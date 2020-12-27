«Сочи» — СКА. Прогноз: лёгкая добыча для Брагина, Кузьменко, Вея и Ткачёва в матче КХЛ

28 декабря состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ХК «Сочи» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу СКА в основное время можно с коэффициентом 1.45, успех «Сочи» идёт за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ХК «Сочи» — СКА 28 декабря 2020 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Сочи» — СКА 28 декабря будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.54, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 5.30. Гол на первой минуте идёт за 13.0.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Сочи» — СКА (28.12.2020)

Регулярный чемпионат КХЛ перебрался через экватор. Новый год всё ближе, пауза на Кубок Первого канала подошла к концу: сборная России выиграла и второй этап Евротура. В Канаде стартовал молодёжный чемпионат мира, к которому приковано основное внимание. Но в КХЛ тоже есть на что поглядеть.

«Витязь» — ЦСКА. Прогноз: Шалунов с Окуловым помогут «Спартаку» и «Северстали» Красно-синие получили 4,5 дня отдыха после поражения от СКА и наверняка сделали выводы.

На понедельник, 28 декабря, запланированы сразу девять матчей. Три из них стартуют в 19:30 мск. «Сочи» на стадионе «Большой» сразится со СКА. В последнее время очные встречи развиваются по схожему сценарию. Южане бьются, стараются, оказывают достойное сопротивление. И остаются ни с чем.

Шесть поражений подряд. Все — в основное время. Пять из них — с разницей в одну-две шайбы. И 1:4 в середине октября, где много выручал Магнус Хелльберг. А больше двух голов на своём льду вообще не забивали ни разу. Потому спорить с линией букмекеров сложно. Шансы гостей действительно гораздо выше.

«Леопарды» почти наверняка пролетят мимо плей-офф. Шансы, конечно, сохраняются, но сугубо теоретические. 28 очков в 39 поединках, 15 баллов до «Северстали» и 16 — до «Спартака». При двухочковой системе это натуральная пропасть, так что оставшиеся два месяца видятся формальностью.

«Вулверхэмптон» — «Тоттенхэм». Прогноз: злой Моуринью вернётся в чемпионскую гонку АПЛ У «шпор» одна из лучших оборон в АПЛ, а без Хименеса «волки» в атаке выглядят тускло.

К началу зимы вроде бы худо-бедно набрали ход, но после перерыва на Евротур опять просели. С горем пополам унесли ноги от рижского «Динамо» (6:5 ОТ), а затем потерпели два поражения. 1:4 от «Торпедо» в Нижнем Новгороде и 3:6 от «Локомотива» в Ярославле. Все 10 шайб пропустили в равных составах. К этому факту трудно что-то добавить.

СКА выдал серию из четырёх побед, но накануне уступил московскому «Динамо» (1:2 ОТ). Абсолютно по делу — игра выдалась вязкой и закрытой, моменты создавались с большим трудом. Нахватали кучу удалений, одно из них бело-голубые использовали. В овертайме всё решили Хиетанен с Шипачёвым.

Впрочем, позиции подопечных Валерия Брагина по-прежнему крепки. Второе место в турнирной таблице Западной конференции. До ЦСКА четыре очка, пусть и при двух «лишних» играх. Зато в дивизионе лидируют с огромным отрывом, а потому место в топ-2 Запада никуда не денется.

«Ливерпуль» — «Вест Бромвич». Прогноз: Клопп, Мане и Салах не подпустят «МЮ» с «Челси» За 14 туров в чемпионате Англии «дрозды» пропустили 29 раз. На «Энфилде» с такой обороной ловить нечего.

Расклад очевиден: если гости сыграют на своём уровне, то спокойно заберут два очка. Разница в уровне исполнителей внушительная. На стороне ХК «Сочи» только свой лёд и лишний день отдыха. Учитывая глубину скамейки соперника, рассчитывать на усталость не приходится. Мы бы выбирали между ИТБ 3.5 шайбы СКА за 2.00 и тоталом больше 5 голов за 1.81.

Защита у «леопардов» после паузы на Евротур просто кошмарная, так что санкт-петербуржцы получают отличную возможность отвести душу и поправить статистику. В трёх предыдущих очных встречах они забивали строго по четыре шайбы. Вариант попроще — П2 + обе забьют за 1.70.

«Сочи» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 28 декабря 2020 года

«Сочи» после перерыва на Евротур очень много пропускает: пять от рижского «Динамо», четыре от «Торпедо» и шесть от «Локомотива». СКА будет зол после неудачи с московским «Динамо», а в трёх предыдущих очных встречах неизменно забивал по четыре гола и выигрывал в основное время. Поставим на ТБ 5 шайб за 1.81.

Ставка: тотал больше 5 шайб за 1.81.