после бодрого старта просел на фоне травм, с «Челси» он не сыграл. С «лисами» участие колумбийца также находится под вопросом.



Потому шансы хозяев, пожалуй, повыше. Мы бы выбирали между 1Х + обе забьют за 2.17 и классическим тоталом больше 2.5 мяча за крепкий коэффициент 1.73. Ждём тут чего-то в духе 2:2 или 2:1.

Прогноз и ставки на матч 13-го тура АПЛ «Лестер» — «Эвертон» 16 декабря 2020 года

Соперники не отличаются стабильностью, но на фоне невероятно плотного календаря и кадровых трудностей так можно сказать практически о ком угодно. Важно, что они входят в топ-7 АПЛ. И достаточно забивают. Больше того — в пяти из шести предыдущих очных встреч голы забивались в обе стороны. Возьмём 1Х + обе забьют за 2.17. Дома «Лестер» проигрывает редко, а гости рискуют вновь обойтись без Хамеса.



Ставка: «Лестер» не проиграет + обе забьют за 2.17.