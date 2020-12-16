«Химки» — «Локомотив». Прогноз: Черевченко и Дядюн поднимут вопрос об отставке Николича

17 декабря состоится матч 19-го тура РПЛ «Химки» — «Локомотив». Начало встречи — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей. Поставить на победу «Локомотива» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.20. Успех «Химок» оценён букмекерами коэффициентом 3.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура РПЛ «Химки» — «Локомотив» 17 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.23, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.50. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.28. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 19-го тура чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (17.12.2020)

Российская Премьер-Лига вплотную подобралась к зимней паузе. 18 туров позади, а это, на секундочку, 60% от общей дистанции. Остался ещё один, дальше клубы уйдут на перерыв. Первенство возобновится в самом конце февраля. На четверг, 17 декабря, запланированы четыре матча.

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Два из них стартуют в 18:00 мск. «Химки» будут принимать «Локомотив». У хозяев очень интересный календарь. В прошлом туре главный тренер Игорь Черевченко пересёкся с тульским «Арсеналом», который был его предыдущим местом работы. И вот перед паузой настал черёд «железнодорожников».



С ними связь ещё прочнее: Черевченко играл за московский клуб в течение пяти лет, а с 2008 по 2016 год трудился в тренерском штабе. Семь лет отработал помощником, в качестве исполняющего обязанности выиграл Кубок России — 2015, а через год с небольшим подал в отставку.



«Химки» за пару месяцев превратились из скучного аутсайдера в крепкого середняка, а ближе к перерыву набрали особенно страшный ход. Шутка ли — 13 очков из 15 возможных в пяти последних турах. Всего за 10 игр при новом наставнике набрали 19 баллов, а это график зоны еврокубков.

«Сочи» — «Динамо». Прогноз: Нобоа разобрался с Тедеско, Сандро Шварцу тоже достанется За девять последних домашних игр в чемпионате России сочинцы забили 15 голов.

После ухода Дмитрия Гунько проиграли только «Локомотиву» (1:2), «Спартаку» (2:3) и «Зениту» (0:2). Во всех случаях выглядели достойно и цеплялись до последнего. Коллекция скальпов собрана внушительная — обыграли среди прочих «Динамо», «Ростов», «Рубин» и «Краснодар», удержали ничью с ЦСКА.



В общем, команда уже сейчас закрепилась в середине турнирной таблицы чемпионата России, оторвавшись от зоны стыков на восемь очков. А тут битва с проблемным «Локомотивом». Между прочим, позиции Марко Николича нынче выглядят хлипко. В случае неудачи зимой могут последовать выводы, в случае смены тренера кандидатура Черевченко вполне может всплыть.



Скорые перемены кажутся вполне вероятными — в Лиге чемпионов в нужный момент не сдюжили, а в семи последних турах РПЛ набрали лишь семь очков. В меньшинстве вырвали победу у сильно сдавшего тульского «Арсенала» (1:0), следом забодали «Рубин» (3:1). Спасибо Ивану Игнатьеву и Никите Медведеву — первый удалился на ровном месте, второй дважды ошибся на выходе.

«Зенит» — «Спартак». Прогноз: красно-белые снова покинут Санкт-Петербург без победы Петербуржцы забили 30 голов за девять домашних игр, но пропускали даже от «Тамбова».

В воскресенье получили 0:5 от «Краснодара», хотя могли вытащить больше. Кадровых проблем по-прежнему достаточно, хотя и у хозяев есть две существенные потери. Из-за перебора жёлтых карточек на поле не смогут выйти Денис Глушаков и Брайан Идову. Железные игроки основы, да ещё и выступавшие ранее за «Локомотив».



Впрочем, варианты у тренерского штаба всё же имеются. Возможно, шанс получит зачахший Павел Могилевец, да и для воспитанника «железнодорожников» Аршака Коряна эта игра будет особенной. Букмекеры, конечно, отдают преимущество гостям, хотя непосредственно по качеству футбола клуб из Московской области сейчас точно не хуже.



На 1Х дают крепкий коэффициент 1.76, однако нам больше нравится ИТБ 1 гола «Химок» за 2.17. Логика следующая: защита у москвичей выглядит совсем грустно, привозить ближе к паузе стали в промышленных масштабах. А «Химки» забили в девяти из десяти матчах при Черевченко.

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Не справились только с «Зенитом», хотя и там моменты имели. Похоже, отыграть на ноль красно-зелёным будет крайне сложно. Даже несмотря на возвращение Мурило. Если хозяева ограничатся одним мячом, произойдёт возврат. Если забьют больше — получим прибыль.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Локомотив» 17 декабря 2020 года

«Локомотив» ближе к паузе стал очень много пропускать. Причём весомая доля голов — натуральные привозы. «Химки» же при Игоре Черевченко успели провести десять матчей, не сумев забить только «Зениту». Да и там моменты имели. Возьмём ИТБ 1 гола хозяев с расчётом, коэффициент прекрасный.



Ставка: ИТБ 1 гола «Химок» за 2.17.