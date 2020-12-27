«Эвертон» — «Манчестер Сити». Прогноз: Гвардиола выкинет Анчелотти со второго места в АПЛ

28 декабря состоится матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ман Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.54. Успех «Эвертона» оценён букмекерами коэффициентом 6.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.72.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» — «Манчестер Сити» (28.12.2020)

Новый год всё ближе, осталось меньше недели. С Лигой наций разобрались, групповые этапы еврокубков завершены, РПЛ ушла в зимнюю спячку. Ведущие европейские чемпионаты тоже взяли небольшую паузу: Серия А, Бундеслига и Ла Лига вернутся в начале января, Примера — 29 декабря.

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злой Моуринью вернётся в чемпионскую гонку АПЛ У «шпор» одна из лучших оборон в АПЛ, а без Хименеса «волки» в атаке выглядят тускло.

Одной лишь АПЛ покой только снится. Календарь невероятно плотный, замены всего три, все устали. Однако отступать некуда. Добрались до 16-го тура, который стартует 28-го декабря тремя матчами. Наиболее поздний начнётся в 23:00 мск в Ливерпуле. «Эвертон» на стадионе «Гудисон Парк» примет «Манчестер Сити».



Вывеска отличная: вторая команда чемпионата Англии против пятой. Правда, есть нюанс: в зоне Лиги чемпионов находятся хозяева, которые выбрались из кризиса и набрали отличный ход. Четыре победы подряд при непростом календаре, все — без запредельной результативности, строго с разницей в один-два мяча.



Сперва досталось «Челси» (1:0), потом — «Лестер Сити» (2:0). 19 декабря пришёл черёд «Арсенала» (2:1), а накануне обыграли «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Пожалуй, только с подопечными Брендана Роджерса и Микеля Артеты действительно смотрелись лучше, в остальных случаях вполне могли потерять очки.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси» За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.

Единственное — в ударный отрезок затесалось поражение от «Манчестер Юнайтед» в Кубке английской лиги (0:2). Формально оба гола состоялись после 88-й минуты, так что какие-то основания сетовать на невезение имеются. И всё же манкунианцы владели серьёзным преимуществом, а вот синие так ничего толком и не создали.



Подопечные Карло Анчелотти хорошо отреагировали на вылет из кубка, дожав накануне «Шеффилд Юнайтед» (1:0). Игра получилась тяжелейшей и потребовала большого количества сил. «Клинки» оказали достойное сопротивление, но уже в который раз остались с пустыми руками. Затяжная атака на 80-й минуте закончилась точным ударом Сигурдссона.



Теперь «Эвертон» располагается на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в активе 29 очков. Выше только соседи из «Ливерпуля», а вот все остальные стабильно допускают осечки на фоне плотного календаря и кадровых потерь. Хотя развить успех будет непросто.

Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру «Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

Дело в том, что «Манчестер Сити» набил руку на прагматичных победах при минимальных затратах сил. Нечто подобное во второй половине минувшего сезона практиковал мадридский «Реал»: играли спокойно и неторопливо, забивали немного. Вот только пропускали ещё меньше. Штамповали победы в один-два мяча с упорством робота и забрали титул.



«Горожане» в шести последних турах АПЛ пропустили всего один мяч, да и тот забили сами. В результате потеряли очки с «Вест Бромвичем» (1:1), хотя это вполне тянет на несчастный случай. Создали гораздо больше, при нормальной реализации добыли бы три очка. Также была нулевая ничья в дерби с «МЮ» при очень закрытом футболе.



Всё остальное — победы. Причём всухую. 5:0 с «Бёрнли», 2:0 с «Фулхэмом», 1:0 с «Саутгемптоном» и 2:0 с «Ньюкаслом». Рубен Диаш и Джон Стоунс действуют выше всяких похвал, с «сороками» здорово отработал Натан Аке. Потихоньку вошли в топ-5 АПЛ, причём по потерянным очкам уступают только «Ливерпулю».

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Шансы гостей, конечно, выше. Во-первых, у них банально крепче состав. Во-вторых, брали верх в пяти предыдущих очных встречах. И третье: «Эвертон» накануне затратил огромное количество сил с «Шеффилдом», а вот «Ман Сити» разобрался с «Ньюкаслом» без дополнительных усилий. Быстрый гол, засушили игру через контроль мяча, вскоре после перерыва забили второй.



Это особенно важно из-за адски плотного календаря: соперники играли поздно вечером 26 декабря, то есть на восстановление имели меньше двух суток. В то же время у «ирисок» полнейший порядок с обороной — в четырёх последних турах пропустили всего один мяч. А подопечные Хосепа Гвардиолы за крупным счётом не гонятся.



Вырисовывается довольно закрытая игра, в которой гости наверняка зацепятся за очки. Вариантов достаточно — от обычного тотала меньше 3 мяча за 1.83 до комбинированной ставки Х2 + тотал меньше 3.5 гола за 1.86. Ставка посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40. Что-то в духе 0:2 или 1:2 тут вполне вероятно.

Прогноз и ставки на матч 16-го тура АПЛ «Эвертон» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2020 года

Обе команды чувствуют себя хорошо и очень мало пропускают. Предыдущие матчи провели 26 декабря, времени на восстановление не было. Вот только «Эвертон» отдал очень много сил ради победы над «Шеффилдом», а «Сити» спокойно задавил «Ньюкасл». Темп вряд ли окажется высоким, так что большого количества голов не ждём. Шансы «горожан», конечно, повыше.



Ставка: тотал меньше 3 гола за 1.83.