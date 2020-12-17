«Атлетик» — «Уэска». Прогноз: слишком много сил ушло на «Реал». Баски останутся без победы

18 декабря состоится матч 14-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Бильбао — «Уэска». Начало встречи — в 23:00 мск. Эксперты дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Атлетика» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «Уэски» оценён букмекерами коэффициентом 4.20.
Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Атлетик» Бильбао — «Уэска» 18 декабря 2020 года
Букмекеры уверены, что матч чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Уэска» 18 декабря получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.65, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.54. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.24. Если обе команды забьют, сыграет ставка 2.30.
Анализ и прогноз матча 14-го тура чемпионата Испании «Атлетик» Б — «Уэска» (18.12.2020)
Футбольный сезон добрался до середины декабря. Национальные сборные вернутся только в следующем году, групповые этапы еврокубков завершены. Впереди интенсивный отрезок: играть в топ-5 лигах будут много, плюс кубковые матчи. В испанской Примере добрались до 14-го тура.
Программа стартует в пятницу, 18 декабря, одним матчем. В Бильбао «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» сразится с «Уэской», начало — в 23:00 мск. Соперники находятся в нижней части турнирной таблицы. И если для гостей это ожидаемо, то гордые баски явно рассчитывают на большее.
Новичок элитного дивизиона сразу приступил к борьбе за выживание. Результаты скромные, хотя на деле всё не так плохо. Казалось бы, 11 очков, предпоследнее место в Ла Лиге. Но тут нужно учитывать несколько факторов. Прежде всего высочайшую плотность. Идущая пятой «Севилья», например, находится всего в восьми пунктах.
Во-вторых, симпатичное качество футбола. Сине-гранатовые не уходят в глухую оборону в надежде отстоять нули, а стараются играть в контроль даже с грандами. Правда, нехватка исполнительского мастерства сказывается. Продвинутая статистика утверждает, что команда входит в тройку самых невезучих в нынешнем сезоне Примеры.
То реализация подведёт, то глупая ошибка в обороне всё испортит. Третий момент — «Уэска» потерпела всего четыре поражения. Три из них — от лидирующего «Реала Сосьедад» (1:4), действующего чемпиона «Реала» и выступающей в Лиге чемпионов «Севильи» (0:1). С красно-белыми единственный мяч пропустили на 83-й минуте.
Были ещё 0:2 от «Кадиса», который успел хлопнуть «Реал» с «Барселоной» и штурмует зону еврокубков. А во всех остальных случаях удавалось зацепить очки. Больше того — в субботу наконец-то добыли дебютную победу. На своём поле дожали «Алавес» (1:0). Имели преимущество с первых минут, в середине второго тайма всё же отличились.
Потому считать «Атлетик» безоговорочным фаворитом чревато. Баски имеют всего на три балла больше. Стабильности нет и в помине: на дворе вторая половина декабря, а они ни разу не набирали очков в двух матчах подряд. Прежде всего из-за большого количества пропущенных мячей, хотя прежде клуб из Бильбао славился надёжностью.
В восьми предыдущих турах сыграли на ноль лишь однажды. Пропускали, например, от «Осасуны», «Вальядолида» и проблемной «Валенсии». И даже на своём поле результаты не столь хороши, как раньше. Два поражения в пяти поединках. Тут надо бы добавить, что «Уэска» забивала в семь из восьми предыдущих встреч.
В том числе «Реалу» и «Реалу Сосьедад», а также целой россыпи середняков и аутсайдеров. Ещё один момент в пользу гостей — «Атлетик» на неделе играл перенесённый матч с «Реалом», рано остался в меньшинстве и потому потратил много сил. Спастись не сумели, хотя шанс имелся. Выходить на поле придётся спустя двое суток, отдыхать некогда.
А вот гости готовились в недельном графике и должны быть свежее. Потому логичнее отталкиваться от аутсайдера. Гол «Уэски» идёт за нестыдный коэффициент 1.69. Варианты посмелее — Х2 за 1.76 и «гости откроют счёт» за 2.75. На наш взгляд, линия должна выглядеть ровнее. Баски далеки от оптимального состояния и будут играть на фоне усталости.
Прогноз и ставки на матч 14-го тура Ла Лиги «Атлетик» — «Уэска» 18 декабря 2020 года
«Уэска» показывает симпатичный футбол, забивала в семи из восьми предыдущих матчей. «Атлетик», напротив, в восьми последних турах Ла Лиги лишь однажды отыграл на «ноль». Пропустил даже от «Осасуны» и «Вальядолида». Кроме того, баски 16 декабря бились в меньшинстве с «Реалом» и отдали огромное количество сил. Так что шансы гостей более чем осязаемы.
Ставка: «Уэска» забьёт за 1.69.
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