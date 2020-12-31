Канада — Финляндия. Прогноз: жаркая битва за первое место в группе А на МЧМ-2021

1 января состоится матч молодёжного чемпионата мира Канада — Финляндия. Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу Канады в основное время можно с коэффициентом 1.58, успех Финляндии идёт за 4.50, на ничью дают 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Канада — Финляндия 1 января 2021 года

Букмекеры уверены, что матч МЧМ-2021 Канада — Финляндия 1 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.81, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.06. Гол на первой минуте идёт за 12.0.

Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Канада — Финляндия (1.01.2021)

Новый год наступает! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли — 2020.

«Атлетик» — «Реал Сосьедад». Прогноз: Давид Сильва и Муньяин дадут жару в баскском дерби «Реал Сосьедад» не выигрывает больше пяти недель, а «Атлетик» застрял в середине турнирной таблицы.

Три тура группового этапа позади, остался последний. В новогоднюю ночь состоятся сразу два поединка, от которых напрямую будут зависеть составы четвертьфинальных пар. В 2:00 мск сборная Канады начнёт выяснять отношения с Финляндией. Тут всё просто — победитель занимает первое место, проигравший остаётся вторым.

Сборные Словакии, Германии и Швейцарии ожидаемо не потянули заданный уровень, всё же разница в уровне исполнителей солидная. Они по мере возможностей попили у фаворитов кровушки, но очки набирали исключительно в междусобойчиках. Правда, выбирать соперника по четвертьфиналу командам будет трудно.

Дело в том, что в заключительном матче группового этапа МЧМ-2021 сойдутся сборные Швеции и США. К тому моменту они уже будут знать, как сыграли финны и канадцы. И получат возможность выбирать. А вот лидерам группы А увлекаться раскладами нет смысла. Разница между Швецией, США и Россией кажется минимальной. Чехи вроде бы уступают по индивидуальному таланту, но одну сенсацию на турнире уже оформили.

«Ювентус» больше не фаворит в Италии! Скудетто разыграют в Милане Андреа Пирло в чемпионской гонке, но пока ему не помогает даже Криштиану Роналду.

В общем, исходим из того, что команды просто будут играть в хоккей. Без поддавков. Основная задача проста: обойтись без травм. Поражение нежелательно, но большой проблемой не станет. Букмекеры отдают явное преимущество «кленовым листьям», что вполне логично.

Сравнивать команды по результатам игр с аутсайдерами нет особого смысла. Канадцы уничтожили сборную Германии (16:2) и не заметили сопротивления Швейцарии (10:0). Тут надо добавить, что немцы из-за коронавируса играли в 14 полевых и просто не выдержали высокого темпа.

А «крестоносцы» пропустили всего одну шайбу в первом периоде и держались вплоть до экватора. При 0:3 фактически бросили играть, но это понятно. Впереди был важнейший матч с Германией, причём спаренный. То есть тратить лишние силы ради шанса проиграть со счётом 1:4 не имело смысла.

Пока Зидан и Куман буксуют, Симеоне на коне! У «Атлетико» хорошие шансы выиграть Примеру «Матрасники» сделали хороший задел. Кажется, Суарес может наказать «Барсу» за то, что от него избавились.

Проблемы североамериканцам создала только Словакия (3:1), которая едва не дотянула до овертайма. Фаворит явно рассчитывал выиграть на одной ноге, но не вышло: среднюю зону перекрывали, в единоборствах не уступали, почти не удалялись. Интрига жила до последней минуты, пока канадцы не забили в пустые ворота.

Финны довольно уверенно разобрались с немцами. Счёт выглядит не слишком убедительно (5:3), хотя на деле провалили только отрезок в середине второго периода. Бундестим за пять минут превратила 0:3 в 2:3, но уже через три минуты разница вновь достигла трёх шайб. Дальше команды просто доигрывали.

А вот со Швейцарией едва не потеряли очки. Пропустили первыми, имели внушительное преимущество, однако вратарь исправно выручал. От проблем спасло большинство — три заключительные шайбы состоялись в формате «5 на 4». Потому обошлось без нервной концовки, 4:1. Со Словакией вообще быстро вняли все вопросы (6:0).

Состав у канадцев заметно ровнее и талантливее. Правда, вратарская бригада просто неплохая, топового первого номера тут нет. То есть свой гол суоми наверняка найдёт. Рисунок игры угадать несложно: суоми отдадут территорию, насытят среднюю зону и будут караулить контратаки.

Мы бы выбирали между П1 + обе забьют за 1.82 и П1 + тотал больше 4.5 шайбы за 1.97. В пяти из шести предыдущих очных встречах забивалось как минимум пять голов. У финнов хорошие спецбригады, у канадцев ровная и глубокая атака. Если первая шайба не заставит себя ждать, должно быть весело.

Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Канада — Финляндия 1 января 2020 года

Игра за первое место в группе А. Канадцы разнесли Германию и Швейцарию, но долго возились со Словакией. Состав у хозяев заметно крепче, а линия атаки очень ровная и глубокая. В то же время с вратарями похуже — они неплохие, но не более того. Свой гол суоми должны найти, но зацепиться за очки вряд ли удастся.

Ставка: победа Канады и обе забьют за 1.82.