«Специя» — «Сампдория». Прогноз: Квальярелла докажет, что готов к переходу в «Ювентус»

11 января состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Специя» — «Сампдория». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Сампдории» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.45. Успех «Специи» оценён экспертами в 3.24. А ставки на ничью принимаются за 3.35.
Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата Италии «Специя» — «Сампдория» 11 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч итальянской Серии А «Специя» — «Сампдория» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.06. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.24.
Анализ и прогноз матча 17-го тура итальянской Серии А «Специя» — «Сампдория» (11.01.2021)
Новогодние праздники миновали, пора потихоньку втягиваться в рабочий ритм. В итальянской Серии А совсем скоро стартует второй круг. Программа 17-го тура завершится 11 января поединком «Специи» и «Сампдории». Встреча пройдёт на стадионе «Альберто Пикко» в Специи и начнётся в 22:45 мск.
«Специя» в прошлом туре умудрилась на выезде обыграть одного из лидеров первенства «Наполи» со счётом 2:1. Неаполитанцы имели игровое преимущество и открыли счёт. Но в середине второго тайма гости заработали и реализовали пенальти, затем остались в меньшинстве, но не просто выстояли, а ещё и затолкали второй гол.
Хотя в целом у «орлят» в высшем итальянском дивизионе всё не так уж и здорово. Эта победа стала только третьей в нынешнем сезоне. Сейчас они занимают 16-е место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 баллов. Отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта.
В шести турах до этого команда Винченцо Итальяно потерпела пять поражений, пропустив 11 мячей. Единственная ничья на отрезке случилась в домашней игре с «Болоньей» (2:2). Но тогда дело вполне могло завершиться поражением, ведь гости не реализовали пенальти на последних секундах встречи.
«Сампдория» выглядит гораздо крепче. Во-первых, в прошлом туре она на своём поле оставила не у дел «Интер» (2:1), лишив соперника возможности выйти на первое место. Хотя миланцы сами виноваты, не забили с пенальти в начале встречи, а затем не реализовали массу моментов. Но хозяевам всё же отдать должное стоит.
Второй момент – форма «Дории». В пяти последних турах добыто три победы при двух поражениях. Но надо сказать, что не получилось набрать очки только с «Ромой» (0:1) и «Сассуоло» (2:3), которые входят в топ-6 Серии А. И даже там подопечные Клаудио Раньери выглядели достойно.
В турнирной таблице чемпионата Италии «блучеркьяти» идут одиннадцатыми месте с 20 баллами в активе и имеют отличные шансы закрепиться в десятке лучших. Дело в том, что в «Специи» много кадровых потерь. Центральный защитник отбывает дисквалификацию, основной вратарь ещё не успел набрать форму. Также целый ряд футболистов находится на карантине.
Новичок Серии А хуже всех играет на своём поле, за восемь домашних матчей ни разу не выиграл, потерпел пять поражений и пропустил 17 мячей. В усечённом составе противопоставить что-то гостям будет крайне трудно. На таком фоне победа «Сампдории» с нулевой форой за коэффициент 1.72 выглядит шикарно.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Италии «Специя» — «Сампдория» 11 января 2021 года
Первый сезон в Серии А «Специи» даётся с трудом, команда много пропускает и редко набирает очки. Теперь ещё и кадровый кризис накрыл. «Сампдория» выглядит опытнее и крепче аутсайдера, на наш взгляд, как минимум без очков она точно не останется.
Ставка: победа «Сампдории» с форой (0) за 1.72.
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