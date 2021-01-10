«Динамо» Минск — «Металлург». Прогноз: Воробьёва и Мозякина ждут проблемы в Беларуси

В 2021 году минчане уже успели обыграть на своём льду «Авангард» и СКА.

11 января состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Металлурга» в основное время можно с коэффициентом 1.87, успех «Динамо» идёт за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» 11 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» 11 января будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.60, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.34. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80. Гол на первой минуте идёт за 13.00.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Минск — «Металлург» Магнитогорск (11.01.2021)

Молодёжный чемпионат мира в Канаде забылся как страшный сон, до старта НХЛ осталось совсем чуть-чуть. Регулярный чемпионат КХЛ тем временем подбирается к финишу. Дедлайн остался позади, небольшую новогоднюю паузу отгуляли. Составы очерчены, изменений больше не предвидится.

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На понедельник, 11 января, запланированы всего три матча. Два из них стартуют в 19:30 мск. В Минске местное «Динамо» сразится с «Металлургом». Соперники чувствуют себя вполне неплохо, но синхронно проиграли предыдущие поединки на чужом льду с разницей в две шайбы.

А ведь «зубры» замечательно начали 2021 год. Выдали серию из трёх побед, хотя среди оппонентов были «Авангард» (5:4 ОТ) и СКА (4:3 ОТ). На десерт разбили в Латвии рижское «Динамо» (6:2). Забивали много, большинство работало. Однако накануне не справились с московским «Динамо» (0:2).

Ключевую роль сыграли спецбригады. Бело-голубые реализовали первое же удаление, а вот клуб из Беларуси много играл в большинстве, но вхолостую. Все девять попыток ушли в песок, хотя несколько хороших моментов создали. Александр Ерёменко был в ударе, снятие вратаря в концовке не помогло.

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Подопечные Крэйга Вудкрофта располагаются на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Йокерит» имеет четыре игры в запасе и вскоре окажется выше, а вот финиш в топ-6 кажется посильной задачей. «Спартак» и «Северсталь» регулярно теряют очки, «Витязь» никак не может обрести стабильность.

«Металлург» тоже хорошо начал после новогодней паузы. Отыгрался у «Спартака» с 1:3, забив решающую шайбу на последней минуте (4:3). Следом додавил «Торпедо» — тоже пропустил первым, тоже вырвал победу в концовке. На этот раз за 98 секунд до сирены отличился Архип Неколенко (3:2).

В Балашихе повторить фокус не удалось. Не справились с меньшинством в первом периоде, получив к перерыву 0:3. Дальше добавили, выглядели активно и создали внушительное количество моментов. Интригу оживили, до очков не добрались. Последнюю шайбу получили в пустые ворота, Корбану Найту повезло с отскоком от борта (2:4).

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«Лисы» остались третьими в Восточной конференции: 55 очков, 44 матча. Плотность поразительная, замыкающий восьмёрку «Барыс» отстаёт на шесть пунктов при трёх играх в запасе. Конкурентов достаточно, всё будет решаться на тоненького. Соответственно, крайне важно быстро реагировать на неудачи.

Очные встречи исправно получаются нервными и упорными. В четырёх предыдущих случаях разница в счёте составила одну шайбу, а предыдущий разгром случился пять лет назад. Вот уже четыре игры подряд обе команды забивают как минимум дважды, так что «обе забьют больше 1.5 гола» за 1.83 имеет право на жизнь.

Мы же рискнём сыграть против линии. Минчане чертовски хороши на своём льду, просто так никого не отпускают. На 1Х дают отличный коэффициент 2.00, линия позволяет даже взять Ф1 (+1) за 1.72. ММг часто обыгрывает «зубров», но почти всегда делает это на тоненького.

«Динамо» Минск — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 января 2021 года

«Металлург» накануне отдал много сил в Балашихе. Провалил первый период, затем давил, но всё же остался ни с чем. Минчане хороши на своём льду, в 2021 году уже успели обыграть здесь «Авангард» и СКА. С «лисами» у них традиционно получаются упорные матчи на три результата, так что перекос в линии выглядит сомнительно.

Ставка: победа «Динамо» с форой (+1) за 1.72.