«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ

28 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.72.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2020 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.
Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (28.12.2020)
Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.
Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Однако отступать некуда. Добрались до 16-го тура, который стартует 28-го декабря тремя матчами. Наиболее поздний начнётся в 23:00 мск в Ливерпуле. «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Манчестер Сити».
Вывеска отличная: вторая команда чемпионата Англии против пятой. Правда, есть нюанс: в зоне Лиги чемпионов находятся хозяева, которые выбрались из кризиса и набрали отличный ход. Четыре победы подряд при непростом календаре, все — без запредельной результативности, строго с разницей в один-два мяча.
Сперва досталось «Челси» (1:0), потом — «Лестер Сити» (2:0). 19 декабря пришёл черёд «Арсенала» (2:1), а накануне обыграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Пожалуй, только с подопечными Брендана Роджерса и Микеля Артеты действительно смотрелись лучше, в остальных случаях вполне могли потерять очки.
Единственное — в ударный отрезок затесалось поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги (0:2). Формально оба гола состоялись после 88-й минуты, так что какие-то основания сетовать на невезение имеются. И всё же манкунианцы владели серьёзным преимуществом, а вот синие так ничего толком и не создали.
Подопечные Карло Анчелотти хорошо отреагировали на вылет из кубка, дожав накануне «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Игра получилась тяжелейшей и потребовала большого количества сил. «Клинки» оказали достойное сопротивление, но уже в который раз остались с пустыми руками. Затяжная атака на 80-й минуте закончилась точным ударом Сигурдссона.
Теперь «Эвертон» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков. Выше только соседи из «Ливерпуля», а вот все остальные стабильно допускают осечки на фоне плотного календаря и кадровых потерь. Хотя развить успех будет непросто.
Дело в том, что «Манчестер Сити» набил руку на прагматичных победах при минимальных затратах сил. Нечто подобное во второй половине минувшего сезона практиковал мадридский «Реал»: играли спокойно и неторопливо, забивали немного. Вот только пропускали ещё меньше. Штамповали победы в один-два мяча с упорством робота и забрали титул.
«Горожане» в шести последних турах АПЛ пропустили всего один мяч, да и тот забили сами. В результате потеряли очки с «Вест Бромвичем» (1:1), хотя это вполне тянет на несчастный случай. Создали гораздо больше, при нормальной реализации добыли бы три очка. Также была нулевая ничья в дерби с «МЮ» при очень закрытом футболе.
Всё остальное — победы. Причём всухую. 5:0 с «Бёрнли», 2:0 с «Фулхэмом», 1:0 с «Саутгемптоном» и 2:0 с «Ньюкаслом». Рубен Диаш и Джон Стоунс действуют выше всяких похвал, с «сороками» здорово отработал Натан Аке. Потихоньку вошли в топ-5 АПЛ, причём по потерянным очкам уступают только «Ливерпулю».
Шансы гостей, конечно, выше. Во-первых, у них банально крепче состав. Во-вторых, брали верх в пяти предыдущих очных встречах. И третье: «Эвертон» накануне затратил огромное количество сил с «Шеффилдом», а вот «Ман Сити» разобрался с «Ньюкаслом» без дополнительных усилий. Быстрый гол, засушили игру через контроль мяча, вскоре после перерыва забили второй.
Это особенно важно из-за адски плотного календаря: соперники играли поздно вечером 26 декабря, то есть на восстановление имели меньше двух суток. В то же время у «ирисок» полнейший порядок с обороной — в четырёх последних турах пропустили всего один мяч. А подопечные Хосепа Гвардиолы за крупным счётом не гонятся.
Вырисовывается довольно закрытая игра, в которой гости наверняка зацепятся за очки. Вариантов достаточно — от обычного тотала меньше 3 мяча за 1.83 до комбинированной ставки Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.86. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40. Что-то в духе 0:2 или 1:2 тут вполне вероятно.
Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2020 года
Обе команды чувствуют себя хорошо и очень мало пропускают. Предыдущие матчи провели 26 декабря, времени на восстановление не было. Вот только «Эвертон» отдал очень много сил ради победы над «Шеффилдом», а «Сити» спокойно задавил «Ньюкасл». Темп вряд ли окажется высоким, так что большого количества голов не ждём. Шансы «горожан», конечно, повыше.
Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.
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