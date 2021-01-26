Российский вратарь за три матча в этом сезоне пропустил всего одну шайбу.

«Вашингтон» — «Айлендерс». Прогноз: как быть с таким Варламовым без Овечкина и Кузнецова?!

27 января состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс». Начало встречи — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом гостей: поставить на победу «Айлендерс» в основное время можно с коэффициентом 2.09, успех «Вашингтона» идёт за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 27 января 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Айлендерс» 27 января не будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 2.16, а тотал меньше 5.5 гола — за 1.73. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.50. Гол на первой минуте идёт за 12.00.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Йорк Айлендерс»: прогноз и анализ матча НХЛ (27.01.2021)

НХЛ постепенно набирает обороты. Дату возобновления и формат обсуждали долго, зато дальше началось веселье. Участники поделены на четыре дивизиона, в регулярном чемпионате играют строго между собой. Больше того — два стартовых раунда Кубка Стэнли также пройдут внутри дивизионов.

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Разумеется, это накладывает определённый отпечаток, но наслаждаться хоккеем не мешает. На среду, 27 января, запланированы аж 14 матчей. Выбор колоссальный, глаза разбегаются. Шесть из них стартуют в 3:00 мск. «Вашингтон Кэпиталз» на «Кэпитал Уан-арене» сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».

И это новая встреча старых знакомых. Во-первых, «островитян» возглавляет бывший главный тренер «Кэпс» Барри Тротц, в основным вратарём там трудится Семён Варламов. Заокеанскую карьеру он начинал именно в составе «столичных». Во-вторых, соперники сошлись в первом раунде минувшего Кубка Стэнли. Тогда «Нью-Йорк» оказался сильнее, отдав всего один поединок.

Хозяева находятся в любопытной ситуации. С одной стороны, потерпели три поражения в четырёх последних встречах. Много пропускают, действуют нестабильно и неровно. С другой — ни разу не остались с пустыми руками, поскольку все неудачи состоялись за пределами основного времени.

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И это без российского десанта. Овечкин, Кузнецов, Самсонов и Орлов ведь продолжают отбывать дисквалификацию за нарушение протокола безопасности. Стоит добавить сюда фактор нового тренера, поскольку Питер Лавиолетт только приступил к работе. Всё это на фоне постоянных кадровых изменений, которые замедляют процесс.

Зацепить три очка из четырёх возможных с «Баффало» (4:3 Б, 3:4 Б) без целой группы важных исполнителей — отличный результат. Могло быть даже лучше, однако «клинки» трижды реализовали лишнего с пяти попыток. А в серии буллитов Линус Улльмарк ничего не пропустил.

«Вашингтон» сохранил первое место в дивизионе. Девять очков в шести матчах. Хороший показатель. Требовать стабильного качества хоккея и надёжности в обороне пока слишком рано, в первые недели сезона важнее исправно достигать результата. А с этим пока полный порядок.

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«Айлендерс» же крайне нестабильны. Три игры с Семёном Варламовым в воротах — три победы с общим счётом 9:1. Над «Рейнджерс» (4:0), «Бостоном» (1:0) и «Нью-Джерси» (4:1). Две игры с Ильей Сорокиным — два поражения всухую. 0:5 от всё тех же «Рейнджерс» и 0:2 от «Дэвилз».

Сорокин, к слову, с «Нью-Джерси» выглядит недурно и совершил несколько ярких спасений. Но с «Вашингтоном» практически наверняка снова выйдет Варламов. И это обещает ослабленной атаке хозяев большие проблемы. С Семёном на последнем рубеже «Айлс» действуют необычайно уверенно.

Букмекеры всё прекрасно понимают. Планка тотала установлена низко, на ИТМ 2.5 гола «Вашингтона» вообще дают скромный коэффициент 1.70. Это попахивает неуважением, всё же речь идёт не о безнадёжном аутсайдере, который сливает сезон. Пойдём от противного и возьмём гол хозяев в первом периоде за 1.86. Потенциальный выигрыш хорош, а «Кэпиталз» после дисквалификации россиян непременно забивают в стартовые 20 минут.

«Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз и ставка на матч НХЛ 27 января 2021 года

«Вашингтон» по-прежнему играет без дисквалифицированных россиян. В ворота «Айлендерс» вернётся Семён Варламов, который за три матча в сезоне пропустил лишь одну шайбу. Шансы гостей выше, но букмекеры зря списывают атаку «Кэпс». После дисквалификации Овечкина и Кузнецова хозяева обязательно забивают в первом периоде, плюс личные счёты. Именно «островитяне» выбили «столичных» из прошлого Кубка Стэнли. Без боя команда Питера Лавиолетта не сдастся.

Ставка: гол «Вашингтона» в первом периоде за 1.86.