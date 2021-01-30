«Вест Хэм» — «Ливерпуль». Прогноз: Юрген Клопп и Салах поставят Дэвида Мойеса на место

31 января состоится матч 21-го тура чемпионата Англии «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82. Успех хозяев оценён экспертами в 4.42. А ставки на ничью принимаются за 4.18.
Коэффициенты букмекеров на матч 21-го тура АПЛ «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 31 января 2021 года
Букмекеры считают, что матч АПЛ «Вест Хэм Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12.
Анализ и прогноз матча чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» (31.01.2021)
Крайне интересный матч ожидает любителей английского футбола в ближайшее воскресенье. Набравший классный ход «Вест Хэм» примет на своём поле действующего чемпиона Англии — «Ливерпуль». При этом с интригой по мнению специалистов тут всё в порядке, на П2 дают чуть меньше двойки.
Ведь подопечные Юргена Клоппа в 2021 году показывают крайне неуверенный футбол. Невзирая на сенсационные четыре матча АПЛ подряд без забитых мячей, предпочтение букмекеры отдают всё же мерсисайдцам. Пусть даже на чужом поле.
И, кажется, в их выборе есть логика, ведь подопечные Юргена Клоппа, похоже, начали выбираться из кризиса. Чего только стоит недавний матч с «Тоттенхэмом» (3:1), где в ворота Уго Льориса влетело сразу три мяча. Мир увидел тот «Ливерпуль», которого в 2021 году ещё не было.
Постепенно начинает показывать свой привычный уровень Тиаго Алькантара, вернулся после травмы Матип, освободивший Милнера от игры в центре защиты. Даже Трент Александер-Арнольд сделал в матче с «Тоттенхэмом» гол+пас, а главное — выглядел чертовски здорово.
Глядя на это всё стоит признать, что подопечные Клоппа выбрались из игровой ямы и не хотят выпадать из гонки за чемпионство. Сопоставима ли игра «Ливерпуля» с той, что была в начале сезона? Наверное, да. Мог ли в тот период составить «красным» серьёзную конкуренцию «Вест Хэм»? Наверное, нет.
Что до самого «Вест Хэма», то подопечные Дэвида Мойеса выдают лучший отрезок за последние несколько сезонов — как по результатам, так и по игре. В последних шести матчах во всех турнирах у лондонцев пять побед. Да, очень впечатляющие результаты, но у всякой серии есть конец. И обычно он наступает в матчах с командами калибра «Ливерпуля».
Нельзя забывать и про Мохамеда Салаха, который в АПЛ не забивает уже пять игр подряд. Такого в «Ливерпуле» с ним ещё не бывало. И если в матче с «Тоттенхэмом» его гол был отменён из-за сомнительного нарушения со стороны Роберто Фирмино, то помешать забить «Вест Хэму», как кажется, не может уже ничего.
К тому же «Ливерпуль» уже десять матчей не пробивал пенальти, которые уже окончательно забрал себе Салах. Серию нужно прерывать именно в тот момент, когда в игре снова наблюдается подъём. Потому берём гол Салаха за хороший коэффициент 2.1-.
Травма Гарри Кейна может лишь подхлестнуть лидирующего в гонке бомбардиров Салаха на новые свершения. Сейчас у Мо 13 мячей, тогда как у Кейна и Сона из «Тоттенхэма» по 12. Не факт, что именно Сон будет снимать все сливки с атак «шпор». Вполне возможно что без Кейна атакам будет очень тяжело. Этим обязан пользоваться Салах и уходить в отрыв в борьбе за очередной индивидуальной наградой.
Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии «Вест Хэм» — «Ливерпуль» 31 января 2021 года
Матч, представленный как «игра на три результата», по факту является встречей на максимум два итога. «Ливерпуль» в прошлом туре понравился, при таком футболе он способен и вовсе разгромить отвыкшего проигрывать соперника. Салах же будет постоянно искать момент для гола, ведь сам египтянин уже изголодался без забитых мячей.
Ставка: гол Салаха за 2.10.
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