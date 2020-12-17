МЧМ-2021. Ларионов ведёт Россию к золоту, но Канада будет против

25 декабря стартует молодёжный чемпионат мира по хоккею – 2021. Традиционно это главный турнир новогодних каникул, и даже коронавирус ему не помеха! Пандемия, конечно, внесла коррективы: все матчи МЧМ пройдут в Эдмонтоне, тогда как изначально предполагалось, что часть игр отдадут городу Ред-Дир. Но это сейчас не главное. Главное то, что турнир будет, а сборная России – один из главных претендентов на медали! Ведь ей в этом году будет руководить Игорь Ларионов. Ждём от команды Профессора золотых медалей и победы над Канадой, конечно!

Кубок Карьяла внушил оптимизм

В этом году Игорь Ларионов получил молодёжную сборную для самостоятельного руководства. Традиционные контрольные матчи перед МЧМ отменились из-за эпидемии, но выход нашли отличный – молодёжка сыграла на этапе Евротура в Финляндии. И не просто сыграла, а победила там всех!

Удивительно, Ларионов появился в этой команде лишь в прошлом году, а кажется, что он был здесь всегда. Даже будучи ассистентом Валерия Брагина, Игорь Николаевич смог привнести новые краски в игру команды. Брагин пошёл на повышение в главную сборную, а Ларионов готовится к первому МЧМ в роли главного тренера.

По составу сборной особых вопросов нет – какими-то неожиданными решениями Ларионов не отметился. Может быть, слегка удивило довольно большое число «легионеров» — хоккеистов, выступающих за океаном, – но это тот случай, когда наставнику виднее.

Молодёжка этого созыва действительно талантлива, это отмечают все, в том числе и букмекеры. Тем более что команда играет в привлекательный хоккей. Шансы России в этом году оцениваются довольно высоко – коэффициентом 3.42.

На предварительном этапе соперниками россиян станут команды США, Швеции, Чехии и Австрии. Последним повезло, ведь в этом сезоне из элиты никто не вылетит. Ну а Россию аналитики видят фаворитом группы. Ставки на победу команды Ларионова принимают за 2.50. Чуть ниже котируются шансы США (3.00) и Швеции (3.50).

Кроме того, можно сделать ставку на то, что Россия выиграет на турнире все матчи в основное время. Вероятность такого исхода эксперты оценили коэффициентом 10.00.

Канада грозна как никогда

При всех авансах, которые отдают российской сборной, у них есть серьёзнейший конкурент в лице сборной Канады. Именно «кленовых листьев» букмекеры считают главным претендентом на золотые медали. Коэффициент на их победу на чемпионате – 3.00.

И это, кстати, с учётом того, что в Эдмонтоне не сыграет Алексис Лафренье, которого не отпустили из «Рейнджерс». Но и без него сборная Канады как на подбор. Простой факт – 20 хоккеистов из заявки «кленовых листьев» выбрали в 1-м раунде драфта НХЛ.

Но есть у канадцев и свои слабые стороны. Во-первых, пока совсем непонятно, сможет ли команда из звёзд стать командой-звездой. Во-вторых, и этим Россия с Аскаровым выгодно отличается от Канады, у североамериканцев нет определённости с основным вратарем. Бригада Леви – Гаранд – Готье, конечно, умелая, но чёткого первого номера нет. Ну и не будем забывать, что в стане канадцев побушевал коронавирус. А это должно повлиять на физическое состояние команды.

На групповом этапе у «кленовых листьев» не должно возникнуть проблем. На их успех в группе принимают ставки за 1.60, из конкурентов только Финляндия (2.50). Швейцария, Германия и Словакия, вероятно, будут выполнять роль статистов.

За кем ещё следить?

Кроме России и Канады букмекеры выделяют команды Швеции, США и Финляндии. На победу американцев на МЧМ-2021 дают коэффициент 5.00, а на шведов и финнов можно поставить за 7.00. Далее идёт команда Чехии, но её успех оценивают существенно ниже – коэффициентом 20.00.

Кстати, за 20.00 можно поставить на то, что МЧМ-2021 выиграет сборная, которая раньше не побеждала на молодёжных чемпионатах мира. Если вы любите ставить на сенсации, можно попробовать. Ставка сыграет, если чемпионом станет Швейцария, Германия, Словакия или Австрия.

Когда и где смотреть МЧМ-2021

Все матчи сборной России в прямом эфире покажет Первый канал. Отличный новогодний подарок для любителей хоккея!

Сборная России стартует на МЧМ-2021 встречей со сборной США. Этот матч начнётся в 05:30 утра 26 декабря. Ну а главный матч турнира – финал – состоится уже в 2021 году. Рано утром 5 января мы узнаем обладателя трофея. Верим в наших парней!