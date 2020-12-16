Швеция — Россия. Прогноз: вратари подведут Брагина в стартовом матче Кубка Первого канала

У сборной России не лучшая вратарская бригада, а у шведов достаточно ярких нападающих.

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала Швеция — Россия. Встреча начнётся в 19:30 мск, букмекеры уже дали прогноз. В ставках на матч Швеция — Россия скандинавы котируются с коэффициентом 3.75. Победу россиян эксперты оценивают в 1.93. Ничья в основное время идёт за 4.55.

Коэффициенты букмекеров на матч Евротура Швеция — Россия 17 декабря 2020 года

Букмекеры уверены, что матч Евротура Швеция — Россия 17 декабря получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за коэффициент 1.56, тотал меньше 4.5 шайбы оценён коэффициентом 2.45. Гол на первой минуте идёт за 12.50, гол в пустые ворота — за 4.00.

Прогноз и анализ матча Кубка Первого канала Швеция — Россия (17.12.2020)

Позади 3,5 месяца регулярного чемпионата КХЛ, наступила вторая пауза в сезоне. Причина — ещё один этап Евротура. С 17 по 20 декабря в Москве пройдёт традиционный Кубок Первого канала. Матчи с участием сборной России состоятся со зрителями, в остальных случаях придётся играть при пустых трибунах из-за коронавируса.

«Интер» — «Наполи». Прогноз: очередной крах Конте, Лукаку и Эшли Янга. Теперь — в Серии А Неаполитанцы очень хороши, а Антонио Конте попал под жуткое давление после провала в Лиге чемпионов.

Кубок Карьяла запомнился сенсационным триумфом. Россияне повезли в Финляндию молодёжную сборную под руководством Игоря Ларионова, которая в ярком стиле добыла три победы из трёх возможных и оказалась сильнейшей. Теперь молодёжка готовится к МЧМ-2021, а в национальную команду вызваны взрослые хоккеисты.

Состав по меркам Евротура вполне крепкий. Наблюдается традиционный перекос в сторону хоккеистов из СКА и ЦСКА, но это ни для кого не новость. В защите достаточно опытных игроков, почти все выступали за сборную. В атаку вызваны сразу пять пятёрок, то есть шанс на фоне ротации получат все.

Разумеется, остальные сборные сделали упор на представителей КХЛ, ведь тем в большинстве случаев не потребуется лишний раз пересекать границу. Первый игровой день закроется битвой Швеции и России. В состав скандинавов вошли сразу 17 хоккеистов из КХЛ. Все выступают на заметных ролях в клубах с серьёзными амбициями.

«Арсенал» — «Саутгемптон». Прогноз: не пора ли Артете в отставку? Лондонцы набрали одно очко в пяти последних турах, зона вылета всё ближе.

Плюс несколько нападающих из «Шеллефтео» и «Векше». Состав более чем крепкий, на бумаге он выглядит главным конкурентом подопечных Валерия Брагина за итоговый успех на этапе. На таком фоне перекос в линии в пользу хозяев кажется чрезмерным. У «тре крунур» есть несколько готовых связок, так что уровень сыгранности должен оказаться неплохим.

Между тем, на Кубке Первого канала наши часто испытывали проблемы со шведами. Скажем, в семи предыдущих встречах лишь однажды победили с разницей более чем в одну шайбу. Трижды проиграли, ещё в двух случаях взяли верх только в серии буллитов. А ведь весомого преимущества в уровне исполнителей не наблюдается.

На таком фоне логичнее отталкиваться от аутсайдера. Во-первых, вратарская линия у сборной России выглядит не лучшим образом: Александр Самонов, Иван Федотов и Даниил Тарасов. Последний неплохо проявил себя в «Салавате Юлаеве» и заменил Михаила Бердина, попавшего в изначальный список. Но очевидно, что основным голкипером тренерский штаб видит не его.

«Ливерпуль» — «Тоттенхэм». Прогноз: гениальный Моуринью накажет Клоппа в матче лидеров АПЛ Победитель битвы на «Энфилде» единолично возглавит турнирную таблицу чемпионата Англии.

Самонов провёл в нынешнем сезоне всего девять матчей: то коронавирус, то конкуренты. Выглядел неплохо, но не более того. Иван Федотов показывает солидную статистику в «Тракторе», однако система Анвара Гатиятулина крайне дружелюбна к вратарям. Бросков с убойных позиций практически не бывает. Насколько он будет хорош в менее тепличных условиях — вопрос.

А с атакой у шведов всё хорошо. Линдберг, Пяярви-Свенссон, Оберг, Кемпе, Берглунд, Стремвалль. Потому расклад представляется примерно следующим: сборная России, конечно, фаворит, но пропустить пару-тройку шайб наверняка придётся.

Мы бы выбирали между ИТБ 2 гола Швеции за 1.78 и Ф2 (+1) за 1.79. Проблемы с результативностью тут вряд ли возникнут, в случае хорошей реализации гости вполне способны взять верх.

Прогноз и ставки на матч Евротура «Кубок Первого канала» Швеция — Россия 17 декабря 2020 года

Шансы сборной России действительно выше, но перекос в котировках слишком серьёзен. Состав у хозяев не столь мощный, вратарская линия довольно средняя. А вот шведы собрали отличную команду: 17 представителей КХЛ, почти все играют ведущие роли в клубах с серьёзными амбициями. Кроме того, «тре крунур» в последние годы постоянно создавали трудности на КПК. Возьмём индивидуальный верх гостей.

Ставка: ИТБ 2 гола Швеции за 1.78.