Сауль Альварес – Каллум Смит: Канело устроит головомойку британцу

У Смита только один шанс – удачно попасть. Но этого слишком мало для боя против Канело.

Рано утром 20 декабря мск в Сан-Антонио состоится бой за звание суперчемпиона Всемирной боксёрской ассоциации в суперсреднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и Каллумом Смитом из Великобритании. Начало боя – не ранее 6:00 мск. На кону в этом поединке чемпионские пояса по версиям WBA и WBC. Канело Альварес уже готов забрать их себе, но для этого придется перебоксировать непобежденного до сей поры британца. И букмекеры уверены: у Канело получится!

Когда дата боя Сауль Альварес – Каллум Смит

Поединок Альварес — Смит пройдёт рано утром 20 декабря по московскому времени. Начало боя – не ранее 6:00 мск. Поединок пройдет в США, в Сан-Антонио. На кону должны были стоять чемпионские титулы бойцов по версии WBA, но буквально пару дней назад ценность боя выросла. WBC решила дать победителю чемпионский пояс по своей версии.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Альварес — Смит

Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на стриминговой платформе DAZN.

Коэффициенты и ставки на бой Сауль Альварес – Каллум Смит

Букмекеры ведут Канело явным фаворитом грядущего противостояния. Поставить на победу Сауля Альвареса можно с коэффициентом 1.17. Это примерно 82% вероятности. Сделать ставку на успех Каллума Смита можно за 5.30 (15%). На ничью эксперты предложили коэффициент 27.00 (3%).



Основной тотал установлен на отметке 9.5 раундов. Поставить на то, что бой продлится минимум 10 раундов, можно с коэффициентом 1.64. На то, что поединок завершится раньше, предлагают коэффициент 2.25.

Форма Сауля Альвареса и Каллума Смита

Бой с участием Сауля Альвареса – это всегда привлекает внимание. Вот и грядущий поединок не станет исключением. Канело – чемпион мира в четырёх весовых категориях, его не стесняются называть лучшим боксёром современности. За 56 боев он проиграл всего однажды – Флойду Мейвезеру. Правда, в ринг Альварес не выходил больше года, с тех самых пор, как победил Сергея Ковалева. Теперь ему предстоит бой против непобедимого британца Каллума Смита. Правда, его непобедимость — это, скорее, показатель уровня его соперников, а не какой-то гениальности. Тем не менее, Каллум – небесталанный парень, и опасаться его следует. 27 побед случайно одержать нельзя, пусть и не над самыми грозными оппонентами.

На что рассчитывать британцу в этом бое? Эксперты сходятся во мнении, что шанс Смита – удачный мощный и точный удар, которого не будет ждать Альварес. Словом, «лаки панч». Другое дело, что для Канело нет особенной разницы, с кем боксировать, на его боксерском пути уже были боксеры, которые превосходили его в габаритах. А вот британец совершенно точно не сталкивался с противником такого уровня.



Скорее всего, Смит продержится до экватора боя, а дальше все будет зависеть от готовности Сауля. Для британца будет победой просто продержаться до конца все 12 раундов. Но спорт тем и хорош, что периодически предоставляет нам возможность полюбоваться сенсациями. Ждем боя! Удачных ставок!