Швеция — США. Прогноз: «тре крунур» и американцы не пустят Россию на первое место в группе

1 января состоится матч молодёжного чемпионата мира Швеция — США. Начало встречи — в 5:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу США в основное время можно с коэффициентом 2.10, успех Швеции идёт за 3.01, на ничью дают 4.60.
Коэффициенты букмекеров на матч МЧМ-2021 Швеция — США 1 января 2021 года
Букмекеры уверены, что матч МЧМ Швеция — США 1 января получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за коэффициент 1.52, тотал меньше 5.5 шайбы оценён коэффициентом 2.44. Гол на первой минуте идёт за 10.0.
Прогноз и анализ матча молодёжного чемпионата мира Швеция — США (1.01.2021)
Новый год наступает! А это верный признак того, что молодёжный чемпионат мира по хоккею в самом разгаре. Коронавирус не смог отменить турнир в Канаде, хотя определённый отпечаток, естественно, наложил. Никаких зрителей на трибунах, играют в «пузыре», как в Кубке Стэнли-2020.
Три тура группового этапа позади, остался последний. В новогоднюю ночь состоятся сразу два поединка, от которых напрямую будут зависеть составы четвертьфинальных пар. В 05:30 мск выяснять отношения начнут сборные США и Швеции. Их встреча закончит групповую стадию. А это значит, что к моменту выхода на лёд соперники будут знать расклады.
В группе А к тому моменту всё решится, а итоговое положение в квинтете В сильно зависит от результата последней игры. То есть в теории соперники вполне могут подобрать себе удобного соперника. Вот только ситуация очевидна уже сейчас: Канада и Финляндия займут в параллельной группе топ-2, Германия и Словакия финишируют следом.
Следовательно, для получения аутсайдера в четвертьфинале нужно побеждать. Так что игры в поддавки тут не ожидается. Разница между, допустим, Финляндией и Словакией существенная. В то же время важно обойтись без травм. График плотный, перед плей-офф будет всего 1,5 дня на восстановление.
У американцев имеется серьёзное преимущество — лишние сутки отдыха. Вернее, даже чуть больше, ведь игра с Чехией оказалась ранней. И лишних сил после поражения от России (3:5) звёздно-полосатые не тратили. Австрию разбили быстро и уверенно — 11:0. Чехам тоже досталось (7:0).
Справедливости ради, всё получилось не так просто, как может показаться по счёту. Ведь гости продержались 33 минуты. Но после второй шайбы посыпались. Скорее всего, сказалась утомительная битва с подопечными Игоря Ларионова, на которую ушло огромное количество сил и эмоций.
Шведы тоже возились с Чехией полтора периода, в трудный момент выручили спецбригады. До середины матча счёт оставался ничейным, четыре из шести оставшихся шайб состоялись в неравных составах. Три — в большинстве, одна — в меньшинстве (7:1). Австрию обыграли спокойно — 4:0. Должно было быть крупнее, однако вратарь тащил всё подряд.
А вот на России прервалась удивительная серия — первое поражение на групповом этапе за 14 лет. Провалили дебют, дальше пошла более-менее равная игра, в которой всё решили спецбригады. Три шайбы подопечные Игоря Ларионова забросили в большинстве, в том числе и победную в овертайме (4:3 ОТ).
Теперь расклад следующий: победитель станет первым в группе и получит аутсайдера в четвертьфинале, проигравший останется третьим. И попадёт на Канаду либо Финляндию. Исключение одно — в случае победы США за пределами основного времени первая строчка достанется России, а американцы останутся вторыми.
Словом, цена ошибки высока. В то же время закрытого хоккея не ждём, поскольку обе команды обладают солидным подбором игроком и стараются искать счастья в атаке. Очные встречи в последнее время тоже получаются результативными — 5:4 ОТ, 4:2 и 3:8. При этом в трёх из четырёх последних случаев сильнее оказались «тре крунур».
Мы бы выбирали между тоталом больше 6 шайб за 1.92 и ИТБ 3 шайбы США за 1.78. Если первый гол не заставит себя ждать, дальше будет весело. На кону многое, так что ждём бодрого хоккея. Скорее всего, до овертайма тут не дойдёт. В третьем периоде у звёздно-полосатых должно быть преимущество в свежести, всё же скандинавы накануне добегались до овертайма и отдали много сил.
Прогноз и ставки на матч МЧМ-2021 Швеция — США 1 января 2020 года
Расклад простой: победитель попадает на аутсайдера группы А (Германия или Словакия), проигравшего ждёт в четвертьфинале серьёзное испытание (Канада или Финляндия). Соответственно, проблем с мотивацией не возникнет. Очные встречи в последнее время получаются весёлыми, да и вообще соперники не любят ждать у моря погоды. Проверим верх.
Ставка: тотал больше 6 шайб за 1.92.
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