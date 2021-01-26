«Челси» — «Вулверхэмптон». Прогноз: Фрэнк Лэмпард ушёл, но лучше не станет

27 января состоится матч 20-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон». Начало игры — в 21:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: поставить на победу лондонцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех клуба из Вулверхэмптона оценён экспертами в 5.75. А ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч 20-го тура АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон» 27 января 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.94, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.65.

Анализ и прогноз матча 20-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон» (27.01.2021)

Первый месяц 2021 года близился к закату, а календарь не щадит никого. Особенно из-за плотного графика страдают клубы АПЛ. Не успели отыграть кубковые матчи, как пришло время возвращаться к английской Премьер-лиге, где стартует второй круг сезона.

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Программа 20-го тура первенства продолжится 27 января пятью поединками. Среди прочих в среду лондонский «Челси» будет сражаться с «Вулверхэмптоном». Встреча начнётся в 21:00 мск и пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.



В первом круге лондонцы играли с «Вулверхэмптоном» на выезде и остались с пустыми руками (1:2). Получилось открыть счёт в дебюте второго тайма, но затем пропустили ответный мяч, а в самой концовке при попытках снова выйти вперед – второй. Хозяева ловко убегали в контратаку.



Однако с тех пор ни у одних, ни у других совсем не задалось. За шесть следующих туров в АПЛ «аристократы» добыли всего две победы, попутно потерпев три поражения. Провальный отрезок спустил их на девятую строчку, дистанция до четвёрки лидеров достигла пяти пунктов.

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При этом всё чаще сбоит линия обороны. Едва ли Фрэнк Лэмпард остался доволен десятью пропущенными мячами за восемь предыдущих игр во всех турнирах. Ведь не так давно ещё был отрезок, когда Эдуард Менди не пропускал пять матчей кряду. Впрочем, теперь это уже не его проблема. Вчера Лэмпард был отправлен в отставку, его сменщиком вот-вот станет Томас Тухель.



«Вулверхэмптон» после прошлой встречи с «Челси» вовсе не добыл ни одной победы в чемпионате Англии. В шести последних турах скатал только две ничьи и проиграл четыре раза. Мяч из сетки своих ворот пришлось доставать целых 12 раз, так что Нуну Санту тоже не мешало бы отладить защиту.

Из-за неуверенной игры в декабре и январе «волки» потеряли место в верхней части турнирной таблицы. Теперь идут на 14-й позиции, набрав 22 балла за 19 сыгранных туров. Зона вылета, конечно, не беспокоит, но дистанция до еврокубковой зоны уже приличная – 11 пунктов. Похоже, финиш в серединке неизбежен.

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Букмекеры не уверены, что поединок получится результативным, но, на наш взгляд, как минимум по голу друг другу соперники забить в состоянии. Атака «Челси» по-прежнему считается одной из самых опасных в английской Премьер-лиге, а «Вулверхэмптон» даже без Рауля Хименеса умудряется забивать почти в каждой игре.



А вот оборона и тех, и других оставляет желать лучшего в последнее время. Голы в обе стороны можно проверить за крепкий коэффициент 1.92. Тем более что статистика личных встреч не против. Такая ставка заходила в четырёх из пяти последних противостояний.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Челси» — «Вулверхэмптон» 27 января 2021 года

В первом круге «Челси» упустил победу над «Вулверхэмптоном». С тех пор у соперников результаты ухудшились, прежде всего хромает оборона. Букмекеры не уверены, что поединок получится результативным, но, на наш взгляд, забить по голу друг другу команды могут. Отставка тренера станет для синих импульсом, а гости по-прежнему опасны на контратаках и стандартах.



Ставка: обе забьют за 1.92.